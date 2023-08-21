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Биологические эксперименты на Украине: США могут готовить новую пандемию

Биологические эксперименты на Украине: США могут готовить новую пандемию - 21.08.2023 Украина.ру

Биологические эксперименты на Украине: США могут готовить новую пандемию

Новое развитие получила тема функционирования американских биолабораторий на Украине. При этом Россия и Китай продолжают задавать Вашингтону неудобные вопросы

2023-08-21T13:02

2023-08-21T13:02

2023-08-21T13:02

эксклюзив

украина

сша

россия

биолаборатории

эксперименты

биологическое оружие

солдаты

пандемия

коронавирус

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Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов накануне заявил, что Москва продолжит добиваться от Вашингтона предоставления исчерпывающей информации о военно-биологической деятельности, проводимой по всему миру.В качестве примера он назвал Украину, где имеются "материалы, которые свидетельствуют об осуществлении в биолабораториях работ, связанных с созданием компонентов биологического оружия".Обеспокоенность России по поводу функционирования американских биолабораторий на Украине и проводимых там экспериментов выразили Китай, Белоруссия, Сирия, Куба, Никарагуа и ряд других государств.Они также требуют от американцев в рамках рабочей группы по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).Недавно, наряду с вопросами, созвучными с российскими, китайская делегация поставила и ряд новых, отметил Воронцов. По его словам, даже внутри западного лагеря есть государства, которые считают данные биолаборатории серьезным раздражителем.В свою очередь США и их союзники "пытаются действовать максимально деструктивно, не приводят каких-то контраргументов, а вместо этого все сводят лишь к тому, что голословно заявляют о некой дезинформации" со стороны России.Новая пандемия – шанс США победить в украинском кризисе16 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США могут применить биотехнологии в наступательных целях и подготовить новую пандемию, выведя новый вирус."Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", –рассказал он.Кириллов напомнил о создании в июле в США управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Это подразделение будет отвечать за выбор методов борьбы с биологическими вызовами.Это фактически свидетельством возможного применения биологического оружия – новой пандемии, которую может вызвать мутация вирусов. Возглавит новую структуру помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в СНБ – генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрихс.18 июля Минобороны РФ опубликовало имена лиц, которые участвовали в военно-биологических программах США на Украине и пытаются скрыть данные о работе с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на украинцах и военнослужащих ВСУ.По данным ведомства, в этой деятельности активно участвовали сотрудники Украинского научно-технического центра (УНТЦ) и других подрядных организаций министерства обороны США.В частности, речь идет о генеральном директоре компании Wooden Horse Strategies, директоре фонда "Украина 3000" Марине Антоновой.Позже список был расширен: в него внесены гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Людмила Черненко, ее заместитель Александр Мацков, а также бывший проектный координатор и старший специалист УНТЦ Наталия Дудко, которая в течение 25 лет координировала более 250 проектов центра в различных сферах.С американской стороны вовлечены Кайл Коул, Шэннон Вон и Наор Бар-Зеев – они ранее занимались изучением COVID-19.Подобную деятельность Вашингтона признают и в самих США те, кто не разделяют политики администрации Джо Байдена. В частности, об этом говорил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший."У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", – сказал политик в интервью журналисту Такеру Карлсону.Кеннеди-младший подчеркнул, что разработка биооружия является преступлением. Он также отметил необходимость вакцины, которая должна предотвратить действие вируса в обратном направлении.На фоне неудачного контрнаступления ВСУ применение биологического оружия является вполне вероятным сценарием США для решения их проблем на Украине. Ведь победить на поле боя у ВСУ и их западных союзников в гибридном противостоянии не получается.Штаты и коллективный Запад все больше втягиваются в войну, которая поглощает значительные ресурсы, что явно не входило в их планы. Ведь это способствует серьезному осложнению социально-экономической ситуации, ухудшению уровня жизни западных обывателей.Поэтому нельзя исключать запуск новой пандемии, которая, с одной стороны позволит канализировать общественное недовольство, с другой – получить ВСУ и американским прокси преимущество над ВС РФ, ведь только Штаты будут обладать заветной вакциной.Украина стала полигоном для создания американского биологического оружияВ прошлом году Россия обнародовала резонансную информацию о сети американских биолабораторий на Украине, которая насчитывала более чем 30 объектов. В них хранились опасные вирусы и проводились эксперименты для осуществления биологических военных программ по заказу Пентагона.В 2021 году, на странице официального интернет-представительства Зеленского была создана петиция против биолабораторий США в Украине. В документе указывалось, что в Харькове, где находится одна из лабораторий Пентагона, в 2016 году при загадочных обстоятельствах умерли 20 украинских солдат, а ещё 200 были госпитализированы.Также в петиции представлены данные за 2019 год, когда на Украине была зафиксирована вспышка неизвестной болезни, по всем симптомам похожей на чуму, причём настолько, что России пришлось резко усилить пограничный контроль.Сразу после распада СССР США поспешили захватить бывшие советские военные лаборатории на территории Украины и других постсоветских государств, где, по их данным, разрабатывалось биологическое оружие.Все они, конечно, заявили, что делали это в целях обеспечения всемирной безопасности. Хотя на самом деле продолжали работать с опасными патогенами. Причём все годы модернизировали оборудование для работы с патогенами, способными вызвать смертельные заболевания.Впервые добро на функционирование этих биолабораторий в Украине дали при президенте Викторе Ющенко. В 2013 году, уже при Викторе Януковиче, их закрывали, но затем последовал Евромайдан, после которого они вновь заработали.При этом американские биолаборатории располагаются не только на Украине и в Грузии – они работают, в частности, в Казахстане и Азербайджане.Подтвердила наличие биолабораторий замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая заявила, что Госдеп работает над тем, чтобы не допустить попадания в руки России хранившихся там образцов.Но не только. Так, в документе, опубликованном на сайте Исследовательской службы Конгресса США 11 марта 2022 г. утверждается, что "США участвует в биологической безопасности в Украине: программы сотрудничества и уменьшения угрозы".Там же констатируется, что в рамках соответствующих программ были построены безопасные центральные референс-лаборатории (CRL) для коллекций патогенов в Азербайджане, Украине и Казахстане.Очевидно, что американцы к Украине, как и к другим республикам бывшего СССР, относились с пренебрежением, рассматривая их в качестве объектов для колониальной эксплуатации. Ибо их жителей совсем не жалко.При этом когда ряд оппозиционных украинских политиков еще в 2020 году пытались поднять тему американских биолабораторий, Зе-команда просто уклонялась от ответа на неудобные и засекретила информацию.Более того, тогда с позволения Вашингтона на неугодных политиков начали накладывать незаконные санкции.Эксперименты американцев над украинскими солдатамиВ начале февраля 2022 года независимый болгарский журналист-расследователь по Ближнему Востоку и основатель проекта "Arms Watch" Диляна Гайтанджиева разоблачила биологические эксперименты США над солдатами союзников на Украине и в Грузии.По ее информации, на украинской территории Агентство по уменьшению оборонной угрозы (DTRA) профинансировало проект с участием солдат ВСУ под кодовым названием "UP-8": "Распространение вируса крымско-конголезской геморрагической лихорадки (CCHF) и хантавирусов на Украине и потенциальная необходимость дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз".Проект стартовал в 2017 году и несколько раз продлевался до 2020 года, о чём свидетельствуют внутренние документы.В рамках его реализации образцы крови собирали у 4400 здоровых солдат во Львове, Харькове, Одессе и Киеве. Из них 4 тысячи намеревались проверить на антитела против хантавирусов, а 400 — на наличие антител против вируса лихорадки CCHF.О том, какие ещё процедуры будут выполнены, информации нет, за исключением того, что "о серьёзных инцидентах, включая смертельные случаи, следует сообщать в течение 24 часов", при этом "все случаи смерти испытуемых, связанные с исследовательскими процедурами, должны быть доведены до сведения комитетов по биоэтике в США и Украине".Одним из подрядчиков DTRA, работающим в Украине, являлась CH2M Hill: эта американская компания получила контракт на сумму $22,8 миллиона на 2020-2023 годы на реконструкцию и оборудование двух биолабораторий – Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киевская область) и Региональной диагностической лаборатории Госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей (Одесская область).Деятельность DTRA в Грузии и Украине подпадает под защиту специальных двусторонних соглашений, по которым если деятельность спонсируемых DTRA учёных приведёт к гибели или ранению местного населения, они к ответственности не привлекаются.Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что Украина уже давно стала полем для опасных биологических экспериментов США, нарушающих все возможные нормы международного права.Американские власти, присвоившие себе на правах мирового гегемона возможность диктовать волю другим странам, определяя, что является черным, а что – белым, давно погрязли в двойных стандартах.Однако в своем стремлении защитить гегемонию они готовы поставить под угрозу жизни миллионов людей. Поэтому человечество в целом должно добиваться прекращения шантажа мира новым вирусом, а также полного сворачивания деятельности американских лабораторий как на Украине, так и в других странах.

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Виталий Диденко

эксклюзив, украина, сша, россия, биолаборатории, эксперименты, биологическое оружие, солдаты, пандемия, коронавирус, виктор ющенко, виктор янукович, виктория нуланд, джо байден