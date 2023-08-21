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Согласие Дании поставить Киеву истребители F-16 толкает Украину в пропасть – посол РФ

Согласие Дании поставить Киеву истребители F-16 толкает Украину в пропасть – посол РФ - 21.08.2023 Украина.ру

Согласие Дании поставить Киеву истребители F-16 толкает Украину в пропасть – посол РФ

Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении посла России в Дании Владимира Барбина

2023-08-21T20:26

2023-08-21T20:26

2023-08-21T20:26

новости

f-16

дания

украина

конфликт

россия

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Ранее Белый дом одобрил передачу Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.Поставки самолетов начнутся после того, как украинские пилоты пройдут курс подготовки.По словам российского посланника, Дания стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а по словам Владимира Зеленского Нидерланды передадут еще 42.Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, f-16, дания, украина, конфликт, россия