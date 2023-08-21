https://ukraina.ru/20230821/1048849010.html

Ни в Россию, ни на Украину: граждан США срочно попросили на выход из Белоруссии

Ни в Россию, ни на Украину: граждан США срочно попросили на выход из Белоруссии - 21.08.2023 Украина.ру

Ни в Россию, ни на Украину: граждан США срочно попросили на выход из Белоруссии

Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. С таким призывом к соотечественникам обратился Госдепартамент США. Заявление опубликовало американское посольство в Минске

2023-08-21T20:48

2023-08-21T20:48

2023-08-21T20:48

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Поводом для обращения стало решение Литвы закрыть пограничные пункты на границе с Белоруссией "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы"). Вильнюс объяснил это объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности".Диппредставительство США обвиняет Белоруссию в том, что ее власти "продолжают способствовать неспровоцированному нападению на Украину". Якобы в связи с этим возрастает риск массовых беспорядков и задержания американских граждан.

https://ukraina.ru/20230821/1048810424.html

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новости, сша, белоруссия, минск, граждане, литва