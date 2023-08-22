https://ukraina.ru/20230822/1048855915.html

Царёв впервые предсказал Украине развал и ещё одну гражданскую войну. Видео

Царёв впервые предсказал Украине развал и ещё одну гражданскую войну. Видео - 22.08.2023 Украина.ру

Царёв впервые предсказал Украине развал и ещё одну гражданскую войну. Видео

Депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Украина постоянно надеется на новые виды западного оружия, что... Украина.ру, 22.08.2023

2023-08-22T10:30

2023-08-22T10:30

2023-08-22T10:30

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украина

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нато

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Депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Украина постоянно надеется на новые виды западного оружия, что делать с теми, кто раньше выступал против России, а теперь вдруг перешел на нашу сторону, а также предсказал судьбу Украины после возвращения украинских ветеранов с фронта 0:41 – Американские F-16 для Украины – очередное "вундерваффе", которое ничего не изменит; 6:05 – Крушение лунной станции: почему лучшей стратегией было хранить молчание и нужна ли лунная программа до окончания СВО; 11:35 – Переобувшиеся: как быть с теми, кто из ярых русофобов превратились в русофилов; 19:35 – Обострение ситуации в Черном море: что будет с судоходством; 25:05 – Что ждет Украину после массового возвращения украинских ветеранов с фронта.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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