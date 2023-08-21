https://ukraina.ru/20230821/1048848120.html

Визы с Израилем, отказ по Gripen. Итоги 21 августа на Украине

Визы с Израилем, отказ по Gripen. Итоги 21 августа на Украине - 21.08.2023 Украина.ру

Визы с Израилем, отказ по Gripen. Итоги 21 августа на Украине

В ближайшие дни Кабмин примет решение о приостановке безвиза с Израилем. Швеция не предоставит Украине истребители Gripen

2023-08-21T18:38

2023-08-21T18:38

2023-08-21T18:38

эксклюзив

хроники

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О решении украинского правительства в интервью израильскому радио заявил посол Украины в этом стране Евгений Корнийчук."Если правительство Украины примет решение о приостановлении безвизового режима с Израилем, это будет действие, направленное против правительства, а не против людей или представителей религиозных общин. Окончательное решение ещё не принято, но будет принято в ближайшие дни", - пригрозил Корнейчук.Он заявил, что подобная инициатива начала рассматриваться после резкого увеличения количества депортаций украинских беженцев из Израиля. По словам Корнийчука, у украинских беженцев проблемы с самого начала спецоперации ВС РФ."Когда наши беженцы, главным образом женщины и дети, приезжают в Израиль, а едут они к друзьям и родственникам в поисках убежища, то первое с чем они сталкиваются, – у них забирают паспорт, долго удерживают в аэропорту для беседы, 5-10 часов. После этого около 10% украинцев отказывают во въезде. Это неприемлемо!" - подчеркнул он.Корнийчук назвал Израиль единственной страны, которая с начала СВО ввела электронные визы для украинцев.Посол Украины в Израиле добавил, что высказывает позицию украинских властей, ведь президент Владимир Зеленский заявлял о миграционной проблеме и требовал решить ее немедленно."Если будет стоять вопрос насчёт меня, то это право президента отозвать посла обратно в Киев. Такого решения по мне нет. Обязанность правительства Украины – заботиться о своих людях и не разрешать притеснения прав украинцев", – резюмировал он.За несколько дней до этого стало известно, что Зеленский направил Израилю предупреждение по визовому вопросу."Я прослушал отчёт пограничной службы, министерства иностранных дел, разведки относительно обращения с нашими гражданами – иммигрантами, которые находятся в разных странах, и относительно визовых режимов. С чем на самом деле сталкиваются граждане Украины в визовом вопросе. Руководителям, ответственным за эти вопросы, поставлены соответствующие задачи. Права граждан Украины должны быть гарантированы", - заявил Зеленский.Как отметил Корнийчук, заявление Зеленского касалось Израиля."Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы прекратим наши двусторонние безвизовые соглашения, предусмотренные статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант находится на столе у нашего правительства. Немыслимо, что нам придется приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с большим риском для безопасности и с огромными логистическими усилиями, когда, с другой стороны… израильское правительство издевается над нашими гражданами, которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами", - указал посол на странице диппредставительства в соцсетях.Он также заявил, что если Израиль хочет, чтобы Украина продолжала разрешать израильтянам посещать Украину, включая Умань, премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен напрямую участвовать в решении украинской визовой проблемы."Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину в качестве туристов, в том числе в Умань, я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен лично вмешаться в поиск решения нынешнего положения дел", - заявил Корнийчук.В ответ министр внутренних дел и здравоохранения Израиля Моше Арбель осудил заявление украинского посла."Я полностью отвергаю утверждения об унижении граждан Украины при въезде в Израиль. Иммиграционная политика Израиля приветствует туристов из многих стран мира, включая Украину. В случаях, когда есть подозрение в незаконном использовании туристической визы для работы или поселения, Управление по вопросам народонаселения и иммиграции осуществляет свои законные полномочия", - подчеркнул он.Арбель отметил, что партнёрство между Израилем и Украиной будет продолжаться. При этом сам он гордится завершением процесса передачи на Украину лекарств и сотрудничеством в области здравоохранения."Я намерен продолжать и углублять это сотрудничество", - указал министр.Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ранее в комментарии украинским СМИ также возмутился идеей отменить безвизовый режим для израильтян."Он говорит: "Давайте всем израильтянам перекроем въезд на Украину". Как он такое говорит? А солдаты, которые сейчас служат в армии, защищают Украину, сейчас раненные — вот сейчас в госпиталях в Киеве несколько солдат-израильтян без ноги, без руки, без глаза. Это он им скажет, этот товарищ?" - нагодовал Асман в интервью "РБК-Украина", описывая высказывание неназванного спикера.Также раввин назвал "кровавым наветом" обвинения Израиля в том, что тот "сливает" секретные данные России. Ранее такие сообщения появились в украинском англоязычном издании Kyiv Post.Опровержение по GripenПремьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, поэтому передавать их Украине никто не будет."Швеция – географически большая страна, мы должны защищать себя, и мы ещё не в НАТО. Это балансировка между тем, чем мы можем поделиться с ними, и тем, что мы должны иметь сами. Сейчас мы являемся частью так называемой коалиции F-16, где мы сотрудничаем с 14 странами, чтобы гарантировать, что Украина получит летные мощности", - отметил он.Крисстерссон отметил, что в то время, как Дания и Нидерланды вместе пообещали Украине десятки истребителей, Швеция не может себе этого позволить."Мы не в такой ситуации. Мы сделаем все, чтобы поддержать их в воздухе, но пока нет никаких новых обязательств по предоставлению шведских самолётов Украине", - заявил он.Двумя днями ранее Зеленский во время визита в Швецию заявил, что украинские лётчики уже обучаются на шведских истребителях Gripen."Это гордость Швеции. Я уверен, что Gripen-ы могут сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания Грипенов с участием украинцев - наших пилотов, уже начались. Сегодня мы подробно обсудили будущие шаги по возможности открыть тематику получения шведских Gripen-ов", - рассказал Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Кристерссоном.Он призвал предоставить шведские истребители Украине."У нас нет преимущества в небе. У нас нет современных самолётов. И реально, шведский Gripen – это гордость вашего государства. И я считаю, что такой гордостью премьер-министр мог бы поделиться с Украиной. Мы также будем этим гордиться очень сильно. Мы над этим работаем. Важно, что мы сделали мощные шаги. Важно, что сейчас несколько недель будут совершаться действия, которые, я очень верю, раскроют возможность для получения в будущем соответствующих самолётов", - подчеркнул Зеленский.Ранее ряд западных экспертов указывал на то, что Gripen может быть неплохим вариантом для ВС ВСУ.

https://ukraina.ru/20230821/1048838518.html

https://ukraina.ru/20230821/1048831001.html

https://ukraina.ru/20230820/1048814487.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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