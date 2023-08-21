Ни в Россию, ни на Украину: граждан США срочно попросили на выход из Белоруссии
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. С таким призывом к соотечественникам обратился Госдепартамент США. Заявление опубликовало американское посольство в Минске
Поводом для обращения стало решение Литвы закрыть пограничные пункты на границе с Белоруссией "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы"). Вильнюс объяснил это объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности".
"Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии. Не выезжайте в Россию или на Украину", - говорится в сообщении посольства США.
Диппредставительство США обвиняет Белоруссию в том, что ее власти "продолжают способствовать неспровоцированному нападению на Украину". Якобы в связи с этим возрастает риск массовых беспорядков и задержания американских граждан.
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