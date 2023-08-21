https://ukraina.ru/20230821/1048831767.html

Сбитый в Подмосковье украинский дрон упал недалеко от дома Симоньян

Сбитый в Подмосковье украинский дрон упал недалеко от дома Симоньян - 21.08.2023 Украина.ру

Сбитый в Подмосковье украинский дрон упал недалеко от дома Симоньян

Сбитый в понедельник в Истринском районе Московской области беспилотник упал на соседней улице от дома главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом 21 августа она сообщила в своем Телеграм-канале

2023-08-21T09:53

2023-08-21T09:53

2023-08-21T09:53

новости

украина

дроны

дом

маргарита симоньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048830762_0:347:768:779_1920x0_80_0_0_685295bb9f0356cfe794dea7ca81f97d.jpg

В понедельник утром в Подмосковье были пресечены две попытки киевского режима атаковать территорию РФ беспилотниками самолетного типа.Первый дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района, второй сбили над территорией Истринского района.Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что пострадавших и повреждений нет.

https://ukraina.ru/20230821/1048831001.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дроны, дом, маргарита симоньян