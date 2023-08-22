https://ukraina.ru/20230822/1048856223.html

Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам

Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам - 22.08.2023 Украина.ру

Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам

Депутат Государственной Думы России от Республики Крым Михаил Шеремет предложил приравнять участников украинского саммита "Крымская платформа" к военным преступникам, передает 22 августа РИА Новости

2023-08-22T10:47

2023-08-22T10:47

2023-08-22T10:48

крымская платформа

новости

депутат

владимир зеленский

преступники

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"Сборище Зеленского" преступно, заявил Михаил Шеремет, так как на встрече обсуждаются планы агрессии в отношении российского Крыма и проживающего на полуострове мирного населения. "Всех участников саммита необходимо взять на карандаш, приравнять к военным преступникам и затем заставить ответить на международном трибунале, который мы обязательно проведем над украинскими нацистами, их пособниками и спонсорами", - сказал Шеремет.По его словам, этот саммит будет больше напоминать "собрание сумасшедших".Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал поведение третьего саммита "Крымская платформа" 23 августа. Первый саммит прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.В прошлом году политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру рассказал, что саммит "Крымская платформа" на самом деле был организован для подготовки к антироссийским санкциям, которые по его мнению Запад ввел бы и без специальной военной операции, например, под предлогом того, что Россия якобы оккупирует Крым.Он добавил, что теперь проведение подобной встречи не приносит практических результатов, и выливается в очередные обещания "вернуть Крым" киевскому режиму.

https://ukraina.ru/20220825/1038027335.html

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крымская платформа, новости, депутат, владимир зеленский, преступники