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Кличко запретил массовые мероприятия в Киеве в День независимости Украины

Кличко запретил массовые мероприятия в Киеве в День независимости Украины - 21.08.2023 Украина.ру

Кличко запретил массовые мероприятия в Киеве в День независимости Украины

Мэр столицы Украины обещал обеспечить безопасность только участникам государственных мероприятий, которые будут организованы по случаю Дня украинского флага и Дня независимости 23 и 24 августа. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко 21 августа в своем телеграм-канале

2023-08-21T18:32

2023-08-21T18:32

2023-08-21T18:32

новости

день независимости украины

киев

виталий кличко

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Проведение негосударственных массовых мероприятий в Киеве в День независимости Украины запрещено по соображениям безопасности. Мэр города подчеркнул, что по его поручению полиция и госслужбы по ЧС примут дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий, которые организует государство.День независимости Украины отмечается 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. День государственного флага на Украине отмечается 23 августа. В этот день в 1990 году сине-жёлтый флаг был поднят над Киевской городской администрацией.

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новости, день независимости украины, киев, виталий кличко