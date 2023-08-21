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Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных
Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных - 21.08.2023 Украина.ру
Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных
Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена россиянин Виктор Раидин, передает 21 августа РИА Новости
2023-08-21T07:41
2023-08-21T07:41
2023-08-21T07:41
пленные
деньги
сбу
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новости
вымогательство
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"Он (сотрудник СБУ - ред.) позвонил в телеграм, я услышал мамин голос, говорю: "Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги - меня убьют". Вот так он (сотрудник СБУ - ред.) сказал сказать. Как он сказал, так я и сказал", - объяснил бывший пленный.Он добавил, что мать, как было указано, позвонила другу Данилу, но тот обратился в полицию.По его словам, были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. Например, жена его товарища переводила деньги украинским вымогателям, но ее муж уже больше полугода остается в плену."Ничего не изменилось, они как били - так и бьют. Они единственное сказали: "Может быть, если все пройдет удачно, вас быстрее обменяют". Вот, вроде бы переводили (деньги - ред.), а он шестой или седьмой месяц там сидит", - добавил Раидин.
https://ukraina.ru/20230817/1048749283.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пленные, деньги, сбу, родственники, новости, вымогательство
Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных
Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена россиянин Виктор Раидин, передает 21 августа РИА Новости
"Он (сотрудник СБУ - ред.) позвонил в телеграм, я услышал мамин голос, говорю: "Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги - меня убьют". Вот так он (сотрудник СБУ - ред.) сказал сказать. Как он сказал, так я и сказал", - объяснил бывший пленный.
Он добавил, что мать, как было указано, позвонила другу Данилу, но тот обратился в полицию.
"А они: "Ни в коем случае не переводите, это развод, все с ним будет нормально, если он в плену, то рано или поздно его обменяют". В общем, ничего они с этого не поимели", – сказал военнослужащий.
По его словам, были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. Например, жена его товарища переводила деньги украинским вымогателям, но ее муж уже больше полугода остается в плену.
"Ничего не изменилось, они как били - так и бьют. Они единственное сказали: "Может быть, если все пройдет удачно, вас быстрее обменяют". Вот, вроде бы переводили (деньги - ред.), а он шестой или седьмой месяц там сидит", - добавил Раидин.