В российских школах начнут готовить операторов боевых дронов - 21.08.2023 Украина.ру
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В российских школах начнут готовить операторов боевых дронов
В российских школах начнут готовить операторов боевых дронов - 21.08.2023 Украина.ру
В российских школах начнут готовить операторов боевых дронов
В школьную программу для учащихся 10-11 классов включили тему беспилотников. Она будет входить в курс начальной военной подготовки. Об этом 21 августа сообщило агентство РИА Новости
2023-08-21T16:19
2023-08-21T16:19
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школьники
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Также в программе предусмотрено изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника".Пользователи сети одобрили нововведение, некоторые из них пожалели, что в 90-е сами не прошли такой курс.О том, что эта тема будет включена в школьную программу, еще месяц назад сообщил сенатор Артем Шейнин. С такой инициативой в июле вышла секция совета по развитию цифровой экономики Совфеда. Идею поддержали в Минобороны и Минпросвещения.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в российских школах в рамках уроков ОБЖ появится начальная военная подготовка.Отрасль беспилотных авиасистем в России развивается. В частности, в понедельник, 21 августа, стало известно, что в Запорожской области появятся конструкторское бюро, авиационно-учебный центр и технопарк.По словам губернатора региона Евгения Балицкого, Запорожская область должна стать примером "реализации прорывного пути в новой экономической реальности", показать и использовать появившиеся возможности для торговли, вложений и партнерств.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, бпла, школьники, школа, программа
Новости, Россия, БПЛА, школьники, Школа, программа

В российских школах начнут готовить операторов боевых дронов

16:19 21.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В школьную программу для учащихся 10-11 классов включили тему беспилотников. Она будет входить в курс начальной военной подготовки. Об этом 21 августа сообщило агентство РИА Новости
"Иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА", - говорится в рабочей программе курса.
Также в программе предусмотрено изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника".
Пользователи сети одобрили нововведение, некоторые из них пожалели, что в 90-е сами не прошли такой курс.
О том, что эта тема будет включена в школьную программу, еще месяц назад сообщил сенатор Артем Шейнин. С такой инициативой в июле вышла секция совета по развитию цифровой экономики Совфеда. Идею поддержали в Минобороны и Минпросвещения.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в российских школах в рамках уроков ОБЖ появится начальная военная подготовка.
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
09:00
В Запорожской области появится технопарк по производству беспилотных авиасистемОтрасль беспилотных авиасистем собираются развивать в Запорожской области, такие планы власти региона закладывают на ближайшее десятилетие. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на программу развития региона
Отрасль беспилотных авиасистем в России развивается. В частности, в понедельник, 21 августа, стало известно, что в Запорожской области появятся конструкторское бюро, авиационно-учебный центр и технопарк.
По словам губернатора региона Евгения Балицкого, Запорожская область должна стать примером "реализации прорывного пути в новой экономической реальности", показать и использовать появившиеся возможности для торговли, вложений и партнерств.
 
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