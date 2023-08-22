https://ukraina.ru/20230822/1048864082.html

Гражданские пленные: рабочая группа по освобождению наших из украинских застенков. Видео

Гражданские пленные: рабочая группа по освобождению наших из украинских застенков. Видео - 22.08.2023 Украина.ру

Гражданские пленные: рабочая группа по освобождению наших из украинских застенков. Видео

Тысячи людей на Украине попали в тюрьмы после начала СВО по обвинению в тяжелых преступлениях (коллаборационизм, госизмена, отрицание "российской агрессии"). Украина.ру, 22.08.2023

2023-08-22T15:11

2023-08-22T15:11

2023-08-22T15:11

видео

россия

украина

сво

павел волков

кузнецов

искандер хисамов

кирилл вышинский

лариса шеслер

пленные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048863486_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5045770e74f4b90655e32c643cbde268.jpg

Тысячи людей на Украине попали в тюрьмы после начала СВО по обвинению в тяжелых преступлениях (коллаборационизм, госизмена, отрицание "российской агрессии"). Среди них не только оппозиционеры и люди, деятельно оказывавшие помощь России, но и те, кто продолжил выполнять свою работу на занятых, а потом оставленных Россией территориях, и те, кто попал под каток репрессий по ложному доносу или из-за мнений или связей с близкими в РФ, либо в рамках т.н. профилактических зачисток. Многие переживают за их судьбу, но просто переживаний недостаточно. На площадке редакции Украина.ру прошла встреча координационного совета по вопросам содействия организации мониторинга и взаимного освобождения гражданских пленных. Это первое отчетное мероприятие с момента конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", котороя состоялась 7 июля. На ней был поднят вопрос важности помощи нашим людям, оказавшимся сегодня в украинских тюрьмах. Что сделано за прошедшее время и каковы планы для дальнейшей работы? Смотрите в нашем материале.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, павел волков, кузнецов, искандер хисамов, кирилл вышинский, лариса шеслер, пленные, освобождение, плен, ато, оос, конфликт, видео