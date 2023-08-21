МИД Молдавии объяснил, почему не пустил автора музыки к фильмам Кустурицы в страну - 21.08.2023 Украина.ру
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МИД Молдавии объяснил, почему не пустил автора музыки к фильмам Кустурицы в страну
МИД Молдавии объяснил, почему не пустил автора музыки к фильмам Кустурицы в страну - 21.08.2023 Украина.ру
МИД Молдавии объяснил, почему не пустил автора музыки к фильмам Кустурицы в страну
Сербского музыканта в Молдавии обвиняют в том, что он поддержал воссоединение Крыма с Россией
2023-08-21T17:30
2023-08-21T17:30
новости
сербия
молдавия
запрет
въезд
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Из-за пророссийских взглядов и поддержке присоединения Крыма к России известному сербскому музыканту Горану Бреговичу отказали во въезде в Молдавию. Об этом 21 августа сообщили РИА Новости, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Молдавии Адриана Эфроса.Эфрос сказал, что Брегович был заранее оповещен о том, что ему запрещен въезд в страну.Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич ранее потребовал, чтобы молдавская сторона уточнила причины, по которым Горану Бреговичу было отказано во въезде в Молдавию. По словам Дачича, такое решение не соответствует традиционной дружбе между Сербией и Молдавией. Сербская общественность осудила действия молдавских властей, добавил он.Горан Брегович вместе со своей группой 20 августа прилетел в Кишинев для участия в фестивале Gustar. Музыкантов не впустили в Молдавию. Брегович извинился перед поклонниками за то, что не сможет выступить на мероприятии и обещал, что в следующий раз сделает все возможное, чтобы такая ситуация не повторилась. Также артист уточнил, что молдавская сторона никак не объяснила причину своего решения.
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новости, сербия, молдавия, запрет, въезд
Новости, Сербия, Молдавия, запрет, въезд

МИД Молдавии объяснил, почему не пустил автора музыки к фильмам Кустурицы в страну

17:30 21.08.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонцерт Горана Бреговича с оркестром в ГлавClub в Москве
Концерт Горана Бреговича с оркестром в ГлавClub в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Сербского музыканта в Молдавии обвиняют в том, что он поддержал воссоединение Крыма с Россией
Из-за пророссийских взглядов и поддержке присоединения Крыма к России известному сербскому музыканту Горану Бреговичу отказали во въезде в Молдавию. Об этом 21 августа сообщили РИА Новости, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Молдавии Адриана Эфроса.
"Господина Бреговича не впустили в Молдову за его поддержку аннексии Крыма Россией. Также с момента военных действий на Украине он продемонстрировал, что придерживается пророссийской позиции", — заявил министр.
Эфрос сказал, что Брегович был заранее оповещен о том, что ему запрещен въезд в страну.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич ранее потребовал, чтобы молдавская сторона уточнила причины, по которым Горану Бреговичу было отказано во въезде в Молдавию. По словам Дачича, такое решение не соответствует традиционной дружбе между Сербией и Молдавией. Сербская общественность осудила действия молдавских властей, добавил он.
Горан Брегович вместе со своей группой 20 августа прилетел в Кишинев для участия в фестивале Gustar. Музыкантов не впустили в Молдавию. Брегович извинился перед поклонниками за то, что не сможет выступить на мероприятии и обещал, что в следующий раз сделает все возможное, чтобы такая ситуация не повторилась. Также артист уточнил, что молдавская сторона никак не объяснила причину своего решения.
27 июля, 16:18
Состязание в русофобии. Зачем Молдавия взяла курс на полный разрыв отношений с РоссиейМолдавия продолжает предпринимать сознательные усилия, направленные на ухудшение отношений с РФ. На этот раз официальный Кишинёв решил существенно сократить число сотрудников российского посольства
 
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