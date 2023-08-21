Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория" - 21.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230821/1048838888.html
Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория"
Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория" - 21.08.2023 Украина.ру
Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория"
Президент США Джо Байден провел на отдыхе без малого 60 часов, пока на Гавайях бушевал самый смертоносный пожар за столетнюю историю США. Об этом сообщил член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт
2023-08-21T13:38
2023-08-21T13:38
новости
джо байден
украина
миллиарды
доллары
республиканская партия
сша
президент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/12/1040973858_0:160:2485:1558_1920x0_80_0_0_c0689d8178ddc3a7a999d7ff6883880c.jpg
Уличил политик нынешнего хозяина Белого дома и в расходовании бюджетных средств на поддержку киевского режима.Ранее президент США попросил конгресс одобрить дополнительные 13 миллиардов долларов на вооружение ВСУ и 8,5 миллиарда долларов на помощь украинской экономике. В стане республиканцев инициативу Байдена назвали ужасным позором.По словам члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, с 2022 года бездомных в США стало больше на 11%. Вместо строительства жилья для американцев Байден направляет деньги Украине.Вспыхнувший 9 августа на острове Мауи пожар перекинулся на туристический городок Лахайна и превратил его в пепел. Без крова остались не менее 4,5 тысячи человек. Количество погибших превысило 100 человек, судьба еще более тысячи человек остается неизвестной.
https://ukraina.ru/20230815/1048706889.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/12/1040973858_0:0:2485:1865_1920x0_80_0_0_a72fcd709f45d110aa7a78a1d23d83db.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джо байден, украина, миллиарды, доллары, республиканская партия, сша, президент сша
Новости, Джо Байден, Украина, миллиарды, доллары, Республиканская партия, США, президент США

Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория"

13:38 21.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент США Джо Байден провел на отдыхе без малого 60 часов, пока на Гавайях бушевал самый смертоносный пожар за столетнюю историю США. Об этом сообщил член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт
Уличил политик нынешнего хозяина Белого дома и в расходовании бюджетных средств на поддержку киевского режима.
"За две недели с начала самых смертоносных пожаров в истории США Джо Байден провел 60 часов на пляже Rehoboth Beach в Делавэре, провел еще одни выходные в Кэмп-Дэвиде, снял дом на озере Тахо на целую неделю, попросил еще 24 миллиарда долларов для Украины", - написал республиканец в соцсети X.
Ранее президент США попросил конгресс одобрить дополнительные 13 миллиардов долларов на вооружение ВСУ и 8,5 миллиарда долларов на помощь украинской экономике. В стане республиканцев инициативу Байдена назвали ужасным позором.
По словам члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, с 2022 года бездомных в США стало больше на 11%. Вместо строительства жилья для американцев Байден направляет деньги Украине.
Вспыхнувший 9 августа на острове Мауи пожар перекинулся на туристический городок Лахайна и превратил его в пепел. Без крова остались не менее 4,5 тысячи человек. Количество погибших превысило 100 человек, судьба еще более тысячи человек остается неизвестной.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа, 16:39
Гавайский крематорий. В США произошел самый смертоносный пожар в новой историиВ Америке подсчитывают последствия катастрофического лесного пожара на Мауи – втором по величине острове Гавайского архипелага
 
НовостиДжо БайденУкраинамиллиардыдолларыРеспубликанская партияСШАпрезидент США
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13СБУ против ГУР, Малюк против Буданова. За что схлестнулись украинские силовики
13:58Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира
13:43Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео
13:38Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория"
13:37Критика в Нидерландах и иностранные пилоты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 августа
13:29Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины
13:20"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну
13:11The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины
13:02Биологические эксперименты на Украине: США могут готовить новую пандемию
12:25В Донецке при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда ранен мирный житель
12:21Кошмар как норма жизни. Записки из Донецка
12:15Купянск остался без газа - Минэнерго Украины
11:55В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16
11:45Перекроют ли кислород Киеву и кто будет сидеть за столом переговоров по Украине – Васильев. Видео
11:44Стальная подруга солдата. Русская каска - самая лучшая в мире
11:32Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов
11:22В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили
10:57Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео
10:56В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus
10:52Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден
Лента новостейМолния