https://ukraina.ru/20230821/1048838888.html
Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория"
Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория" - 21.08.2023 Украина.ру
Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория"
Президент США Джо Байден провел на отдыхе без малого 60 часов, пока на Гавайях бушевал самый смертоносный пожар за столетнюю историю США. Об этом сообщил член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт
2023-08-21T13:38
2023-08-21T13:38
2023-08-21T13:38
новости
джо байден
украина
миллиарды
доллары
республиканская партия
сша
президент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/12/1040973858_0:160:2485:1558_1920x0_80_0_0_c0689d8178ddc3a7a999d7ff6883880c.jpg
Уличил политик нынешнего хозяина Белого дома и в расходовании бюджетных средств на поддержку киевского режима.Ранее президент США попросил конгресс одобрить дополнительные 13 миллиардов долларов на вооружение ВСУ и 8,5 миллиарда долларов на помощь украинской экономике. В стане республиканцев инициативу Байдена назвали ужасным позором.По словам члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, с 2022 года бездомных в США стало больше на 11%. Вместо строительства жилья для американцев Байден направляет деньги Украине.Вспыхнувший 9 августа на острове Мауи пожар перекинулся на туристический городок Лахайна и превратил его в пепел. Без крова остались не менее 4,5 тысячи человек. Количество погибших превысило 100 человек, судьба еще более тысячи человек остается неизвестной.
https://ukraina.ru/20230815/1048706889.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/12/1040973858_0:0:2485:1865_1920x0_80_0_0_a72fcd709f45d110aa7a78a1d23d83db.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, украина, миллиарды, доллары, республиканская партия, сша, президент сша
Новости, Джо Байден, Украина, миллиарды, доллары, Республиканская партия, США, президент США
Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория"
Президент США Джо Байден провел на отдыхе без малого 60 часов, пока на Гавайях бушевал самый смертоносный пожар за столетнюю историю США. Об этом сообщил член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт
Уличил политик нынешнего хозяина Белого дома и в расходовании бюджетных средств на поддержку киевского режима.
"За две недели с начала самых смертоносных пожаров в истории США Джо Байден провел 60 часов на пляже Rehoboth Beach в Делавэре, провел еще одни выходные в Кэмп-Дэвиде, снял дом на озере Тахо на целую неделю, попросил еще 24 миллиарда долларов для Украины", - написал республиканец в соцсети X.
Ранее президент США попросил конгресс одобрить дополнительные 13 миллиардов долларов на вооружение ВСУ и 8,5 миллиарда долларов на помощь украинской экономике. В стане республиканцев инициативу Байдена назвали ужасным позором.
По словам члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, с 2022 года бездомных в США стало больше на 11%. Вместо строительства жилья для американцев Байден направляет деньги Украине.
Вспыхнувший 9 августа на острове Мауи пожар перекинулся на туристический городок Лахайна и превратил его в пепел. Без крова остались не менее 4,5 тысячи человек. Количество погибших превысило 100 человек, судьба еще более тысячи человек остается неизвестной.