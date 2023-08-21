В Запорожской области появится технопарк по производству беспилотных авиасистем

"Они сильно потрёпаны". Военный блогер рассказал о потерях на Запорожском направлении Подразделения ВС РФ которые сейчас держат оборону на Запорожье, нуждаются в отдыхе, чтобы восстановить боеспособность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов