https://ukraina.ru/20230821/1048825978.html

Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных

Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных - 21.08.2023 Украина.ру

Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена россиянин Виктор Раидин, передает 21 августа РИА Новости

2023-08-21T07:41

2023-08-21T07:41

2023-08-21T07:41

пленные

деньги

сбу

родственники

новости

вымогательство

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"Он (сотрудник СБУ - ред.) позвонил в телеграм, я услышал мамин голос, говорю: "Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги - меня убьют". Вот так он (сотрудник СБУ - ред.) сказал сказать. Как он сказал, так я и сказал", - объяснил бывший пленный.Он добавил, что мать, как было указано, позвонила другу Данилу, но тот обратился в полицию.По его словам, были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. Например, жена его товарища переводила деньги украинским вымогателям, но ее муж уже больше полугода остается в плену."Ничего не изменилось, они как били - так и бьют. Они единственное сказали: "Может быть, если все пройдет удачно, вас быстрее обменяют". Вот, вроде бы переводили (деньги - ред.), а он шестой или седьмой месяц там сидит", - добавил Раидин.

https://ukraina.ru/20230817/1048749283.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пленные, деньги, сбу, родственники, новости, вымогательство