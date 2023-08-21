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Останется лидером: в Австрии признали, что Европа не сможет обойтись без России

Останется лидером: в Австрии признали, что Европа не сможет обойтись без России - 21.08.2023 Украина.ру

Останется лидером: в Австрии признали, что Европа не сможет обойтись без России

Помимо ООН, ОБСЕ является единственной площадкой на которой продолжается обмен мнениями между Западом и Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 21 августа, выступая в Международном университете имени Менендес-и-Пелайо

2023-08-21T16:00

2023-08-21T16:00

2023-08-21T16:00

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Страны Европы не могут исключить России из диалога о создании архитектуры европейской безопасности после завершения украинского конфликта.Если страны ЕС это сделают, они тогда из этой системы исключат и Центральную Азию, и Южный Кавказ, отметил глава австрийской дипломатии.В мае Александер Шалленберг заявил, что невозможно добиться присоединения всех стран к европейским санкциям против России. При этом он добавил, что есть разница между теми, кто не присоединяется к санкциям и теми, кто их сознательно обходит.

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новости, австрия, россия, безопасность, европа