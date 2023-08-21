"Каждый день минус сапер": ВСУ попали в смертельную ловушку "Земледелия" - 21.08.2023 Украина.ру
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"Каждый день минус сапер": ВСУ попали в смертельную ловушку "Земледелия"
"Каждый день минус сапер": ВСУ попали в смертельную ловушку "Земледелия" - 21.08.2023 Украина.ру
"Каждый день минус сапер": ВСУ попали в смертельную ловушку "Земледелия"
Системы, выставляющие минные поля на расстоянии от 5 до 15 км значительно замедляют продвижение украинских сил, считает WSJ
2023-08-21T16:41
2023-08-21T16:41
новости
вс рф
минирование
контрнаступление
всу
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Российские системы дистанционного минирования "Земледелие" по мнению издания The Wall Street Journal являются той самой "смертельной проблемой", тормозящей контрнаступление ВСУ. Об этом говорится в публикации, которая 21 августа появилась на сайте американского издания.По словам автора публикации, "Земледелие" лишь одна их систем, которые "русские используют для того, чтобы в прямом смысле усеять поля минами".Этот слой защиты значительно замедляет ВСУ, а также заставляет военных занимать такие позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов, говорится в материале The Wall Street Journal.Система "Земледелие" работает по принципу, напоминающему реактивные системы залпового огня, такие как "Град". Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.Ракета летит на заданную территорию и разбрасывает мины в нужных местах. Для точности используется спутниковая навигация. При этом минные поля можно создавать любой конфигурации, даже самой непредсказуемой.
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новости, вс рф, минирование, контрнаступление, всу
Новости, ВС РФ, минирование, контрнаступление, ВСУ

"Каждый день минус сапер": ВСУ попали в смертельную ловушку "Земледелия"

16:41 21.08.2023
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий
- РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Вадим Савицкий
Читать в
Системы, выставляющие минные поля на расстоянии от 5 до 15 км значительно замедляют продвижение украинских сил, считает WSJ
Российские системы дистанционного минирования "Земледелие" по мнению издания The Wall Street Journal являются той самой "смертельной проблемой", тормозящей контрнаступление ВСУ. Об этом говорится в публикации, которая 21 августа появилась на сайте американского издания.
По словам автора публикации, "Земледелие" лишь одна их систем, которые "русские используют для того, чтобы в прямом смысле усеять поля минами".
Этот слой защиты значительно замедляет ВСУ, а также заставляет военных занимать такие позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов, говорится в материале The Wall Street Journal.
“У нас каждый день минус сапер. Это либо раненый, либо двухсотый (погибший)”, – рассказал изданию боевик ВСУ.
Система "Земледелие" работает по принципу, напоминающему реактивные системы залпового огня, такие как "Град". Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.
Ракета летит на заданную территорию и разбрасывает мины в нужных местах. Для точности используется спутниковая навигация. При этом минные поля можно создавать любой конфигурации, даже самой непредсказуемой.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
17 августа, 17:55
ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробностиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления. Такое заявление в своей новой публикации сделал 17 августа американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного сотрудника спецслужб
 
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