Сбитый в Подмосковье украинский дрон упал недалеко от дома Симоньян
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegramслед от сбитого беспилотника в Истринском районе
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
Сбитый в понедельник в Истринском районе Московской области беспилотник упал на соседней улице от дома главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом 21 августа она сообщила в своем Телеграм-канале
"Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - написала Симоньян.
В понедельник утром в Подмосковье были пресечены две попытки киевского режима атаковать территорию РФ беспилотниками самолетного типа.
Первый дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района, второй сбили над территорией Истринского района.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что пострадавших и повреждений нет.