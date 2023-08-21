Следила за танками и ПВО: украинскую шпионку поймали в Ростовской области - 21.08.2023 Украина.ру
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Следила за танками и ПВО: украинскую шпионку поймали в Ростовской области
Следила за танками и ПВО: украинскую шпионку поймали в Ростовской области - 21.08.2023 Украина.ру
Следила за танками и ПВО: украинскую шпионку поймали в Ростовской области
Подозреваемая передавала по телефону сведения о перемещении российской военной техники
2023-08-21T17:53
2023-08-21T18:30
новости
фсб
ростовская область
шпионаж
задержание
украина
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В Ростовской области задержана гражданка Украины, собиравшая сведения о местах расположения ПВО и перемещении военной техники. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.Украинка, приехав в Россию, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений, о маршрутах перемещения техники и личного состава российской армии, отмечается в сообщении.Эти данные могли быть использованы командованием вооруженных сил Украины для нанесения ударов, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники, подчеркивается в сообщении.У подозреваемой изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинских спецслужб, против нее возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России "Шпионаж".Пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю ранее сообщила о пересечении противоправная деятельность лица, подозреваемого в шпионаже. Задержанный осуществлял сбор информации о местах дислокации военной техники и личного состава ВС России.
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новости, фсб, ростовская область, шпионаж, задержание, украина
Новости, ФСБ, Ростовская область, шпионаж, задержание, Украина

Следила за танками и ПВО: украинскую шпионку поймали в Ростовской области

17:53 21.08.2023 (обновлено: 18:30 21.08.2023)
 
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Подозреваемая передавала по телефону сведения о перемещении российской военной техники
В Ростовской области задержана гражданка Украины, собиравшая сведения о местах расположения ПВО и перемещении военной техники. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
Украинка, приехав в Россию, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений, о маршрутах перемещения техники и личного состава российской армии, отмечается в сообщении.
"В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала посредством телефонных сообщений сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военных машин и танков", - сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области.
Эти данные могли быть использованы командованием вооруженных сил Украины для нанесения ударов, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники, подчеркивается в сообщении.
У подозреваемой изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинских спецслужб, против нее возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России "Шпионаж".
Пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю ранее сообщила о пересечении противоправная деятельность лица, подозреваемого в шпионаже. Задержанный осуществлял сбор информации о местах дислокации военной техники и личного состава ВС России.
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