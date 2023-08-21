"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну - 21.08.2023 Украина.ру
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"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну
"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну - 21.08.2023 Украина.ру
"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну
Представители левых и правых партий Нидерландов раскритиковали премьер-министра Марка Рютте за то, что он объявил о передаче Украине истребителей F-16 без согласования с парламентом
2023-08-21T13:20
2023-08-21T13:20
f-16
нидерланды
новости
политика
премьер
поставки
истребители
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"Поставка F-16 в Украину – это далекоидущее решение, которое должно быть сначала обсуждено с Палатой представителей. Особенно, когда правительство уходит в отставку", – написал в соцсети Х депутат-социалист Яспер ван Дейк ("Европейские левые").Он также задался вопросом, позволит ли передача истребителей предотвратить дальнейшую эскалацию.Вопросом обеспокоилась и ультраправая партия "Форум за демократию".В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с Рютте стороны договорились о поставке украинской армии 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров.При этом сам премьер Нидерландов заявлял, что не может уточнить, сколько истребителей F-16 страна поставит Украине, в запасе у Амстердама 42 самолета.Кроме того, в начале июля Рютте объявил, что уходит в отставку. На днях высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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f-16, нидерланды, новости, политика, премьер, поставки, истребители
F-16, Нидерланды, Новости, политика, премьер, поставки, истребители

"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну

13:20 21.08.2023
 
© Anwar Nillufary / flickr
© Anwar Nillufary / flickr
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Представители левых и правых партий Нидерландов раскритиковали премьер-министра Марка Рютте за то, что он объявил о передаче Украине истребителей F-16 без согласования с парламентом
"Поставка F-16 в Украину – это далекоидущее решение, которое должно быть сначала обсуждено с Палатой представителей. Особенно, когда правительство уходит в отставку", – написал в соцсети Х депутат-социалист Яспер ван Дейк ("Европейские левые").
Он также задался вопросом, позволит ли передача истребителей предотвратить дальнейшую эскалацию.
Вопросом обеспокоилась и ультраправая партия "Форум за демократию".

"Безумие. Голландские F-16 в Украину, чтобы бомбить российские цели. Даже сейчас, когда Рютте уходит в отставку, он втягивает Нидерланды в войну. И он может, потому что все партии в Палате представителей поддерживают его в разжигании войны", – написала партия в Х.

В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с Рютте стороны договорились о поставке украинской армии 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров.
При этом сам премьер Нидерландов заявлял, что не может уточнить, сколько истребителей F-16 страна поставит Украине, в запасе у Амстердама 42 самолета.
Кроме того, в начале июля Рютте объявил, что уходит в отставку.
На днях высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Экс-разведчик США рассказал об опасности F-16 для украинских пилотовИстребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 августа сообщил в соцсети X бывший разведчик США Скотт Риттер
 
F-16НидерландыНовостиполитикапремьерпоставкиистребители
 
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