https://ukraina.ru/20230821/1048844086.html

В российских школах начнут готовить операторов боевых дронов

В российских школах начнут готовить операторов боевых дронов - 21.08.2023 Украина.ру

В российских школах начнут готовить операторов боевых дронов

В школьную программу для учащихся 10-11 классов включили тему беспилотников. Она будет входить в курс начальной военной подготовки. Об этом 21 августа сообщило агентство РИА Новости

2023-08-21T16:19

2023-08-21T16:19

2023-08-21T16:19

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Также в программе предусмотрено изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника".Пользователи сети одобрили нововведение, некоторые из них пожалели, что в 90-е сами не прошли такой курс.О том, что эта тема будет включена в школьную программу, еще месяц назад сообщил сенатор Артем Шейнин. С такой инициативой в июле вышла секция совета по развитию цифровой экономики Совфеда. Идею поддержали в Минобороны и Минпросвещения.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в российских школах в рамках уроков ОБЖ появится начальная военная подготовка.Отрасль беспилотных авиасистем в России развивается. В частности, в понедельник, 21 августа, стало известно, что в Запорожской области появятся конструкторское бюро, авиационно-учебный центр и технопарк.По словам губернатора региона Евгения Балицкого, Запорожская область должна стать примером "реализации прорывного пути в новой экономической реальности", показать и использовать появившиеся возможности для торговли, вложений и партнерств.

https://ukraina.ru/20230821/1048826560.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, бпла, школьники, школа, программа