В Запорожской области появится технопарк по производству беспилотных авиасистем - 21.08.2023 Украина.ру
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В Запорожской области появится технопарк по производству беспилотных авиасистем
В Запорожской области появится технопарк по производству беспилотных авиасистем - 21.08.2023 Украина.ру
В Запорожской области появится технопарк по производству беспилотных авиасистем
Отрасль беспилотных авиасистем собираются развивать в Запорожской области, такие планы власти региона закладывают на ближайшее десятилетие. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на программу развития региона
2023-08-21T09:00
2023-08-21T09:14
запорожская область
новости
беспилотники
евгений балицкий
экономика
новые регионы
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Так, в перспективе, в регионе появятся конструкторское бюро, авиационно-учебный центр и технопарк.Временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий уверен, впереди - "достижение новых высот".По его словам, Запорожская область должна стать примером "реализации прорывного пути в новой экономической реальности", показать и использовать появившиеся возможности для торговли, вложений и партнерств.
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запорожская область, новости, беспилотники, евгений балицкий, экономика, новые регионы
Запорожская область, Новости, беспилотники, Евгений Балицкий, экономика, Новые регионы

В Запорожской области появится технопарк по производству беспилотных авиасистем

09:00 21.08.2023 (обновлено: 09:14 21.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Отрасль беспилотных авиасистем собираются развивать в Запорожской области, такие планы власти региона закладывают на ближайшее десятилетие. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на программу развития региона
Так, в перспективе, в регионе появятся конструкторское бюро, авиационно-учебный центр и технопарк.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий уверен, впереди - "достижение новых высот".
По его словам, Запорожская область должна стать примером "реализации прорывного пути в новой экономической реальности", показать и использовать появившиеся возможности для торговли, вложений и партнерств.
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