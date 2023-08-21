Кличко запретил массовые мероприятия в Киеве в День независимости Украины - 21.08.2023 Украина.ру
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Кличко запретил массовые мероприятия в Киеве в День независимости Украины
Кличко запретил массовые мероприятия в Киеве в День независимости Украины - 21.08.2023 Украина.ру
Кличко запретил массовые мероприятия в Киеве в День независимости Украины
Мэр столицы Украины обещал обеспечить безопасность только участникам государственных мероприятий, которые будут организованы по случаю Дня украинского флага и Дня независимости 23 и 24 августа. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко 21 августа в своем телеграм-канале
2023-08-21T18:32
2023-08-21T18:32
новости
день независимости украины
киев
виталий кличко
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Проведение негосударственных массовых мероприятий в Киеве в День независимости Украины запрещено по соображениям безопасности. Мэр города подчеркнул, что по его поручению полиция и госслужбы по ЧС примут дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий, которые организует государство.День независимости Украины отмечается 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. День государственного флага на Украине отмечается 23 августа. В этот день в 1990 году сине-жёлтый флаг был поднят над Киевской городской администрацией.
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новости, день независимости украины, киев, виталий кличко
Новости, День Независимости Украины, Киев, Виталий Кличко

Кличко запретил массовые мероприятия в Киеве в День независимости Украины

18:32 21.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Мэр столицы Украины обещал обеспечить безопасность только участникам государственных мероприятий, которые будут организованы по случаю Дня украинского флага и Дня независимости 23 и 24 августа. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко 21 августа в своем телеграм-канале
Проведение негосударственных массовых мероприятий в Киеве в День независимости Украины запрещено по соображениям безопасности.
Мэр города подчеркнул, что по его поручению полиция и госслужбы по ЧС примут дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий, которые организует государство.
День независимости Украины отмечается 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.
День государственного флага на Украине отмечается 23 августа. В этот день в 1990 году сине-жёлтый флаг был поднят над Киевской городской администрацией.
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