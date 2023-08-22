https://ukraina.ru/20230822/1048859866.html

На Украине открывают выставку в честь декоммунизированного монумента "Родина-мать"

На Украине открывают выставку в честь декоммунизированного монумента "Родина-мать" - 22.08.2023 Украина.ру

На Украине открывают выставку в честь декоммунизированного монумента "Родина-мать"

Выставку под названием "Знак на щите" откроют на Украине 23 августа по случаю официального завершения декоммунизации киевского монумента "Родина-мать". Об этом сообщило министерство культуры страны

2023-08-22T13:04

2023-08-22T13:04

2023-08-22T13:04

родина-мать

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украина

монумент

выставка

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"Знак на щите" – это музейная выставка, организованная в неразрывной связи с проектом общегосударственного масштаба "Тризуб Родины", суть которого заключается в замене советской символики на щите монумента "Батькивщина-мать" на украинский государственный символ - тризуб. В более широком контексте выставка созвучна общему переопределению Музея войны и монумента как его доминанты", - говорится в пресс-релизе ведомства.Экспозиция отражает интересные факты из истории украинского трезубца, "фокусирует внимание на важнейших этапах его становления как государственного герба", добавили в украинском министерстве.В июле власти Украины заменили герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать", несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 млн гривен (765 тыс. долларов).Позже "Укрпочта" объявила о выпуске марки "Украина-мать" ко Дню независимости (24 августа). На марках изображен "декоммунизированный" киевский монумент, на шее которому пририсовали алые бусы.

https://ukraina.ru/20230818/1048784308.html

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родина-мать, новости, украина, монумент, выставка