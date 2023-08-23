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Давид Черкасский – король советской анимации

Давид Черкасский – король советской анимации - 23.08.2023 Украина.ру

Давид Черкасский – король советской анимации

В конце 80-х не было ещё компьютерных игр и интернета, которые сегодня привязали внимание большинства детворы к гаджетам, поэтому мальчишки и девчонки до позднего вечера пропадали во дворе. Но если же в телепрограмме стояли мультфильмы Давида Черкасского, и кричать не надо было – и так все знали заранее, когда они начнутся

2023-08-23T18:00

2023-08-23T18:00

2023-08-23T18:00

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Давид Янович Черкасский родился 23 августа 1931 года в городе Шпола. Тогда это была Киевская область, ну а в наше время, вы не поверите, Черкасская. Когда её сформировали будущему мультипликатору было всего 23 года, так что назвали её отнюдь не в его честь… но это не точно.Семья Давида в то время уже жила в Киеве, однако, когда его маме пришло время рожать, она уехала к родителям в Шполу. Там маленький Давид дожил до 4-месячного возраста, пока они с мамой не вернулись в Киев к отцу в дом на улице Пушкинской. Жили они в коммуналке с крикливыми соседями, общими кухней и санузлом.Давид с детства был ребёнком любознательным, и всё пробовал на зуб… но, так как зубов еще не было, то чаще получалось не пробовать, а глотать. Однажды его отцу прямо на заседании… (а был он, на минуточку, заместителем наркома юстиции УССР) так вот, его отцу сообщили: "Ваш сын проглотил гвоздь". Старший Черкасский рухнул в обморок – в больницу их повезли обоих.Родители с ранних лет пытались приучить Давида к искусству – отец уже в 4 года купил ему скрипочку, но забыл купить канифоль для смазывания смычка. Мальчик поводил смычком по струнам, не смог извлечь ни одного приличного звука, и после этого в музыке разочаровался. Но была ещё живопись.Родители Давида, когда приходили в гости, или, когда хотели отдохнуть немного от своего чада, давали ему бумагу и карандаши. После этого ребёнок на какое-то время "пропадал" – не "бесился", становился спокойным и тихим. Страсть к рисованию сохранилась у мальчика и в эвакуации в Самарской области, куда Ян Давыдович отправил семью из Киева летом 41-го. Сам же он был призван в армию. С сентября 1942 года в звании младшего лейтенанта административной службы он служил делопроизводителем в 4-м секретном отделе штаба 188-й стрелковой дивизии, которая воевала в Новгородской области под Старой Руссой.Через год он вместе с дивизией был переброшен в Харьковскую область, где в составе 2-го Украинского фронта участвовал в наступлении к Днепру, в его форсировании. Затем дивизия освобождала Кривой Рог, юг Украины, Приднестровье, Молдавию, Румынию и Болгарию. В районе Кишинёва штаб 188-й дивизии оказался под угрозой разгрома, и Ян Давыдовыч принял все меры к спасению вверенных ему секретных документов, благодаря чему в руки врага они не попали. За этот подвиг его наградили орденом Красной Звезды. Войну он закончил в сентябре 1944 года в болгарском городе Сливен.После войны семья воссоединилась в Киеве. Вскоре встал вопрос, куда идти поступать Давиду. Это было время разгара борьбы с космополитизмом – евреев в ВУЗы принимали неохотно – поэтому выбор пал на инженерно-строительный институт, куда евреев брали. Черкасский отучился там пять лет и ещё несколько лет отработал по специальности, но затем наступил 1959 год, который кардинально перевернул его жизнь.Еще до войны в украинской столице была студия научно-популярных фильмов, и местные энтузиасты создали несколько анимационных короткометражек, но затем началась война. В 1959 те из этих энтузиастов, кто выжил, решили возобновить свою довоенную анимационную деятельность, и сделали по радио объявление, что ищут художников для цеха мультипликации студии "Киевнаучфильм". Об объявлении Давиду сказал его друг. Он тут же схватил свои рисунки и побежал по указанному в объявлении адресу. Там уже собралась целая очередь таких же, как и он, художников-любителей. Черкасский потом вспоминал:"Я заглядывал через плечо – что там у других, пока мы все томились в очереди и понимал – что художники из них куда лучше, чем я. У меня были совсем другие рисунки – такие, вроде комиксов. Но мне повезло, что человек, который проводил конкурс, ни черта не разбирался в мультипликации. Он посмотрел на мои "комиксы" и сказал – "Это как раз то, что нам нужно". Это я сейчас, с высоты опыта, понимаю, что человек не разбирался в мультипликации, и взял меня случайно, забраковав множество действительно талантливых людей".Устроившись на работу, Давид пригласил туда и своих друзей по инженерно-строительному институту, которые так же, как и он, строителями стали случайно. Так в профессию пришли прославленные украинские режиссеры анимации: Владимир Дахно – автор знаменитого цикла о казаках, Алла Грачёва, Ефрем Пружанский.Киевляне съездили на неделю на стажировку в Москву, на "Союзмультфильм", где посмотрели, как работают их более опытные товарищи. Давид учился у прославленного Вячеслава Котёночкина – режиссера цикла "Ну, погоди!" Но чему можно научиться за неделю? Реальная учёба началась, когда киевские мультипликаторы приступили к своему первому фильму "Приключения Перца". Он получился несовершенным, немного наивным, но это было только начло пути. Вскоре число выпускаемых в Киеве мультфильмов стало быстро расти.В 1964 году на студию пришли пожарные и заказали ленту об о своей доблестной работе. Принесённый ими сценарий Черкасский доработал и выпустил первую самостоятельную работу "Тайна чёрного короля". Художником-постановщиком у него был распределившийся в Киев в 1961 году из ВГИКа Радна Сахалтуев. Этот сложившийся тандем оказался звёздным, но по-настоящему "выстрелил" он в 1976 году, когда на студию из Москвы пришел заказ на экранизацию книги Николая Некрасова "Приключения капитана Врунгеля".Книгу Черкасский читал ещё в детстве, и впечатления она на него не произвела. Зато ему запомнились замечательные иллюстрации Константина Ротова, которые уже были готовой разработкой персонажей будущего мультфильма.Сценарий написал Иван Воробьёв, который старался следовать оригиналу, но мультипликаторам сюжет показался скучным. Они заменили кругосветку Врунгеля на регату, придумали гангстеров, похищение статуи Венеры, агента ноль-ноль-икс (явная отсылка к Джеймсу Бонду), и вскоре мультфильм уже совершенно не походил на исходник.Делали его довольно сложной технологией перекладки, от чего герои и двигаются так необычно. Заключается она в том, что каждый кадр не рисуется, а составляется из вырезанных из бумаги (или другого материала) частей тела героев на фоне-заднике. Части тела заранее заготавливаются для разных ракурсов. Работа эта очень трудоемкая – за один год успевали сделать только 3 серии (в 1979 году – 4), но в результате получился первый советский 13-серийный мультсериал. Премьера состоялась на Центральном телевидении в марте 1980 года и произвела среди детворы невероятный фурор.Черкасский создал в своём коллективе расслабленную творческую обстановку с частыми посиделками. В результате каждый конец года превращался в аврал – мультипликаторы нагоняли упущенное. Именно это послужило причиной массы ляпов, которыми изобилует фильм, и использования реальных кадров, в частности моря и пожара, что смотрится, как оригинальное режиссерское решение, но на самом деле стало вынужденной мерой.На Центральном телевидении успех киевских мультипликаторов отметили и тут же заказали им новую экранизацию, на этот раз "Доктора Айболита". Делать его Черкасский и его команда решили в той же стилистике и по той же технологии. Даже актёры в основном были те же: озвучивавший Врунгеля Зиновий Гердт теперь стал Доктором Айболитом; Семён Фарада из гангстера Джулико Бандитто переквалифицировался в Бармалея; Евгений Паперный был старшим помощником Ломом, а стал – Гиппопотамом и одноглазым пиратом; Георгий Кишко во "Врунгеле" был Фуксом, а в "Айболите" озвучил где Бармалея, где Айболита, где пиратов.В этом мультфильме появился дуэт актёров из Одесского театра миниатюр "Гротеск": Виктор Андриенко феноменально сыграл Крокодила (он специально делал акцент на шипящих буквах, как это делают англичане) и Валерий Чигляев, озвучивший Орла.Опять повторилась история с авралами в конце каждого года, которые также привели к массе ляпов. Несмотря на это, "Айболит" также оказался невероятно популярным, и киевлянам заказали новую экранизацию, на этот раз "Острова сокровищ" Стивенсона. Черкасский был шокирован – на 11 серий отводилось всего два года, в то время как требовалось в два раза больше.Пришлось опять идти на хитрости. Во-первых, Давид Янович включил в фильм вставки с реальными актерами и песнями, которые они исполняли. От технологии перекладки отказались – мультфильм сделали рисованным, причем можно заметить, что некоторые кадры в фильме дублируются. Ничуть не портящим фильм стали остроумные вставки с характеристиками персонажей, откровенно пародирующие характеристики нацистов из "Семнадцати мгновений весны".Мультфильм стал настоящим отражением своей эпохи: тут можно увидеть и модное в конце 80-х каратэ в исполнении Джима Хокинса, и аэробику, которой занимаются пираты, и стрельбу очередями из пушки наперевес раскалённого пирата – откровенную пародию на американского Рэмбо.Значительная часть актёрского состава перекочевала в "Остров сокровищ" из "Айболита": Паперный стал доктором Ливси; Андриенко озвучил капитана Смоллетта, при чем практически так же, как ранее Крокодила; Кишко – Слепого Пью. Настоящей "звездой" киновставок стал Валерий Чигляев. Любопытно, что субтильного Джима Хокинса озвучил друг Паперного импозантный, огромный, почти двухметрового роста актёр киевского Драматического театра им. Леси Украинки Валерий Бессараб, зритель его хорошо знает по главной роли в фильме "Ключи от неба" (1964). Но настоящей находкой оказался сыгравший Сильвера Армен Джигарханян."Остров сокровищ" стал настоящей вершиной творчества Давида Черкасского… и последним советским полнометражным мультфильмом. В 1990 году финансирование кино и мультипликации в стране почти полностью прекратилось, а с распадом СССР и вовсе сошло на нет. Черкасский перебивался, снимая рекламу, а в последние годы жизни, занимаясь разработкой персонажей компьютерных игр. Он не оставлял надежды вернуться в мультипликацию, но каждый раз натыкался на отсутствие финансирования, и проекты или останавливались на полдороге, или вообще оставались на стадии сценария. Ну а 30 октября 2018 года Давид Янович скончался от последствий инсульта.Это был очень жизнерадостный человек, благодаря которому появилась целая плеяда замечательных мультипликаторов. Например, у него начинал работать Александр Татарский, автор "Пластилиновой вороны" и "Падал прошлогодний снег". Но, главное, даже, уйдя из жизни, Черкасский продолжает дарить нам своими мультфильмами радость, на которых вырастают все новые, и новые поколения наших детей.

https://ukraina.ru/20200307/1026887681.html

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, киев, мультипликация, анимации, фильм, кинематограф