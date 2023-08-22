Украинские раскольники захватили храмы канонической церкви в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области. Об этом 22 августа сообщили в телеграм-канале местной епархии
"На территории Хмельницкой епархии УПЦ состоялся захват Свято-Николаевского храма в селе Мытинцы и Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Волица, несмотря на волеизъявление настоятелей и активных прихожан – членов религиозных общин УПЦ остаться в юрисдикции УПЦ", - говорится в материале епархии.
По ее информации, настоятеля и прихожан в Мытинцах принудительно выгнали из храма под призывы священника ПЦУ "зачищаем это все".
В Волице рейдеры спилили болгаркой замки на боковых дверях и проникли в храм.
"В то же время в реестре юридических лиц актуальной остается запись о религиозной общине УПЦ, то есть даже не произошло незаконной перерегистрации прихода УПЦ в ПЦУ, как это часто случается в подобных случаях", - отметили в епархии.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
17 августа, 11:13В Ивано-Франковской области сгорела церковь УПЦ, которую ненавидели националистыВ ночь на 17 августа в городе Городенка Ивано-Франковской области загорелась церковь на улице Владимира Великого, сообщает информационное агентство Firtka, ссылаясь на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)