https://ukraina.ru/20230821/1048831001.html
Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа
Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа - 21.08.2023 Украина.ру
Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа
Под Москвой уничтожили несколько украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО
2023-08-21T09:40
2023-08-21T09:40
2023-08-21T09:40
хроники
эксклюзив
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Заявление о Белгороде Зеленский сделал вечером 20 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен."Обмен территорий? Мы готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - сказал он.Таким образом Зеленский прокомментировал предложения обменять территорию Украины на мир и членство в НАТО. Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может отдать часть территорий, чтобы войти в Альянс."Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение", - отметил он.На Украине после этих слов заявили, что НАТО играет на руку России."Осознанно или неосознанно, участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России", — отметил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и предложил вместо этого поговорить о "способах ускорения победы Украины".После бури возмущения на Украине, в НАТО заявили, что поддерживают"территориальную целостность" Украины. Сам же Йенссен назвал неправильной озвученную им идею. Он заявил, что его мнение по этому поводу было частью "более широкой дискуссии" о сценариях развития конфликта на Украине."Я не должен был так говорить. Это было неправильно", – заявил чиновник.На встрече с Зеленским Фредериксен отметила, что Украина будет сама решать, вести ли ей переговоры о мире и когда.Заявление Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО прокомментировали и в России."Видимо, у него передозировка случилась", - заявила в комментарии РИА "Новости" официальный представитель МИД России Мария Захарова.При этом западные издания продолжают сообщать, что на Западе думают о том, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине предложив последней компенсации за то, что Киев смирится с потерей территорий."Они (западные чиновники — Ред.) хотели бы предложить Украине пряник - смириться с фактической потерей какой-то территории в обмен на членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи", - указывалось в статье The Wall Street Journal.Другое западное издание — Welt – и вовсе заявило, что для победы Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек.В своей публикации немецкие журналисты указали, что добиться победы над Россией при помощи санкций, беспилотников и ракет вряд ли удастся. И масштабная мобилизация поможет Украине победить "старомодным способом" - войной на истощение.Показатель в 3 млн издание взяло не просто так: отмечается, что население Украины превышает 30 млн человек. 3 млн — это 10% от населения. Именно 10% в 1947-1948 годах мобилизовал Израиль, что позволило этому государству сохраниться, отметили немецкие журналисты.Примечательно, что ранее украинские СМИ сообщали о том, что в ВСУ требуют массовой мобилизации."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб продолжает настаивать на всеобщей мобилизации мужчин, чтобы успеть подготовить новые резервы для весенней военной кампании. Необходимо качественно изменить состав ВСУ и привлечь к службе молодых украинцев, а не возрастных и больных граждан, которые не в состояние выдержать нагрузки на фронте", - сообщил 13 августа популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Тем временем Минобороны наладило сотрудничество с Госпогранслужбой Украины по предотвращению бегства из страны военнообязанных.Дроны под МосквойУтром 21 августа стало известно о попытке Украины атаковать Москву при помощи беспилотника."21 августа около 06:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населённого пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", - сообщило министерство обороны России в 07:38.Однако менее, чем через десять минут появились об объявлении плана "Ковёр" в московских аэропортах."Режим "Ковер" был объявлен во всех московских аэропортах. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилёт", - сообщил телеграм-канал Baza в 07:47.Другой телеграм-канал — SHOT — сообщил о работе ПВО над Звенигородом."ПВО только что сработало под Звенигородом в Подмосковье — предварительно, мог быть сбит ещё один БПЛА. Очевидцы сообщают нам о громком хлопке в небе", - указывалось в публикации канала.Позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении ещё одного украинского дрона."21 августа в 08:16 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в телеграм-канале отметил, что пострадавших и повреждений не было.Телеграм-канал Mash опубликовал видео пролёта беспилотника над Новорижским шоссе."Пролет украинского БПЛА над Новой Ригой. За несколько минут до уничтожения в Истринском районе. По словам подписчиков, они видели серый беспилотник самолётного типа с размахом крыльев около трёх метров, винтом спереди и тремя колесами. По описанию похож на украинский U22 Airborne от компании "Укрджет", - сообщил канал.Главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что сбитый беспилотник упал на соседней с её домом улице."Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - подписала она фото в своём телеграм-канале.Ранее Украина анонсировала широкомасштабный налёт БПЛА на Москву, приуроченный ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.
https://ukraina.ru/20230820/1048814487.html
https://ukraina.ru/20230820/1048809516.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив
Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа
Под Москвой уничтожили несколько украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО
Заявление о Белгороде Зеленский сделал вечером 20 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
"Обмен территорий? Мы готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - сказал он.
Таким образом Зеленский прокомментировал предложения обменять территорию Украины на мир и членство в НАТО. Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может отдать часть территорий, чтобы войти в Альянс.
"Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение", - отметил он.
На Украине после этих слов заявили, что НАТО играет на руку России.
"Осознанно или неосознанно, участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России", — отметил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и предложил вместо этого поговорить о "способах ускорения победы Украины".
После бури возмущения на Украине, в НАТО заявили, что поддерживают"территориальную целостность" Украины. Сам же Йенссен назвал неправильной озвученную им идею. Он заявил, что его мнение по этому поводу было частью "более широкой дискуссии" о сценариях развития конфликта на Украине.
"Я не должен был так говорить. Это было неправильно", – заявил чиновник.
На встрече с Зеленским Фредериксен отметила, что Украина будет сама решать, вести ли ей переговоры о мире и когда.
Заявление Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО прокомментировали и в России.
"Видимо, у него передозировка случилась
", - заявила в комментарии РИА "Новости"
официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
При этом западные издания продолжают сообщать, что на Западе думают о том, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине предложив последней компенсации за то, что Киев смирится с потерей территорий.
"Они (западные чиновники — Ред.) хотели бы предложить Украине пряник - смириться с фактической потерей какой-то территории в обмен на членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи
", - указывалось в статье The Wall Street Journal
.
Другое западное издание — Welt
– и вовсе заявило, что для победы Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек.
В своей публикации немецкие журналисты указали, что добиться победы над Россией при помощи санкций, беспилотников и ракет вряд ли удастся. И масштабная мобилизация поможет Украине победить "старомодным способом" - войной на истощение.
Показатель в 3 млн издание взяло не просто так: отмечается, что население Украины превышает 30 млн человек. 3 млн — это 10% от населения. Именно 10% в 1947-1948 годах мобилизовал Израиль, что позволило этому государству сохраниться, отметили немецкие журналисты.
Примечательно, что ранее украинские СМИ сообщали о том, что в ВСУ требуют массовой мобилизации.
"Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб продолжает настаивать на всеобщей мобилизации мужчин, чтобы успеть подготовить новые резервы для весенней военной кампании. Необходимо качественно изменить состав ВСУ и привлечь к службе молодых украинцев, а не возрастных и больных граждан, которые не в состояние выдержать нагрузки на фронте
", - сообщил
13 августа популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Тем временем Минобороны наладило сотрудничество с Госпогранслужбой Украины по предотвращению бегства из страны военнообязанных.
Утром 21 августа стало известно о попытке Украины атаковать Москву при помощи беспилотника.
"21 августа около 06:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населённого пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет
", - сообщило
министерство обороны России в 07:38.
Однако менее, чем через десять минут появились об объявлении плана "Ковёр" в московских аэропортах.
"Режим "Ковер" был объявлен во всех московских аэропортах. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилёт
", - сообщил
телеграм-канал Baza в 07:47.
Другой телеграм-канал — SHOT — сообщил
о работе ПВО над Звенигородом.
"ПВО только что сработало под Звенигородом в Подмосковье — предварительно, мог быть сбит ещё один БПЛА. Очевидцы сообщают нам о громком хлопке в небе", - указывалось в публикации канала.
Позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении ещё одного украинского дрона.
"21 августа в 08:16 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области
", - указывалось в сообщении
Минобороны РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин
у себя в телеграм-канале отметил
, что пострадавших и повреждений не было.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео
пролёта беспилотника над Новорижским шоссе.
"Пролет украинского БПЛА над Новой Ригой. За несколько минут до уничтожения в Истринском районе. По словам подписчиков, они видели серый беспилотник самолётного типа с размахом крыльев около трёх метров, винтом спереди и тремя колесами. По описанию похож на украинский U22 Airborne от компании "Укрджет", - сообщил канал.
Главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что сбитый беспилотник упал на соседней с её домом улице.
"Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений
", - подписала она фото
в своём телеграм-канале.
Ранее Украина анонсировала широкомасштабный налёт БПЛА на Москву, приуроченный ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.