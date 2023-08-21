В Запорожской области появится технопарк по производству беспилотных авиасистем
09:00 21.08.2023 (обновлено: 09:14 21.08.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Отрасль беспилотных авиасистем собираются развивать в Запорожской области, такие планы власти региона закладывают на ближайшее десятилетие. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на программу развития региона
Так, в перспективе, в регионе появятся конструкторское бюро, авиационно-учебный центр и технопарк.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий уверен, впереди - "достижение новых высот".
По его словам, Запорожская область должна стать примером "реализации прорывного пути в новой экономической реальности", показать и использовать появившиеся возможности для торговли, вложений и партнерств.
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