Лукашенко рассказал, как Украина угрожала Белоруссии ракетами - 21.08.2023 Украина.ру
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Лукашенко рассказал, как Украина угрожала Белоруссии ракетами
Лукашенко рассказал, как Украина угрожала Белоруссии ракетами - 21.08.2023 Украина.ру
Лукашенко рассказал, как Украина угрожала Белоруссии ракетами
Президент Белоруссии отметил, что это произошло перед началом СВО, когда вдоль украинско-русской границы Киев разместил подразделения, вооруженные ракетами "Точка-У"
2023-08-21T10:34
2023-08-21T10:34
новости
белоруссия
лукашенко
украина
ракеты
точка-у
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Перед началом специальной военной операции Киев угрожал Минску ракетами. Об этом 21 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.Лукашенко отметил, что ни одного белорусского солдата не было среди участников СВО, но украинская сторона все-равно провоцировала Белоруссию."Четыре подразделения ваших (ВСУ), в основном вооруженных ракетами "Точка-У", разместились вдоль границы, и мы их отслеживали. Подошли, потом сняли брезент с ракет, потом развернули ракеты в боевое положение, потом повернули против нас", — рассказал президент Белоруссии.После начала СВО российские военные в первую очередь уничтожили украинские подразделения, оснащенные этими ракетами, добавил Лукашенко."С территории Беларуси отдельные (российские) части пересекли границу Украины. Почему? Это спросите у Зеленского. &lt;...&gt; Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет — война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", — подчеркнул Лукашенко.По его словам, Киев объявил фактическую блокаду Минску, не пуская в свое воздушное пространство белорусские самолеты, не пропуская торговые грузы. Также Киев захватил и убил несколько перевозчиков, сказал Лукашенко.Президент Белоруссии подчеркнул, что вооруженные силы его страны не будут вступать в военные действия, если ВСУ не пересечет границу Белоруссии, но при этом Минск всегда будет помогать Москве."Угроза может быть одна — агрессия против нашей страны. Если агрессия, даже со стороны Украины, не дай бог, со стороны Польши, Литвы, Латвии, начнется против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть", — заявил Александр Лукашенко, подчеркивая, что Белоруссия для сдерживания противника готова применить весь имеющийся у нее арсенал оружия.В апреле 2021 года Украина ввела специальные пошлины в размере 35% в отношении белорусских автобусов, грузовых и специальных автомобилей. Через месяц Киев принял решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией из-за якобы принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту. Тогда белорусское правительство приняло решение о введении на шесть месяцев разового лицензирования в отношении трех десятков видов товаров украинского происхождения.
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новости, белоруссия, лукашенко, украина, ракеты, точка-у
Новости, Белоруссия, Лукашенко, Украина, ракеты, Точка-У

Лукашенко рассказал, как Украина угрожала Белоруссии ракетами

10:34 21.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии отметил, что это произошло перед началом СВО, когда вдоль украинско-русской границы Киев разместил подразделения, вооруженные ракетами "Точка-У"
Перед началом специальной военной операции Киев угрожал Минску ракетами. Об этом 21 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Лукашенко отметил, что ни одного белорусского солдата не было среди участников СВО, но украинская сторона все-равно провоцировала Белоруссию.
"Четыре подразделения ваших (ВСУ), в основном вооруженных ракетами "Точка-У", разместились вдоль границы, и мы их отслеживали. Подошли, потом сняли брезент с ракет, потом развернули ракеты в боевое положение, потом повернули против нас", — рассказал президент Белоруссии.
После начала СВО российские военные в первую очередь уничтожили украинские подразделения, оснащенные этими ракетами, добавил Лукашенко.
"С территории Беларуси отдельные (российские) части пересекли границу Украины. Почему? Это спросите у Зеленского. <...> Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет — война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, Киев объявил фактическую блокаду Минску, не пуская в свое воздушное пространство белорусские самолеты, не пропуская торговые грузы. Также Киев захватил и убил несколько перевозчиков, сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что вооруженные силы его страны не будут вступать в военные действия, если ВСУ не пересечет границу Белоруссии, но при этом Минск всегда будет помогать Москве.
"Угроза может быть одна — агрессия против нашей страны. Если агрессия, даже со стороны Украины, не дай бог, со стороны Польши, Литвы, Латвии, начнется против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть", — заявил Александр Лукашенко, подчеркивая, что Белоруссия для сдерживания противника готова применить весь имеющийся у нее арсенал оружия.
В апреле 2021 года Украина ввела специальные пошлины в размере 35% в отношении белорусских автобусов, грузовых и специальных автомобилей. Через месяц Киев принял решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией из-за якобы принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту. Тогда белорусское правительство приняло решение о введении на шесть месяцев разового лицензирования в отношении трех десятков видов товаров украинского происхождения.
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