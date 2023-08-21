Кличко запретил массовые мероприятия в Киеве в День независимости Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Мэр столицы Украины обещал обеспечить безопасность только участникам государственных мероприятий, которые будут организованы по случаю Дня украинского флага и Дня независимости 23 и 24 августа. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко 21 августа в своем телеграм-канале
Проведение негосударственных массовых мероприятий в Киеве в День независимости Украины запрещено по соображениям безопасности.
Мэр города подчеркнул, что по его поручению полиция и госслужбы по ЧС примут дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий, которые организует государство.
День независимости Украины отмечается 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.
День государственного флага на Украине отмечается 23 августа. В этот день в 1990 году сине-жёлтый флаг был поднят над Киевской городской администрацией.