https://ukraina.ru/20230821/1048837452.html

"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну

"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну - 21.08.2023 Украина.ру

"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну

Представители левых и правых партий Нидерландов раскритиковали премьер-министра Марка Рютте за то, что он объявил о передаче Украине истребителей F-16 без согласования с парламентом

2023-08-21T13:20

2023-08-21T13:20

2023-08-21T13:20

f-16

нидерланды

новости

политика

премьер

поставки

истребители

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"Поставка F-16 в Украину – это далекоидущее решение, которое должно быть сначала обсуждено с Палатой представителей. Особенно, когда правительство уходит в отставку", – написал в соцсети Х депутат-социалист Яспер ван Дейк ("Европейские левые").Он также задался вопросом, позволит ли передача истребителей предотвратить дальнейшую эскалацию.Вопросом обеспокоилась и ультраправая партия "Форум за демократию".В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с Рютте стороны договорились о поставке украинской армии 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров.При этом сам премьер Нидерландов заявлял, что не может уточнить, сколько истребителей F-16 страна поставит Украине, в запасе у Амстердама 42 самолета.Кроме того, в начале июля Рютте объявил, что уходит в отставку. На днях высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ukraina.ru/20230821/1048826326.html

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f-16, нидерланды, новости, политика, премьер, поставки, истребители