https://ukraina.ru/20230821/1048834924.html

Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео

Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео - 21.08.2023 Украина.ру

Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео

Российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2, герой Российской Федерации Евгений Черняев в студии Украина.ру рассказал о том, возможны Украина.ру, 21.08.2023

2023-08-21T10:57

2023-08-21T10:57

2023-08-21T10:57

видео

россия

украина

сво

черное море

батискаф "титан"

титаник (судно)

море

бпла

турция

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Российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2, герой Российской Федерации Евгений Черняев в студии Украина.ру рассказал о том, возможны ли глубоководные диверсии в акватории Чёрного моря, может ли "Голубой поток" повторить судьбу "Северных потоков" и назвал причины взрыва батискафа "Титан": 00:49 – О самом опасном погружении; 05:59 – Можно ли было избежать трагедию на батискафе "Титан"? 26:05 – О российских глубоководных подводных аппаратах; 28:30 – О вероятности глубоководных терактов в Чёрном море; 33:30 – Что происходит с подводным флотом России?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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