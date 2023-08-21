https://ukraina.ru/20230821/1048844865.html

Битва за Работино: ВСУ бьют зажигательными снарядами, но армия России не сдается

Битва за Работино: ВСУ бьют зажигательными снарядами, но армия России не сдается - 21.08.2023 Украина.ру

Битва за Работино: ВСУ бьют зажигательными снарядами, но армия России не сдается

ВСУ усилили давление на Работино, что на запорожском направлении. Там они надеются проломить оборону российских сил, чтобы в конце концов выйти к Токмаку, а далее – к Мелитополю и Бердянску

2023-08-21T16:46

2023-08-21T16:46

2023-08-21T16:46

сво

спецоперация

эксклюзив

обстрелы

артиллерия

токмак

бердянск

всу

вс рф

украина

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Побывавшая в воскресенье в этом районе донецкий волонтер и военкор Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о непростой ситуации, сложившемся на этом участке фронта."В Работино и на дорогах к этому селу сейчас царит самый настоящий ад. Север Работино – это серая зона. Украинцы постоянно заходят туда небольшими группами, пытаются там закрепиться и прорваться к центру, но наша артиллерия не дает им этого сделать, сразу начиная их уничтожать. Наши находятся на юге Работино. По ним также ведется непрерывный огонь.Сейчас под сильнейшим огнем – не только само село, но и подъезды к нему. Раньше по дороге на Работино можно было не только быстро проскочить на обычной легковой машине белого цвета, но еще встать в поле и выгрузить нашим гуманитарку. Вы себе представляете, что значит встать в поле на белой машине, где летают украинские БПЛА? И вставали. Теперь это сделать невозможно. Мало того, проехать нельзя не только по основной дороге, по которой снабжается наш гарнизон, но и по дублерам. Они тоже – под сильнейшим обстрелом.В это воскресенье мы ехали по такой. Так попали под сильнейший обстрел: украинцы по ней били зажигательными снарядами. Тут жара страшная, так еще и все кругом горит. Везде черный дым, весь горизонт им заволокло. От пожаров то тут, то там наши боекомплекты в посадках начинают детонировать. Машинам с горючим в том направлении невозможно прорваться из-за обстрелов. Им даже пришлось развернуться. Переброска наших резервов в Работино сильно затруднена, раненых тоже тяжело вывозить, но наши там стоят.Врагу, правда, тоже приходится там не сладко: кругом минные поля. Действовать можно только малыми группами. Украинские танки поддержать своих наступающих не могут, так как по посадкам на танке не проедешь", – рассказала Бобкова.Мирное население отсюда либо ушло, либо сидит по домам и без крайней необходимости на улицу не выходит."Едешь по бердянской трассе – все вымерло. Но люди там точно есть. Вот смотришь – свежий пакет с мусором выставлен, вот около этого дома стоит мотоцикл, еще какие-то признаки и приметы жизни есть.Почему люди не уезжают? По разным причинам. Одни – пенсионеры. Куда они поедут на старости лет? У других – свое хозяйство. Они думают либо переждать, не хотят резать скотину, либо хотят собрать ранней осенью урожай, забить домашних животных и тогда уже уходить. В общем, им очень трудно принять решение покинуть свои дома", – говорит волонтер.Ситуация в Работино, конечно, критическая, но даже если ВСУ удастся взять село под контроль, это не будет означать, что фронт будет прорван, и что вслед за Работино падут Токмак, а вслед за ним Мелитополь и Бердянск."Наши, если что, отойдут в следующий населенный пункт – Новопрокоповку. Она в 4-5 км от Работино. Там у нас тоже укрепрайон: там и опорники, и блокпосты, и минные поля, и зубья дракона. За Новопрокоповкой – Ильченково и Сладкая Балка.Около Сладкой Балки уже вообще пошли траншеи, а не опорники. Там единая линия укреплений, по которой мы можем перебрасывать наши подразделения под их прикрытием. Причем перебрасывать можем не только людей, но и технику".Настроение и моральный дух у российских солдат на уровне – боевой. Никто отступать и сдавать позиции врагу не собирается."Вот все спрашивают, почувствовали наши ребята или нет, что противник выдохся или наоборот – что противник ввел свои стратегические резервы. Наши сами этого не знают, не чувствуют и не задаются подобными вопросами. На них идут – они врага уничтожают. Это ежедневная их работа – отразить наступление. А что там и кто там усилил или не усилил… они этого не замечают – просто воюют", – подытожила Елена Бобкова.

https://ukraina.ru/20230815/1048710040.html

https://ukraina.ru/20230818/1048756685.html

токмак

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

сво, спецоперация, эксклюзив, обстрелы, артиллерия, токмак, бердянск, всу, вс рф, украина, россия