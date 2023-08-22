Украинский военный получил срок за соучастие в убийстве жителя Мариуполя - 22.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230822/1048859046.html
Украинский военный получил срок за соучастие в убийстве жителя Мариуполя
Украинский военный получил срок за соучастие в убийстве жителя Мариуполя - 22.08.2023 Украина.ру
Украинский военный получил срок за соучастие в убийстве жителя Мариуполя
Военнослужащий ВСУ Дмитрий Шегай признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и участии в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ
2023-08-22T12:31
2023-08-22T12:31
новости
суд
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/00/1033870041_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e82c57707e92c4c85e242d56012c1c30.jpg
Из материалов дела следует, что Шегай в составе организованной группы по указанию вышестоящего руководства совершал преступления против мирного населения города Мариуполя. Их целью было насильственное удержание власти на подконтрольной на тот момент киевскому режиму территории.Шегай приговорен к 22-м годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Аналогичные судебные решения уже выносились на территории Российской Федерации. Например, в начале августа Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор военнослужащим ВСУ, застрелившим в Мариуполе троих мирных жителей.А в конце мая по 25 лет строгого режима получили два боевика "Азова", расстрелявшие двух мирных граждан в Мариуполе, чтобы запугать местное население.В понедельник, 21 августа, трое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили по 18 и 20 лет тюрьмы.Обвинению удалось доказать, что осужденные получили приказ не выпускать мирных граждан из города, а также убивать людей, оказавшихся вблизи боевых позиций.Основываясь на этом приказе боевики "Азова", открыли огонь по легковушке, в которой находились двое человек. В машину выстрелили не менее 52 раз, однако находившиеся внутри местные жители чудом остались живы, получив множественные ранения.Позже один из осужденных трижды выстрелил из автомата по другому гражданскому. Мужчина также был ранен, жизнь ему спасли местные жители.*-Признан в РФ террористической организацией.
https://ukraina.ru/20230821/1048847537.html
https://ukraina.ru/20230807/1048543523.html
https://ukraina.ru/20230531/1046754599.html
https://ukraina.ru/20230821/1048847537.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/00/1033870041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c25ebf7aeb98a50bbe03eb43013c0d1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, суд, мариуполь
Новости, Суд, Мариуполь

Украинский военный получил срок за соучастие в убийстве жителя Мариуполя

12:31 22.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Военнослужащий ВСУ Дмитрий Шегай признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и участии в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ
Из материалов дела следует, что Шегай в составе организованной группы по указанию вышестоящего руководства совершал преступления против мирного населения города Мариуполя. Их целью было насильственное удержание власти на подконтрольной на тот момент киевскому режиму территории.
"20 марта 2022 года один из военнослужащих ВСУ около дома в переулке Охотничий задержал не вооруженного мужчину, не участвующего в конфликте, и доставил его на территорию боевой позиции. Выполняя заведомо преступный приказ, Шегай контролировал окружающую обстановку для обеспечения исполнения приказа, в это время его сослуживец произвел не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего, в результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
Шегай приговорен к 22-м годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Вчера, 18:22
В Донецке осудили "азовцев"*, расстрелявших машину с гражданскими в МариуполеТрое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили длительные сроки заключения. Такое решение 21 августа вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики, сообщили в прокуратуре региона
Аналогичные судебные решения уже выносились на территории Российской Федерации. Например, в начале августа Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор военнослужащим ВСУ, застрелившим в Мариуполе троих мирных жителей.
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 18:04
Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии троих морпехов ВСУВерховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор военнослужащим Вооруженных сил Украины, застреливших в Мариуполе троих мирных жителей, сообщила 7 августа пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
А в конце мая по 25 лет строгого режима получили два боевика "Азова", расстрелявшие двух мирных граждан в Мариуполе, чтобы запугать местное население.
31 мая, 13:41
Суд Донецка вынес приговор двум "азовцам"*, убившим двух мирных жителейСуд в Донецке приговорил двух боевиков "Азова"* к 25 годам строгого режима за убийство двух мирных граждан. Об этом 31 мая сообщил RT
В понедельник, 21 августа, трое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили по 18 и 20 лет тюрьмы.
Обвинению удалось доказать, что осужденные получили приказ не выпускать мирных граждан из города, а также убивать людей, оказавшихся вблизи боевых позиций.
Основываясь на этом приказе боевики "Азова", открыли огонь по легковушке, в которой находились двое человек. В машину выстрелили не менее 52 раз, однако находившиеся внутри местные жители чудом остались живы, получив множественные ранения.
Позже один из осужденных трижды выстрелил из автомата по другому гражданскому. Мужчина также был ранен, жизнь ему спасли местные жители.
Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Вчера, 18:22
В Донецке осудили "азовцев"*, расстрелявших машину с гражданскими в МариуполеТрое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили длительные сроки заключения. Такое решение 21 августа вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики, сообщили в прокуратуре региона
*-Признан в РФ террористической организацией.
 
НовостиСудМариуполь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19В Пентагоне назвали два условия для передачи истребителей F-16 Украине
13:04На Украине открывают выставку в честь декоммунизированного монумента "Родина-мать"
12:54Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали
12:46Анатолий Вассерман: С фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать
12:36Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ
12:31Украинский военный получил срок за соучастие в убийстве жителя Мариуполя
12:29Вучич рассказал, почему он подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине
12:25"Хороший разговор": Зеленский пообщался с Вучичем о будущем сербов и украинцев
12:06На Украине призвали не забирать у граждан право на экстренное избавление от потомства
12:00Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины
11:58Украинские раскольники захватили храмы канонической церкви в Хмельницкой области
11:57В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен
11:47В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"
11:44Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт
11:28Марочко: на Купянском направлении ВСУ устраивают "радиоигры" и строят ложные позиции
11:27Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро
11:24Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео
10:59Швейцария расследует попытку продажи танков Leopard ради Украины
10:47Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам
10:46Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая
Лента новостейМолния