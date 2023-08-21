Они были готовы: в Раде пожаловались на неэффективность санкций против России
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
Запад наложил порядка 15 тысяч разнообразных санкций на Россию, но она была к этому готова. Об этом заявил член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко
По его словам, Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она умеет их обходить, и это не секрет.
В экспорте нефтепродуктов участвуют страны третьего мира. Оттуда российская нефть и продукты из нее попадают в страны, наложившие санкции.
"Это касается микрочипов, теневого транзита, где России помогают страны СНГ. Это разнообразные схемы импорта бытовой техники, микрочипы, которые РФ использует для ракет, дронов", - сказал депутат.
Ранее немецкий химический гигант BASF объявил о закрытии своего аммиачного завода в Людвигсхафене. Другие компании страны также готовятся к сокращению производства удобрений. Причина - нерентабельность из-за поставки дешевых удобрений из России.