Согласие Дании поставить Киеву истребители F-16 толкает Украину в пропасть – посол РФ - 21.08.2023 Украина.ру
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Согласие Дании поставить Киеву истребители F-16 толкает Украину в пропасть – посол РФ
Согласие Дании поставить Киеву истребители F-16 толкает Украину в пропасть – посол РФ - 21.08.2023 Украина.ру
Согласие Дании поставить Киеву истребители F-16 толкает Украину в пропасть – посол РФ
Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении посла России в Дании Владимира Барбина
2023-08-21T20:26
2023-08-21T20:26
новости
f-16
дания
украина
конфликт
россия
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Ранее Белый дом одобрил передачу Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.Поставки самолетов начнутся после того, как украинские пилоты пройдут курс подготовки.По словам российского посланника, Дания стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а по словам Владимира Зеленского Нидерланды передадут еще 42.Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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новости, f-16, дания, украина, конфликт, россия
Новости, F-16, Дания, Украина, конфликт, Россия

Согласие Дании поставить Киеву истребители F-16 толкает Украину в пропасть – посол РФ

20:26 21.08.2023
 
© Public domainF-16
F-16
© Public domain
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Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении посла России в Дании Владимира Барбина
Ранее Белый дом одобрил передачу Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.
Поставки самолетов начнутся после того, как украинские пилоты пройдут курс подготовки.
По словам российского посланника, Дания стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией.
"Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы. Иного результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет", - считает российский посол.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а по словам Владимира Зеленского Нидерланды передадут еще 42.
Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
 
НовостиF-16ДанияУкраинаконфликтРоссия
 
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