Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа - 21.08.2023 Украина.ру
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Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа
Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа - 21.08.2023 Украина.ру
Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа
Под Москвой уничтожили несколько украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО
2023-08-21T09:40
2023-08-21T09:40
хроники
эксклюзив
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Заявление о Белгороде Зеленский сделал вечером 20 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен."Обмен территорий? Мы готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - сказал он.Таким образом Зеленский прокомментировал предложения обменять территорию Украины на мир и членство в НАТО. Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может отдать часть территорий, чтобы войти в Альянс."Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение", - отметил он.На Украине после этих слов заявили, что НАТО играет на руку России."Осознанно или неосознанно, участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России", — отметил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и предложил вместо этого поговорить о "способах ускорения победы Украины".После бури возмущения на Украине, в НАТО заявили, что поддерживают"территориальную целостность" Украины. Сам же Йенссен назвал неправильной озвученную им идею. Он заявил, что его мнение по этому поводу было частью "более широкой дискуссии" о сценариях развития конфликта на Украине."Я не должен был так говорить. Это было неправильно", – заявил чиновник.На встрече с Зеленским Фредериксен отметила, что Украина будет сама решать, вести ли ей переговоры о мире и когда.Заявление Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО прокомментировали и в России."Видимо, у него передозировка случилась", - заявила в комментарии РИА "Новости" официальный представитель МИД России Мария Захарова.При этом западные издания продолжают сообщать, что на Западе думают о том, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине предложив последней компенсации за то, что Киев смирится с потерей территорий."Они (западные чиновники — Ред.) хотели бы предложить Украине пряник - смириться с фактической потерей какой-то территории в обмен на членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи", - указывалось в статье The Wall Street Journal.Другое западное издание — Welt – и вовсе заявило, что для победы Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек.В своей публикации немецкие журналисты указали, что добиться победы над Россией при помощи санкций, беспилотников и ракет вряд ли удастся. И масштабная мобилизация поможет Украине победить "старомодным способом" - войной на истощение.Показатель в 3 млн издание взяло не просто так: отмечается, что население Украины превышает 30 млн человек. 3 млн — это 10% от населения. Именно 10% в 1947-1948 годах мобилизовал Израиль, что позволило этому государству сохраниться, отметили немецкие журналисты.Примечательно, что ранее украинские СМИ сообщали о том, что в ВСУ требуют массовой мобилизации."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб продолжает настаивать на всеобщей мобилизации мужчин, чтобы успеть подготовить новые резервы для весенней военной кампании. Необходимо качественно изменить состав ВСУ и привлечь к службе молодых украинцев, а не возрастных и больных граждан, которые не в состояние выдержать нагрузки на фронте", - сообщил 13 августа популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Тем временем Минобороны наладило сотрудничество с Госпогранслужбой Украины по предотвращению бегства из страны военнообязанных.Дроны под МосквойУтром 21 августа стало известно о попытке Украины атаковать Москву при помощи беспилотника."21 августа около 06:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населённого пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", - сообщило министерство обороны России в 07:38.Однако менее, чем через десять минут появились об объявлении плана "Ковёр" в московских аэропортах."Режим "Ковер" был объявлен во всех московских аэропортах. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилёт", - сообщил телеграм-канал Baza в 07:47.Другой телеграм-канал — SHOT — сообщил о работе ПВО над Звенигородом."ПВО только что сработало под Звенигородом в Подмосковье — предварительно, мог быть сбит ещё один БПЛА. Очевидцы сообщают нам о громком хлопке в небе", - указывалось в публикации канала.Позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении ещё одного украинского дрона."21 августа в 08:16 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в телеграм-канале отметил, что пострадавших и повреждений не было.Телеграм-канал Mash опубликовал видео пролёта беспилотника над Новорижским шоссе."Пролет украинского БПЛА над Новой Ригой. За несколько минут до уничтожения в Истринском районе. По словам подписчиков, они видели серый беспилотник самолётного типа с размахом крыльев около трёх метров, винтом спереди и тремя колесами. По описанию похож на украинский U22 Airborne от компании "Укрджет", - сообщил канал.Главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что сбитый беспилотник упал на соседней с её домом улице."Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - подписала она фото в своём телеграм-канале.Ранее Украина анонсировала широкомасштабный налёт БПЛА на Москву, приуроченный ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.
https://ukraina.ru/20230820/1048814487.html
https://ukraina.ru/20230820/1048809516.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа

09:40 21.08.2023
 
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegramслед от сбитого беспилотника в Истринском районе
след от сбитого беспилотника в Истринском районе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Под Москвой уничтожили несколько украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО
Заявление о Белгороде Зеленский сделал вечером 20 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
"Обмен территорий? Мы готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - сказал он.
Таким образом Зеленский прокомментировал предложения обменять территорию Украины на мир и членство в НАТО. Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может отдать часть территорий, чтобы войти в Альянс.
"Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение", - отметил он.
На Украине после этих слов заявили, что НАТО играет на руку России.
"Осознанно или неосознанно, участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России", — отметил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и предложил вместо этого поговорить о "способах ускорения победы Украины".
После бури возмущения на Украине, в НАТО заявили, что поддерживают"территориальную целостность" Украины. Сам же Йенссен назвал неправильной озвученную им идею. Он заявил, что его мнение по этому поводу было частью "более широкой дискуссии" о сценариях развития конфликта на Украине.
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"Я не должен был так говорить. Это было неправильно", – заявил чиновник.
На встрече с Зеленским Фредериксен отметила, что Украина будет сама решать, вести ли ей переговоры о мире и когда.
Заявление Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО прокомментировали и в России.
"Видимо, у него передозировка случилась", - заявила в комментарии РИА "Новости" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
При этом западные издания продолжают сообщать, что на Западе думают о том, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине предложив последней компенсации за то, что Киев смирится с потерей территорий.

"Они (западные чиновники — Ред.) хотели бы предложить Украине пряник - смириться с фактической потерей какой-то территории в обмен на членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи", - указывалось в статье The Wall Street Journal.
Другое западное издание — Welt – и вовсе заявило, что для победы Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек.
В своей публикации немецкие журналисты указали, что добиться победы над Россией при помощи санкций, беспилотников и ракет вряд ли удастся. И масштабная мобилизация поможет Украине победить "старомодным способом" - войной на истощение.
Показатель в 3 млн издание взяло не просто так: отмечается, что население Украины превышает 30 млн человек. 3 млн — это 10% от населения. Именно 10% в 1947-1948 годах мобилизовал Израиль, что позволило этому государству сохраниться, отметили немецкие журналисты.
Примечательно, что ранее украинские СМИ сообщали о том, что в ВСУ требуют массовой мобилизации.
"Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб продолжает настаивать на всеобщей мобилизации мужчин, чтобы успеть подготовить новые резервы для весенней военной кампании. Необходимо качественно изменить состав ВСУ и привлечь к службе молодых украинцев, а не возрастных и больных граждан, которые не в состояние выдержать нагрузки на фронте", - сообщил 13 августа популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Тем временем Минобороны наладило сотрудничество с Госпогранслужбой Украины по предотвращению бегства из страны военнообязанных.
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Дроны под Москвой
Утром 21 августа стало известно о попытке Украины атаковать Москву при помощи беспилотника.
"21 августа около 06:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населённого пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", - сообщило министерство обороны России в 07:38.
Однако менее, чем через десять минут появились об объявлении плана "Ковёр" в московских аэропортах.
"Режим "Ковер" был объявлен во всех московских аэропортах. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилёт", - сообщил телеграм-канал Baza в 07:47.
Другой телеграм-канал — SHOT — сообщил о работе ПВО над Звенигородом.
"ПВО только что сработало под Звенигородом в Подмосковье — предварительно, мог быть сбит ещё один БПЛА. Очевидцы сообщают нам о громком хлопке в небе", - указывалось в публикации канала.
Позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении ещё одного украинского дрона.
"21 августа в 08:16 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в телеграм-канале отметил, что пострадавших и повреждений не было.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео пролёта беспилотника над Новорижским шоссе.
"Пролет украинского БПЛА над Новой Ригой. За несколько минут до уничтожения в Истринском районе. По словам подписчиков, они видели серый беспилотник самолётного типа с размахом крыльев около трёх метров, винтом спереди и тремя колесами. По описанию похож на украинский U22 Airborne от компании "Укрджет", - сообщил канал.
Главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что сбитый беспилотник упал на соседней с её домом улице.
"Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - подписала она фото в своём телеграм-канале.
Ранее Украина анонсировала широкомасштабный налёт БПЛА на Москву, приуроченный ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.
 
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