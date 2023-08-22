https://ukraina.ru/20230822/1048855915.html
Царёв впервые предсказал Украине развал и ещё одну гражданскую войну. Видео
Царёв впервые предсказал Украине развал и ещё одну гражданскую войну. Видео - 22.08.2023 Украина.ру
Царёв впервые предсказал Украине развал и ещё одну гражданскую войну. Видео
Депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Украина постоянно надеется на новые виды западного оружия, что... Украина.ру, 22.08.2023
2023-08-22T10:30
2023-08-22T10:30
2023-08-22T10:30
олег царев
видео
россия
украина
сво
всу
f-16
leopard-2 (танк)
херсон
нато
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Депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Украина постоянно надеется на новые виды западного оружия, что делать с теми, кто раньше выступал против России, а теперь вдруг перешел на нашу сторону, а также предсказал судьбу Украины после возвращения украинских ветеранов с фронта 0:41 – Американские F-16 для Украины – очередное "вундерваффе", которое ничего не изменит; 6:05 – Крушение лунной станции: почему лучшей стратегией было хранить молчание и нужна ли лунная программа до окончания СВО; 11:35 – Переобувшиеся: как быть с теми, кто из ярых русофобов превратились в русофилов; 19:35 – Обострение ситуации в Черном море: что будет с судоходством; 25:05 – Что ждет Украину после массового возвращения украинских ветеранов с фронта.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
олег царев, видео, россия, украина, сво, всу, f-16, leopard-2 (танк), херсон, нато, bayraktar tb2 (байрактар), сша, ес, ветераны, гражданская война, владимир зеленский, видео
Олег Царев, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, F-16, Leopard-2 (танк), Херсон, НАТО, Bayraktar TB2 (Байрактар), США, ЕС, ветераны, гражданская война, Владимир Зеленский
Депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Украина постоянно надеется на новые виды западного оружия, что делать с теми, кто раньше выступал против России, а теперь вдруг перешел на нашу сторону, а также предсказал судьбу Украины после возвращения украинских ветеранов с фронта
0:41 – Американские F-16 для Украины – очередное "вундерваффе", которое ничего не изменит;
6:05 – Крушение лунной станции: почему лучшей стратегией было хранить молчание и нужна ли лунная программа до окончания СВО;
11:35 – Переобувшиеся: как быть с теми, кто из ярых русофобов превратились в русофилов;
19:35 – Обострение ситуации в Черном море: что будет с судоходством;
25:05 – Что ждет Украину после массового возвращения украинских ветеранов с фронта.