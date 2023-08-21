Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - Зеленский - 21.08.2023 Украина.ру
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Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - Зеленский
Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - Зеленский - 21.08.2023 Украина.ру
Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в видеозаписи, опубликованной 20 августа в его телеграм-канале, заявил, что Киев готов обменять принадлежащий России Белгород на членство в НАТО
2023-08-21T07:12
2023-08-21T07:14
владимир зеленский
белгород
нато
новости
украина
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В ходе пресс-конференции в Дании одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО.Зеленский не пояснил, что он имеет в виду.На слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предположив, что "у него передозировка случилась".А депутат Госдумы Алексей Журавлёв подумал, что Зеленский всё ещё считает, что играет в КВН.
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владимир зеленский, белгород, нато, новости, украина
Владимир Зеленский, Белгород, НАТО, Новости, Украина

Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - Зеленский

07:12 21.08.2023 (обновлено: 07:14 21.08.2023)
 
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский в видеозаписи, опубликованной 20 августа в его телеграм-канале, заявил, что Киев готов обменять принадлежащий России Белгород на членство в НАТО
В ходе пресс-конференции в Дании одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО.
"Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - сказал он.
Зеленский не пояснил, что он имеет в виду.
На слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предположив, что "у него передозировка случилась".
А депутат Госдумы Алексей Журавлёв подумал, что Зеленский всё ещё считает, что играет в КВН.
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