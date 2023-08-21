Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео - 21.08.2023 Украина.ру
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Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео
Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео - 21.08.2023 Украина.ру
Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео
Российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2, герой Российской Федерации Евгений Черняев в студии Украина.ру рассказал о том, возможны Украина.ру, 21.08.2023
2023-08-21T10:57
2023-08-21T10:57
видео
россия
украина
сво
черное море
батискаф "титан"
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море
бпла
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Российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2, герой Российской Федерации Евгений Черняев в студии Украина.ру рассказал о том, возможны ли глубоководные диверсии в акватории Чёрного моря, может ли "Голубой поток" повторить судьбу "Северных потоков" и назвал причины взрыва батискафа "Титан": 00:49 – О самом опасном погружении; 05:59 – Можно ли было избежать трагедию на батискафе "Титан"? 26:05 – О российских глубоководных подводных аппаратах; 28:30 – О вероятности глубоководных терактов в Чёрном море; 33:30 – Что происходит с подводным флотом России?
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видео, россия, украина, сво, черное море, батискаф "титан", титаник (судно), море, бпла, турция, дроны, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Черное море, батискаф "Титан", Титаник (судно), море, БПЛА, Турция, дроны

Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео

10:57 21.08.2023
 
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Российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2, герой Российской Федерации Евгений Черняев в студии Украина.ру рассказал о том, возможны ли глубоководные диверсии в акватории Чёрного моря, может ли "Голубой поток" повторить судьбу "Северных потоков" и назвал причины взрыва батискафа "Титан":
00:49 – О самом опасном погружении;
05:59 – Можно ли было избежать трагедию на батискафе "Титан"?
26:05 – О российских глубоководных подводных аппаратах;
28:30 – О вероятности глубоководных терактов в Чёрном море;
33:30 – Что происходит с подводным флотом России?
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОЧерное моребатискаф "Титан"Титаник (судно)мореБПЛАТурциядроны
 
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