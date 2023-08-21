https://ukraina.ru/20230821/1048837969.html

"Это другое": российской легкоатлетке разрешили бегать за США

"Это другое": российской легкоатлетке разрешили бегать за США - 21.08.2023 Украина.ру

"Это другое": российской легкоатлетке разрешили бегать за США

Серебряная призерка Кубка России 2017 и 2018 годов в беге на 3000 метров с препятствиями Алсу Богданова (Леннеман) сможет выступать за США на международных стартах. Об этом 21 августа сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), которая и приняла такое решение

2023-08-21T15:40

2023-08-21T15:40

2023-08-21T15:40

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В последний раз бегунья участвовала в российских соревнованиях в 2019 году. С 2015 по 2023 год она выступала в турнирах в США.В пресс-службе Всероссийский федерации легкой атлетики пояснили, что спортсменка несколько лет назад вышла замуж за американца и проживает в США.При этом она никогда не выступала за сборную России и не подавала в ВФЛА (Всероссийскую федерацию легкой атлетики - Ред.) запрос на смену спортивного гражданства.Также США теперь может представлять и бегунья из Сочи Полина Ходнетт (Карлсон).

https://ukraina.ru/20230815/1048702881.html

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новости, россия, сша, легкая атлетика, спортсменка