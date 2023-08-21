Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - Зеленский
07:12 21.08.2023 (обновлено: 07:14 21.08.2023)
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
Президент Украины Владимир Зеленский в видеозаписи, опубликованной 20 августа в его телеграм-канале, заявил, что Киев готов обменять принадлежащий России Белгород на членство в НАТО
В ходе пресс-конференции в Дании одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО.
"Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - сказал он.
Зеленский не пояснил, что он имеет в виду.
На слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предположив, что "у него передозировка случилась".
А депутат Госдумы Алексей Журавлёв подумал, что Зеленский всё ещё считает, что играет в КВН.
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