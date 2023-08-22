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Модест Колеров, кто он

Модест Колеров, кто он - 22.08.2023 Украина.ру

Модест Колеров, кто он

Модест Колеров - российский историк, политтехнолог, сооснователь и главный редактор информационного агентства REGNUM. За поддержку воссоединения Крыма с Россией и за организацию акций в поддержку республик Донбасса находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии

2023-08-22T16:35

2023-08-22T16:35

2023-08-22T16:35

новости

модест колеров

историк

regnum

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Родился Модест Колеров в городе Кимовск Тульской области в 1963 году.В 1981-1983 годах проходил срочную службу в рядах Советской Армии ВС СССР.В 1989 году окончил исторический факультет МГУ, а в 1993-м защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме "П. Б. Струве и русский марксизм, 1888—1901 гг.: опыт политической биографии".Трудовой путь начинал в журналах "Знание - сила", "Путь", "Вопросы философии". Позже работал обозревателем газеты "Сегодня" и параллельно руководил отделом изучения и публикации документов Государственного архива Российской Федерации.В 1994 - 1996 годах занимал должность заместителя руководителя службы информации ВГТРК. Через несколько лет стал совладельцем интернет-издания Polit.ru и создал информационное агентство Regions.ru.В 1999 - 2001 годах Колеров был советником губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева, президента Чувашии Николая Фёдорова и губернатора Красноярского края Александра Лебедя.В 2002 году выступил в качестве соучредителя информационного агентства REGNUM, где до сих пор работает главным редактором.Также Колеров преподавал на кафедре информационной политики Высшей школы экономики, работал начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям и выступал в качестве председателя союза общественных объединений "Свободная Россия".Колеров находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.В официальном комментарии ЕС было указано, что санкции против него были введены за то, что он поддерживал воссоениение Крыма с Россией, организовывал акции в поддержку республик Донбасса, а также называл бандеровскую Украину "фашистской и неонацистской страной", а также "западной марионеткой".

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новости, модест колеров, историк, regnum