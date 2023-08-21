https://ukraina.ru/20230821/1048825855.html
"Передозировка случилась": Захарова высмеяла слова Зеленского об обмене Белгорода на место в НАТО
"Передозировка случилась": Захарова высмеяла слова Зеленского об обмене Белгорода на место в НАТО - 21.08.2023 Украина.ру
"Передозировка случилась": Захарова высмеяла слова Зеленского об обмене Белгорода на место в НАТО
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 20 августа отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство в НАТО", передает РИА Новости
2023-08-21T07:27
2023-08-21T07:27
2023-08-21T07:27
белгород
захарова
владимир зеленский
новости
киев
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Согласно видео в телеграм-канале Зеленского, на пресс-конференции в Дании в ответ на просьбу журналистки прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины он заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО".На днях глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен сказал норвежской газете VG, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. Позже он оправдался за сказанное, заявив, что его слова нельзя понимать буквально, поскольку они были "частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего".
https://ukraina.ru/20230821/1048825720.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белгород, захарова, владимир зеленский, новости, киев
Белгород, Захарова, Владимир Зеленский, Новости, Киев
"Передозировка случилась": Захарова высмеяла слова Зеленского об обмене Белгорода на место в НАТО
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 20 августа отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство в НАТО", передает РИА Новости