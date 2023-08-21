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ФСБ поймала высокопоставленного "стрелочника"-диверсанта в Херсоне

ФСБ поймала высокопоставленного "стрелочника"-диверсанта в Херсоне - 21.08.2023 Украина.ру

ФСБ поймала высокопоставленного "стрелочника"-диверсанта в Херсоне

Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги. Его подозревают в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон в феврале 2022 года. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ

2023-08-21T16:55

2023-08-21T16:55

2023-08-21T16:55

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Известно, что будучи одним из руководителей Одесской железной дороги, задержанный "спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации".Уголовное дело возбуждено по 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ "Диверсия". Злоумышленнику грозит до 20-ти лет лишения свободы.До начала спецоперации Одесская железная дорога Украины обслуживала перевозки на территории шести юго-западных областей Украины: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.В последние месяцы ФСБ регулярно сообщает о задержании на территории России агентов киевского режима. Так, 17 августа в Луганской Народной республике был арестован гражданин Украины, собиравший сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ и военной техники Народной Милиции региона. Эти данные он передавал иностранным спецслужбам.В тот же день на Дальнем Востоке был задержан командир отряда территориальной обороны ВСУ, который также получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.Двумя днями ранее в Крыму сотрудники ФСБ арестовали сторонника украинских националистов, передававшего СБУ информацию о транзите военных грузов в зону спецоперации.Также злоумышленник готовил диверсию на железной дороге, что было подтверждено при обыске его схрона, в котором нашли пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

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новости, фсб, задержание, украинец, херсон, железная дорога