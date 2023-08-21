https://ukraina.ru/20230821/1048825720.html

Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - Зеленский

Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - Зеленский - 21.08.2023 Украина.ру

Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеозаписи, опубликованной 20 августа в его телеграм-канале, заявил, что Киев готов обменять принадлежащий России Белгород на членство в НАТО

2023-08-21T07:12

2023-08-21T07:12

2023-08-21T07:14

владимир зеленский

белгород

нато

новости

украина

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В ходе пресс-конференции в Дании одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО.Зеленский не пояснил, что он имеет в виду.На слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предположив, что "у него передозировка случилась".А депутат Госдумы Алексей Журавлёв подумал, что Зеленский всё ещё считает, что играет в КВН.

https://ukraina.ru/20230820/1048809804.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир зеленский, белгород, нато, новости, украина