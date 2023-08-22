Украинский военный получил срок за соучастие в убийстве жителя Мариуполя
Военнослужащий ВСУ Дмитрий Шегай признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и участии в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ
Из материалов дела следует, что Шегай в составе организованной группы по указанию вышестоящего руководства совершал преступления против мирного населения города Мариуполя. Их целью было насильственное удержание власти на подконтрольной на тот момент киевскому режиму территории.
"20 марта 2022 года один из военнослужащих ВСУ около дома в переулке Охотничий задержал не вооруженного мужчину, не участвующего в конфликте, и доставил его на территорию боевой позиции. Выполняя заведомо преступный приказ, Шегай контролировал окружающую обстановку для обеспечения исполнения приказа, в это время его сослуживец произвел не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего, в результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
Шегай приговорен к 22-м годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Вчера, 18:22В Донецке осудили "азовцев"*, расстрелявших машину с гражданскими в МариуполеТрое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили длительные сроки заключения. Такое решение 21 августа вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики, сообщили в прокуратуре региона
Аналогичные судебные решения уже выносились на территории Российской Федерации. Например, в начале августа Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор военнослужащим ВСУ, застрелившим в Мариуполе троих мирных жителей.
А в конце мая по 25 лет строгого режима получили два боевика "Азова", расстрелявшие двух мирных граждан в Мариуполе, чтобы запугать местное население.
В понедельник, 21 августа, трое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили по 18 и 20 лет тюрьмы.
Обвинению удалось доказать, что осужденные получили приказ не выпускать мирных граждан из города, а также убивать людей, оказавшихся вблизи боевых позиций.
Основываясь на этом приказе боевики "Азова", открыли огонь по легковушке, в которой находились двое человек. В машину выстрелили не менее 52 раз, однако находившиеся внутри местные жители чудом остались живы, получив множественные ранения.
Позже один из осужденных трижды выстрелил из автомата по другому гражданскому. Мужчина также был ранен, жизнь ему спасли местные жители.
Вчера, 18:22В Донецке осудили "азовцев"*, расстрелявших машину с гражданскими в МариуполеТрое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили длительные сроки заключения. Такое решение 21 августа вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики, сообщили в прокуратуре региона
*-Признан в РФ террористической организацией.