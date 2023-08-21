https://ukraina.ru/20230821/1048831001.html

Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа

Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа - 21.08.2023 Украина.ру

Дроны под Москвой, Белгород на НАТО. Главное на Украине на утро 21 августа

Под Москвой уничтожили несколько украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО

2023-08-21T09:40

2023-08-21T09:40

2023-08-21T09:40

хроники

эксклюзив

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Заявление о Белгороде Зеленский сделал вечером 20 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен."Обмен территорий? Мы готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - сказал он.Таким образом Зеленский прокомментировал предложения обменять территорию Украины на мир и членство в НАТО. Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может отдать часть территорий, чтобы войти в Альянс."Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение", - отметил он.На Украине после этих слов заявили, что НАТО играет на руку России."Осознанно или неосознанно, участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России", — отметил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и предложил вместо этого поговорить о "способах ускорения победы Украины".После бури возмущения на Украине, в НАТО заявили, что поддерживают"территориальную целостность" Украины. Сам же Йенссен назвал неправильной озвученную им идею. Он заявил, что его мнение по этому поводу было частью "более широкой дискуссии" о сценариях развития конфликта на Украине."Я не должен был так говорить. Это было неправильно", – заявил чиновник.На встрече с Зеленским Фредериксен отметила, что Украина будет сама решать, вести ли ей переговоры о мире и когда.Заявление Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО прокомментировали и в России."Видимо, у него передозировка случилась", - заявила в комментарии РИА "Новости" официальный представитель МИД России Мария Захарова.При этом западные издания продолжают сообщать, что на Западе думают о том, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине предложив последней компенсации за то, что Киев смирится с потерей территорий."Они (западные чиновники — Ред.) хотели бы предложить Украине пряник - смириться с фактической потерей какой-то территории в обмен на членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи", - указывалось в статье The Wall Street Journal.Другое западное издание — Welt – и вовсе заявило, что для победы Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек.В своей публикации немецкие журналисты указали, что добиться победы над Россией при помощи санкций, беспилотников и ракет вряд ли удастся. И масштабная мобилизация поможет Украине победить "старомодным способом" - войной на истощение.Показатель в 3 млн издание взяло не просто так: отмечается, что население Украины превышает 30 млн человек. 3 млн — это 10% от населения. Именно 10% в 1947-1948 годах мобилизовал Израиль, что позволило этому государству сохраниться, отметили немецкие журналисты.Примечательно, что ранее украинские СМИ сообщали о том, что в ВСУ требуют массовой мобилизации."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб продолжает настаивать на всеобщей мобилизации мужчин, чтобы успеть подготовить новые резервы для весенней военной кампании. Необходимо качественно изменить состав ВСУ и привлечь к службе молодых украинцев, а не возрастных и больных граждан, которые не в состояние выдержать нагрузки на фронте", - сообщил 13 августа популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Тем временем Минобороны наладило сотрудничество с Госпогранслужбой Украины по предотвращению бегства из страны военнообязанных.Дроны под МосквойУтром 21 августа стало известно о попытке Украины атаковать Москву при помощи беспилотника."21 августа около 06:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населённого пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", - сообщило министерство обороны России в 07:38.Однако менее, чем через десять минут появились об объявлении плана "Ковёр" в московских аэропортах."Режим "Ковер" был объявлен во всех московских аэропортах. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилёт", - сообщил телеграм-канал Baza в 07:47.Другой телеграм-канал — SHOT — сообщил о работе ПВО над Звенигородом."ПВО только что сработало под Звенигородом в Подмосковье — предварительно, мог быть сбит ещё один БПЛА. Очевидцы сообщают нам о громком хлопке в небе", - указывалось в публикации канала.Позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении ещё одного украинского дрона."21 августа в 08:16 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в телеграм-канале отметил, что пострадавших и повреждений не было.Телеграм-канал Mash опубликовал видео пролёта беспилотника над Новорижским шоссе."Пролет украинского БПЛА над Новой Ригой. За несколько минут до уничтожения в Истринском районе. По словам подписчиков, они видели серый беспилотник самолётного типа с размахом крыльев около трёх метров, винтом спереди и тремя колесами. По описанию похож на украинский U22 Airborne от компании "Укрджет", - сообщил канал.Главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что сбитый беспилотник упал на соседней с её домом улице."Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - подписала она фото в своём телеграм-канале.Ранее Украина анонсировала широкомасштабный налёт БПЛА на Москву, приуроченный ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

https://ukraina.ru/20230820/1048814487.html

https://ukraina.ru/20230820/1048809516.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив