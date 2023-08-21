https://ukraina.ru/20230821/1048825855.html

"Передозировка случилась": Захарова высмеяла слова Зеленского об обмене Белгорода на место в НАТО

"Передозировка случилась": Захарова высмеяла слова Зеленского об обмене Белгорода на место в НАТО - 21.08.2023 Украина.ру

"Передозировка случилась": Захарова высмеяла слова Зеленского об обмене Белгорода на место в НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 20 августа отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство в НАТО", передает РИА Новости

2023-08-21T07:27

2023-08-21T07:27

2023-08-21T07:27

белгород

захарова

владимир зеленский

новости

киев

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Согласно видео в телеграм-канале Зеленского, на пресс-конференции в Дании в ответ на просьбу журналистки прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины он заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО".На днях глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен сказал норвежской газете VG, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. Позже он оправдался за сказанное, заявив, что его слова нельзя понимать буквально, поскольку они были "частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего".

https://ukraina.ru/20230821/1048825720.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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белгород, захарова, владимир зеленский, новости, киев