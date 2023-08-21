"Это другое": российской легкоатлетке разрешили бегать за США
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛегкая атлетика. Чемпионат мира. 7-й день. Утренняя сессия
Серебряная призерка Кубка России 2017 и 2018 годов в беге на 3000 метров с препятствиями Алсу Богданова (Леннеман) сможет выступать за США на международных стартах. Об этом 21 августа сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), которая и приняла такое решение
В последний раз бегунья участвовала в российских соревнованиях в 2019 году. С 2015 по 2023 год она выступала в турнирах в США.
В пресс-службе Всероссийский федерации легкой атлетики пояснили, что спортсменка несколько лет назад вышла замуж за американца и проживает в США.
В пресс-службе Всероссийский федерации легкой атлетики пояснили, что спортсменка несколько лет назад вышла замуж за американца и проживает в США.
При этом она никогда не выступала за сборную России и не подавала в ВФЛА (Всероссийскую федерацию легкой атлетики - Ред.) запрос на смену спортивного гражданства.
Также США теперь может представлять и бегунья из Сочи Полина Ходнетт (Карлсон).
Также США теперь может представлять и бегунья из Сочи Полина Ходнетт (Карлсон).
"Странная, конечно, история. То гонят наших российских спортсменов, говоря, что они не хотят иметь ничего общего с "агрессорами", то покупают игроков и легкоатлеток переманивают. Зачем, спрашивается? Зачем Овечкина никак не "отчислят" из "Вашингтон Кэпиталз"? Просто "это другое". Те спортсмены, которые приносят им хорошие деньги, неожиданно перестают быть "агрессорами". История, старая, как мир", - отреагировал один из пользователей сети.
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