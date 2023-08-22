Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам - 22.08.2023 Украина.ру
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Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам
Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам - 22.08.2023 Украина.ру
Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам
Депутат Государственной Думы России от Республики Крым Михаил Шеремет предложил приравнять участников украинского саммита "Крымская платформа" к военным преступникам, передает 22 августа РИА Новости
2023-08-22T10:47
2023-08-22T10:48
крымская платформа
новости
депутат
владимир зеленский
преступники
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"Сборище Зеленского" преступно, заявил Михаил Шеремет, так как на встрече обсуждаются планы агрессии в отношении российского Крыма и проживающего на полуострове мирного населения. "Всех участников саммита необходимо взять на карандаш, приравнять к военным преступникам и затем заставить ответить на международном трибунале, который мы обязательно проведем над украинскими нацистами, их пособниками и спонсорами", - сказал Шеремет.По его словам, этот саммит будет больше напоминать "собрание сумасшедших".Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал поведение третьего саммита "Крымская платформа" 23 августа. Первый саммит прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.В прошлом году политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру рассказал, что саммит "Крымская платформа" на самом деле был организован для подготовки к антироссийским санкциям, которые по его мнению Запад ввел бы и без специальной военной операции, например, под предлогом того, что Россия якобы оккупирует Крым.Он добавил, что теперь проведение подобной встречи не приносит практических результатов, и выливается в очередные обещания "вернуть Крым" киевскому режиму.
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крымская платформа, новости, депутат, владимир зеленский, преступники
крымская платформа, Новости, депутат, Владимир Зеленский, преступники

Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам

10:47 22.08.2023 (обновлено: 10:48 22.08.2023)
 
© пресс-служба президента УкраиныСаммит Крымская платформа
Саммит Крымская платформа
© пресс-служба президента Украины
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Депутат Государственной Думы России от Республики Крым Михаил Шеремет предложил приравнять участников украинского саммита "Крымская платформа" к военным преступникам, передает 22 августа РИА Новости
"Сборище Зеленского" преступно, заявил Михаил Шеремет, так как на встрече обсуждаются планы агрессии в отношении российского Крыма и проживающего на полуострове мирного населения.
"Всех участников саммита необходимо взять на карандаш, приравнять к военным преступникам и затем заставить ответить на международном трибунале, который мы обязательно проведем над украинскими нацистами, их пособниками и спонсорами", - сказал Шеремет.
По его словам, этот саммит будет больше напоминать "собрание сумасшедших".

"Это очередные транши денег, чтобы бессовестные люди собрались, поели, поулыбались и вернулись в свои страны", - возмутился депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал поведение третьего саммита "Крымская платформа" 23 августа.
Первый саммит прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.
В прошлом году политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру рассказал, что саммит "Крымская платформа" на самом деле был организован для подготовки к антироссийским санкциям, которые по его мнению Запад ввел бы и без специальной военной операции, например, под предлогом того, что Россия якобы оккупирует Крым.
Он добавил, что теперь проведение подобной встречи не приносит практических результатов, и выливается в очередные обещания "вернуть Крым" киевскому режиму.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа 2022, 06:30
Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы”Проведение “Крымской платформы” не приводит к ощутимым практическим результатам для киевского режима, но даёт определённый пропагандистский эффект. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
 
крымская платформаНовостидепутатВладимир Зеленскийпреступники
 
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