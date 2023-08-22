Гражданские пленные: рабочая группа по освобождению наших из украинских застенков. Видео - 22.08.2023 Украина.ру
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Гражданские пленные: рабочая группа по освобождению наших из украинских застенков. Видео
Гражданские пленные: рабочая группа по освобождению наших из украинских застенков. Видео - 22.08.2023 Украина.ру
Гражданские пленные: рабочая группа по освобождению наших из украинских застенков. Видео
Тысячи людей на Украине попали в тюрьмы после начала СВО по обвинению в тяжелых преступлениях (коллаборационизм, госизмена, отрицание "российской агрессии"). Украина.ру, 22.08.2023
2023-08-22T15:11
2023-08-22T15:11
видео
россия
украина
сво
павел волков
кузнецов
искандер хисамов
кирилл вышинский
лариса шеслер
пленные
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Тысячи людей на Украине попали в тюрьмы после начала СВО по обвинению в тяжелых преступлениях (коллаборационизм, госизмена, отрицание "российской агрессии"). Среди них не только оппозиционеры и люди, деятельно оказывавшие помощь России, но и те, кто продолжил выполнять свою работу на занятых, а потом оставленных Россией территориях, и те, кто попал под каток репрессий по ложному доносу или из-за мнений или связей с близкими в РФ, либо в рамках т.н. профилактических зачисток. Многие переживают за их судьбу, но просто переживаний недостаточно. На площадке редакции Украина.ру прошла встреча координационного совета по вопросам содействия организации мониторинга и взаимного освобождения гражданских пленных. Это первое отчетное мероприятие с момента конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", котороя состоялась 7 июля. На ней был поднят вопрос важности помощи нашим людям, оказавшимся сегодня в украинских тюрьмах. Что сделано за прошедшее время и каковы планы для дальнейшей работы? Смотрите в нашем материале.
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видео, россия, украина, сво, павел волков, кузнецов, искандер хисамов, кирилл вышинский, лариса шеслер, пленные, освобождение, плен, ато, оос, конфликт, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Павел Волков, Кузнецов, Искандер Хисамов, Кирилл Вышинский, Лариса Шеслер, Пленные, освобождение, плен, АТО, ООС, конфликт

Гражданские пленные: рабочая группа по освобождению наших из украинских застенков. Видео

15:11 22.08.2023
 
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Тысячи людей на Украине попали в тюрьмы после начала СВО по обвинению в тяжелых преступлениях (коллаборационизм, госизмена, отрицание "российской агрессии").
Среди них не только оппозиционеры и люди, деятельно оказывавшие помощь России, но и те, кто продолжил выполнять свою работу на занятых, а потом оставленных Россией территориях, и те, кто попал под каток репрессий по ложному доносу или из-за мнений или связей с близкими в РФ, либо в рамках т.н. профилактических зачисток.
Многие переживают за их судьбу, но просто переживаний недостаточно. На площадке редакции Украина.ру прошла встреча координационного совета по вопросам содействия организации мониторинга и взаимного освобождения гражданских пленных. Это первое отчетное мероприятие с момента конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", котороя состоялась 7 июля. На ней был поднят вопрос важности помощи нашим людям, оказавшимся сегодня в украинских тюрьмах.
Что сделано за прошедшее время и каковы планы для дальнейшей работы? Смотрите в нашем материале.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОПавел ВолковКузнецовИскандер ХисамовКирилл ВышинскийЛариса ШеслерПленныеосвобождениепленАТОООСконфликт
 
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