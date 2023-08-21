https://ukraina.ru/20230821/1048834924.html
Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео
Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео - 21.08.2023 Украина.ру
Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео
Российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2, герой Российской Федерации Евгений Черняев в студии Украина.ру рассказал о том, возможны Украина.ру, 21.08.2023
2023-08-21T10:57
2023-08-21T10:57
2023-08-21T10:57
видео
россия
украина
сво
черное море
батискаф "титан"
титаник (судно)
море
бпла
турция
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Российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2, герой Российской Федерации Евгений Черняев в студии Украина.ру рассказал о том, возможны ли глубоководные диверсии в акватории Чёрного моря, может ли "Голубой поток" повторить судьбу "Северных потоков" и назвал причины взрыва батискафа "Титан": 00:49 – О самом опасном погружении; 05:59 – Можно ли было избежать трагедию на батискафе "Титан"? 26:05 – О российских глубоководных подводных аппаратах; 28:30 – О вероятности глубоководных терактов в Чёрном море; 33:30 – Что происходит с подводным флотом России?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, черное море, батискаф "титан", титаник (судно), море, бпла, турция, дроны, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Черное море, батискаф "Титан", Титаник (судно), море, БПЛА, Турция, дроны
Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео
Российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2, герой Российской Федерации Евгений Черняев в студии Украина.ру рассказал о том, возможны ли глубоководные диверсии в акватории Чёрного моря, может ли "Голубой поток" повторить судьбу "Северных потоков" и назвал причины взрыва батискафа "Титан":
00:49 – О самом опасном погружении;
05:59 – Можно ли было избежать трагедию на батискафе "Титан"?
26:05 – О российских глубоководных подводных аппаратах;
28:30 – О вероятности глубоководных терактов в Чёрном море;
33:30 – Что происходит с подводным флотом России?