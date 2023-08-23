https://ukraina.ru/20230823/1048877052.html

Попытки атаковать Москву, взрывы и потери ВСУ, уроки для Запада. Главное на Украине на утро 23 августа

Попытки атаковать Москву, взрывы и потери ВСУ, уроки для Запада. Главное на Украине на утро 23 августа - 23.08.2023 Украина.ру

Попытки атаковать Москву, взрывы и потери ВСУ, уроки для Запада. Главное на Украине на утро 23 августа

Украина.ру, 23.08.2023

2023-08-23T09:00

2023-08-23T09:00

2023-08-23T10:52

дмитрий медведев

сергей собянин

беспилотник

хроники

эксклюзив

всу

взрывы

потери

москва-сити

саакашвили

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Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя беспилотниками. На территории Украины раздавались взрывы, западные эксперты обеспокоены нехваткой личного состава ВСУ в рамках контрнаступления. Медведев назвал четыре урока, которые следует «усвоить Западу»В ночь на среду силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал мэр.Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок.Спустя время Собянин проинформировал, что экстренные службы осматривают территорию в «Москва-Сити», в результате удара выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.Незадолго до этого Минобороны сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити"». В Минобороны добавили, что пострадавших нет.Об атаке украинских военных также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он указал, что националисты сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория в селе Лавы Валуйского округа.Он уточнил, что осколками выбиты четыре окна и посечен фасад здания. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.Село Лавы находится на расстоянии около семи километров от города Валуйки и примерно в 22 километрах от украинской границы.Взрывы и фатальные потери ВСУНа территории Украины в ночь на 23 августа звучали взрывы. Местные паблики информировали о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушная тревога в регионе объявлена не была.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Киева.Украинский телеканал ТСН указал, что взрывы были также слышны в городе Измаил Одесской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 1:32 была объявлена воздушная тревога.Также накануне вечером украинское издание «Зеркало недели» писало о взрывах в Харькове.Помимо регулярных взрывов на территории страны, ситуация на Украине омрачается большими потерями ВСУ. На это обращает внимание поддерживающий Киев Запад.Так, эксперт из лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в статье, опубликованной британской газетой Telegraph, отметил, что нехватка личного состава в рамках контрнаступления может оказаться фатальной для украинских войск.«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — написал КларкОн также отметил, что украинские силы борются «не только с массированной обороной и артиллерийским огнем», но и со временем, поскольку Киев стремится улучшить свое положение на фронте «до того, как растущие потери и осенние дожди уничтожат его боеспособность».Эксперт подчеркнул, что лето в этом году выдалось дождливым, а осенние месяцы традиционно приносят проливные дожди, которые «превращают мягкую почву Восточной Европы в густую грязь».«Все это может практически остановить значимое продвижение», — подытожил Кларк.Украинское контрнаступление началось в июне. Как констатировал в июле президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом «контрнаступа».Во время встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником в среду Путин отметил, что украинские власти, бросая своих людей в «наступление», ведут себя так, будто это не их граждане.«Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, — у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля... Ведут себя так, будто это вообще не их граждане. Потрясающе. Но это их дела, их проблемы», — сказал он.Уроки для ЗападаЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для газеты «Аргументы и факты» указал на ошибки Запада в отношении бывших территорий СССР и сформулировал несколько уроков, которые Западу «давно пора бы усвоить».«Похоже, для США и их приспешников территория бывшего Союза — это "страна невыученных уроков", которые давно бы пора усвоить. Как школьникам красной ручкой в тетради — подчеркнуть самые глупые и позорные ошибки и больше их не повторять. Ведь за эти чудовищные провалы миллионы людей по-прежнему расплачиваются неимоверно дорогой ценой», — написал Медведев .Он напомнил о событиях в Грузии в августе 2008 года, когда страна обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.Первым уроком для Запада Медведев отметил то, что «нельзя ставить на фриков».«Нельзя сойти с ума, если рассудка нет... [Экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили, неадекватность которого была всегда очевидна, просто получил от заокеанского хозяина карт-бланш на силовую операцию по захвату Южной Осетии. Ведь незадолго до этого рокового шага у него побывали эмиссары из Америки», — отметил Медведев.То же самое, по мнению Медведева, происходит сейчас и с Украиной.Также, по мнению Медведева, Западу нельзя ставить на русофобию. Это, по его мнению, второй урок. «Запад легко и охотно теряет обоняние, когда нужно размазать по политической карте еще хуже пахнущую субстанцию — русофобию. Главная цель при этом в том, чтобы такая отрава хоть как-то навредила нашей стране, а в идеале - ослабила нас и помогла уничтожить», — отметил он.Медведев обратил внимание на то, что США и «рабы англосаксонского мира» постоянно заверяют, что они привержены правилам «честной игры» или «порядку, основанному на правилах». «Твердить о правах человека и целых стран, ссылаться на международные договоры, рассуждать о свободе и ответственности, о необходимости соблюдать соглашения. Ровно до тех пор, пока им это выгодно», — также заявил Медведев, указав на третий урок для Запада — нельзя ставить на ложь.По его словам, сейчас Запад буквально тонет в своем лицемерии. "Мечется и барахтается, наглотавшись своей липкой лжи. Одни заявления противоречат другим. Америка устремилась к выборам президента и уже расколота по вопросу Украины", - убежден зампредседателя российского Совбеза.Четвертым уроком Медведев назвал силу и то, что на нее нельзя ставить."Сейчас на Украину тоже ведутся массированные поставки натовского оружия, танков, беспилотников, взрывчатых веществ, включая боеприпасы, которые давно объявлены вне закона, поскольку поражают прежде всего мирное население. Объём финансирования таких "подарков" измеряется уже сотнями миллиардов долларов. И вновь главные получатели прибыли – предприятия военно-промышленного комплекса США. В их интересах затягивать конфликт как можно дольше. Ничего личного, только бизнес", - написал он.При этом ВПК России, уверен Медведев, не только доказал свою способность полностью обеспечивать нужды спецоперации, но и большой технологический и производственный потенциал."Мы защищаем справедливость и правду. Свою землю, своих граждан. Тех, кто верит нам и в нас", - говорится в статье.

https://ukraina.ru/20230822/1048851421.html

https://ukraina.ru/20230821/1048838518.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

дмитрий медведев, сергей собянин, беспилотник, хроники, эксклюзив, всу, взрывы, потери, москва-сити, саакашвили, спецоперация