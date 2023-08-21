Останется лидером: в Австрии признали, что Европа не сможет обойтись без России - 21.08.2023 Украина.ру
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Останется лидером: в Австрии признали, что Европа не сможет обойтись без России
Останется лидером: в Австрии признали, что Европа не сможет обойтись без России - 21.08.2023 Украина.ру
Останется лидером: в Австрии признали, что Европа не сможет обойтись без России
Помимо ООН, ОБСЕ является единственной площадкой на которой продолжается обмен мнениями между Западом и Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 21 августа, выступая в Международном университете имени Менендес-и-Пелайо
2023-08-21T16:00
2023-08-21T16:00
новости
австрия
россия
безопасность
европа
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Страны Европы не могут исключить России из диалога о создании архитектуры европейской безопасности после завершения украинского конфликта.Если страны ЕС это сделают, они тогда из этой системы исключат и Центральную Азию, и Южный Кавказ, отметил глава австрийской дипломатии.В мае Александер Шалленберг заявил, что невозможно добиться присоединения всех стран к европейским санкциям против России. При этом он добавил, что есть разница между теми, кто не присоединяется к санкциям и теми, кто их сознательно обходит.
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новости, австрия, россия, безопасность, европа
Новости, Австрия, Россия, безопасность, Европа

Останется лидером: в Австрии признали, что Европа не сможет обойтись без России

16:00 21.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии
Акция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Помимо ООН, ОБСЕ является единственной площадкой на которой продолжается обмен мнениями между Западом и Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 21 августа, выступая в Международном университете имени Менендес-и-Пелайо
Страны Европы не могут исключить России из диалога о создании архитектуры европейской безопасности после завершения украинского конфликта.
Если страны ЕС это сделают, они тогда из этой системы исключат и Центральную Азию, и Южный Кавказ, отметил глава австрийской дипломатии.
"Что бы ни случилось, Россия останется нашим крупнейшим соседом в географическом плане, останется лидером по числу ядерных боеголовок. Она все еще является членом Совета безопасности ООН. Мы не можем обсуждать климатические изменения или какие-либо другие вопросы, не подключив к дискуссиям Россию", - заявил Шалленберг в ходе конференции, которая транслировалась в интернете.
В мае Александер Шалленберг заявил, что невозможно добиться присоединения всех стран к европейским санкциям против России.
При этом он добавил, что есть разница между теми, кто не присоединяется к санкциям и теми, кто их сознательно обходит.
Просветительский марафон Знание - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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