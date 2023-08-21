Сбитый в Подмосковье украинский дрон упал недалеко от дома Симоньян - 21.08.2023 Украина.ру
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Сбитый в Подмосковье украинский дрон упал недалеко от дома Симоньян
Сбитый в Подмосковье украинский дрон упал недалеко от дома Симоньян - 21.08.2023 Украина.ру
Сбитый в Подмосковье украинский дрон упал недалеко от дома Симоньян
Сбитый в понедельник в Истринском районе Московской области беспилотник упал на соседней улице от дома главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом 21 августа она сообщила в своем Телеграм-канале
2023-08-21T09:53
2023-08-21T09:53
новости
украина
дроны
дом
маргарита симоньян
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В понедельник утром в Подмосковье были пресечены две попытки киевского режима атаковать территорию РФ беспилотниками самолетного типа.Первый дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района, второй сбили над территорией Истринского района.Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что пострадавших и повреждений нет.
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новости, украина, дроны, дом, маргарита симоньян
Новости, Украина, дроны, дом, Маргарита Симоньян

Сбитый в Подмосковье украинский дрон упал недалеко от дома Симоньян

09:53 21.08.2023
 
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegramслед от сбитого беспилотника в Истринском районе
след от сбитого беспилотника в Истринском районе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
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Сбитый в понедельник в Истринском районе Московской области беспилотник упал на соседней улице от дома главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом 21 августа она сообщила в своем Телеграм-канале
"Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - написала Симоньян.
В понедельник утром в Подмосковье были пресечены две попытки киевского режима атаковать территорию РФ беспилотниками самолетного типа.
Первый дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района, второй сбили над территорией Истринского района.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что пострадавших и повреждений нет.
след от сбитого беспилотника в Истринском районе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
09:40
Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августаПод Москвой уничтожили несколько украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО
 
НовостиУкраинадроныдомМаргарита Симоньян
 
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Заголовок открываемого материала
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09:53Сбитый в Подмосковье украинский дрон упал недалеко от дома Симоньян
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