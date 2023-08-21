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Они были готовы: в Раде пожаловались на неэффективность санкций против России

Они были готовы: в Раде пожаловались на неэффективность санкций против России - 21.08.2023 Украина.ру

Они были готовы: в Раде пожаловались на неэффективность санкций против России

Запад наложил порядка 15 тысяч разнообразных санкций на Россию, но она была к этому готова. Об этом заявил член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко

2023-08-21T19:24

2023-08-21T19:24

2023-08-21T19:24

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По его словам, Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она умеет их обходить, и это не секрет.В экспорте нефтепродуктов участвуют страны третьего мира. Оттуда российская нефть и продукты из нее попадают в страны, наложившие санкции.Ранее немецкий химический гигант BASF объявил о закрытии своего аммиачного завода в Людвигсхафене. Другие компании страны также готовятся к сокращению производства удобрений. Причина - нерентабельность из-за поставки дешевых удобрений из России.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санкции, рада, россия, нефтепродукты, снг, транзит