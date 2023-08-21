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"Каждый день минус сапер": ВСУ попали в смертельную ловушку "Земледелия"

"Каждый день минус сапер": ВСУ попали в смертельную ловушку "Земледелия" - 21.08.2023 Украина.ру

"Каждый день минус сапер": ВСУ попали в смертельную ловушку "Земледелия"

Системы, выставляющие минные поля на расстоянии от 5 до 15 км значительно замедляют продвижение украинских сил, считает WSJ

2023-08-21T16:41

2023-08-21T16:41

2023-08-21T16:41

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Российские системы дистанционного минирования "Земледелие" по мнению издания The Wall Street Journal являются той самой "смертельной проблемой", тормозящей контрнаступление ВСУ. Об этом говорится в публикации, которая 21 августа появилась на сайте американского издания.По словам автора публикации, "Земледелие" лишь одна их систем, которые "русские используют для того, чтобы в прямом смысле усеять поля минами".Этот слой защиты значительно замедляет ВСУ, а также заставляет военных занимать такие позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов, говорится в материале The Wall Street Journal.Система "Земледелие" работает по принципу, напоминающему реактивные системы залпового огня, такие как "Град". Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.Ракета летит на заданную территорию и разбрасывает мины в нужных местах. Для точности используется спутниковая навигация. При этом минные поля можно создавать любой конфигурации, даже самой непредсказуемой.

https://ukraina.ru/20230817/1048765546.html

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новости, вс рф, минирование, контрнаступление, всу