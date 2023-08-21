"Это другое": российской легкоатлетке разрешили бегать за США - 21.08.2023 Украина.ру
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"Это другое": российской легкоатлетке разрешили бегать за США
"Это другое": российской легкоатлетке разрешили бегать за США - 21.08.2023 Украина.ру
"Это другое": российской легкоатлетке разрешили бегать за США
Серебряная призерка Кубка России 2017 и 2018 годов в беге на 3000 метров с препятствиями Алсу Богданова (Леннеман) сможет выступать за США на международных стартах. Об этом 21 августа сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), которая и приняла такое решение
2023-08-21T15:40
2023-08-21T15:40
новости
россия
сша
легкая атлетика
спортсменка
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В последний раз бегунья участвовала в российских соревнованиях в 2019 году. С 2015 по 2023 год она выступала в турнирах в США.В пресс-службе Всероссийский федерации легкой атлетики пояснили, что спортсменка несколько лет назад вышла замуж за американца и проживает в США.При этом она никогда не выступала за сборную России и не подавала в ВФЛА (Всероссийскую федерацию легкой атлетики - Ред.) запрос на смену спортивного гражданства.Также США теперь может представлять и бегунья из Сочи Полина Ходнетт (Карлсон).
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новости, россия, сша, легкая атлетика, спортсменка
Новости, Россия, США, легкая атлетика, спортсменка

"Это другое": российской легкоатлетке разрешили бегать за США

15:40 21.08.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛегкая атлетика. Чемпионат мира. 7-й день. Утренняя сессия
Легкая атлетика. Чемпионат мира. 7-й день. Утренняя сессия - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Серебряная призерка Кубка России 2017 и 2018 годов в беге на 3000 метров с препятствиями Алсу Богданова (Леннеман) сможет выступать за США на международных стартах. Об этом 21 августа сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), которая и приняла такое решение
В последний раз бегунья участвовала в российских соревнованиях в 2019 году. С 2015 по 2023 год она выступала в турнирах в США.

В пресс-службе Всероссийский федерации легкой атлетики пояснили, что спортсменка несколько лет назад вышла замуж за американца и проживает в США.
При этом она никогда не выступала за сборную России и не подавала в ВФЛА (Всероссийскую федерацию легкой атлетики - Ред.) запрос на смену спортивного гражданства.

Также США теперь может представлять и бегунья из Сочи Полина Ходнетт (Карлсон).

"Странная, конечно, история. То гонят наших российских спортсменов, говоря, что они не хотят иметь ничего общего с "агрессорами", то покупают игроков и легкоатлеток переманивают. Зачем, спрашивается? Зачем Овечкина никак не "отчислят" из "Вашингтон Кэпиталз"? Просто "это другое". Те спортсмены, которые приносят им хорошие деньги, неожиданно перестают быть "агрессорами". История, старая, как мир", - отреагировал один из пользователей сети.

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15 августа, 15:36
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