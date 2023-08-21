https://ukraina.ru/20230821/1048846499.html

МИД Молдавии объяснил, почему не пустил автора музыки к фильмам Кустурицы в страну

МИД Молдавии объяснил, почему не пустил автора музыки к фильмам Кустурицы в страну - 21.08.2023 Украина.ру

МИД Молдавии объяснил, почему не пустил автора музыки к фильмам Кустурицы в страну

Сербского музыканта в Молдавии обвиняют в том, что он поддержал воссоединение Крыма с Россией

2023-08-21T17:30

2023-08-21T17:30

2023-08-21T17:30

новости

сербия

молдавия

запрет

въезд

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Из-за пророссийских взглядов и поддержке присоединения Крыма к России известному сербскому музыканту Горану Бреговичу отказали во въезде в Молдавию. Об этом 21 августа сообщили РИА Новости, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Молдавии Адриана Эфроса.Эфрос сказал, что Брегович был заранее оповещен о том, что ему запрещен въезд в страну.Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич ранее потребовал, чтобы молдавская сторона уточнила причины, по которым Горану Бреговичу было отказано во въезде в Молдавию. По словам Дачича, такое решение не соответствует традиционной дружбе между Сербией и Молдавией. Сербская общественность осудила действия молдавских властей, добавил он.Горан Брегович вместе со своей группой 20 августа прилетел в Кишинев для участия в фестивале Gustar. Музыкантов не впустили в Молдавию. Брегович извинился перед поклонниками за то, что не сможет выступить на мероприятии и обещал, что в следующий раз сделает все возможное, чтобы такая ситуация не повторилась. Также артист уточнил, что молдавская сторона никак не объяснила причину своего решения.

https://ukraina.ru/20230727/1048308657.html

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новости, сербия, молдавия, запрет, въезд