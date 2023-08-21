Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных - 21.08.2023 Украина.ру
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Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных
Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных - 21.08.2023 Украина.ру
Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных
Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена россиянин Виктор Раидин, передает 21 августа РИА Новости
2023-08-21T07:41
2023-08-21T07:41
пленные
деньги
сбу
родственники
новости
вымогательство
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"Он (сотрудник СБУ - ред.) позвонил в телеграм, я услышал мамин голос, говорю: "Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги - меня убьют". Вот так он (сотрудник СБУ - ред.) сказал сказать. Как он сказал, так я и сказал", - объяснил бывший пленный.Он добавил, что мать, как было указано, позвонила другу Данилу, но тот обратился в полицию.По его словам, были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. Например, жена его товарища переводила деньги украинским вымогателям, но ее муж уже больше полугода остается в плену."Ничего не изменилось, они как били - так и бьют. Они единственное сказали: "Может быть, если все пройдет удачно, вас быстрее обменяют". Вот, вроде бы переводили (деньги - ред.), а он шестой или седьмой месяц там сидит", - добавил Раидин.
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пленные, деньги, сбу, родственники, новости, вымогательство
Пленные, деньги, СБУ, родственники, Новости, вымогательство

Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных

07:41 21.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена россиянин Виктор Раидин, передает 21 августа РИА Новости
"Он (сотрудник СБУ - ред.) позвонил в телеграм, я услышал мамин голос, говорю: "Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги - меня убьют". Вот так он (сотрудник СБУ - ред.) сказал сказать. Как он сказал, так я и сказал", - объяснил бывший пленный.
Он добавил, что мать, как было указано, позвонила другу Данилу, но тот обратился в полицию.
"А они: "Ни в коем случае не переводите, это развод, все с ним будет нормально, если он в плену, то рано или поздно его обменяют". В общем, ничего они с этого не поимели", – сказал военнослужащий.
По его словам, были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. Например, жена его товарища переводила деньги украинским вымогателям, но ее муж уже больше полугода остается в плену.
"Ничего не изменилось, они как били - так и бьют. Они единственное сказали: "Может быть, если все пройдет удачно, вас быстрее обменяют". Вот, вроде бы переводили (деньги - ред.), а он шестой или седьмой месяц там сидит", - добавил Раидин.
ВСУ
17 августа, 10:52
Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в пленСолдаты ВСУ переплыли Днепр и сдались в российский плен из-за голода и плохого отношения командиров. Об этом пленный украинский военный рассказал журналистам РИА Новости
 
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