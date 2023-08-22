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Украинские раскольники захватили храмы канонической церкви в Хмельницкой области

Украинские раскольники захватили храмы канонической церкви в Хмельницкой области - 22.08.2023 Украина.ру

Украинские раскольники захватили храмы канонической церкви в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области. Об этом 22 августа сообщили в телеграм-канале местной епархии

2023-08-22T11:58

2023-08-22T11:58

2023-08-22T11:58

упц

раскольники

новости

хмельницкая область

пцу

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"На территории Хмельницкой епархии УПЦ состоялся захват Свято-Николаевского храма в селе Мытинцы и Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Волица, несмотря на волеизъявление настоятелей и активных прихожан – членов религиозных общин УПЦ остаться в юрисдикции УПЦ", - говорится в материале епархии.По ее информации, настоятеля и прихожан в Мытинцах принудительно выгнали из храма под призывы священника ПЦУ "зачищаем это все". В Волице рейдеры спилили болгаркой замки на боковых дверях и проникли в храм.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ukraina.ru/20230817/1048749567.html

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упц, раскольники, новости, хмельницкая область, пцу