https://ukraina.ru/20230821/1048806583.html

Владимир Козин: Ядерное оружие в Калининграде поможет России сдержать НАТО и защитить Белоруссию

Владимир Козин: Ядерное оружие в Калининграде поможет России сдержать НАТО и защитить Белоруссию - 21.08.2023 Украина.ру

Владимир Козин: Ядерное оружие в Калининграде поможет России сдержать НАТО и защитить Белоруссию

До того как Украина получит F-16 России нужно занять Львов и Луцк, отрезать Украину от поставок западного оружия через Польшу и уничтожить все военные и... Украина.ру, 21.08.2023

2023-08-21T03:32

2023-08-21T03:32

2023-08-21T03:32

интервью

балтика

калининград

львов

польша

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нато

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белоруссия

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До того как Украина получит F-16 России нужно занять Львов и Луцк, отрезать Украину от поставок западного оружия через Польшу и уничтожить все военные и гражданские аэродромы на украинской территории, считает политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Владимир Петрович, вы вернулись с Балтики. Как там обстановка?— Обстановка спокойная. Много туристов со всей России. В жаркую погоду пляжи на балтийском морском побережье Зеленоградска, Пионерского курорта и Светлогорска напоминают по насыщенности крымские пляжи в разгар летнего сезона — "яблоку негде упасть".— Что происходит в Калининграде? В каком состоянии там наша военная группировка? Сколько времени на ее развёртывание нужно в случае угрозы?— Можно рассказать очень много, но не про военную группировку, равно как и про сроки ее полного развертывания. Это — государственная тайна. Предполагаю, что она давно уже находится в полной боевой готовности, поскольку слишком много военных приготовлений со стороны Североатлантического пакта было реализовано в балтийском регионе, в особенности начиная с 2009 года. Но традиционный военно-морской парад в Балтийске в конце июля, а также заметные полеты боевых самолетов российских ВВС в небе самой западной области России, окруженной двумя странами – членами НАТО Литвой и Польшей — не оставляют сомнения, что российский эксклав находится под надежной и комбинированной силовой защитой Вооруженных Сил нашей страны.Также уверен, что в случае какой-то чрезвычайной ситуации, инициированной милитаристским Североатлантическим военным союзом как против Российской Федерации, так и Республики Беларусь, ближайшие соседи Калининградской области, входящие в НАТО, в этот паталогически агрессивный пакт, получат самый сокрушительный многовекторный удар.Одновременно считаю, что российская военная группировка в Калининградской области также должна быть усилена нашим национальным тактическим ядерным оружием (ТЯО). США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ядерных ракет средней и меньшей дальности, подписанного еще в 1987 году; договор прекратил действие. Американское ТЯО размещено на территории Литвы, Латвии и Эстонии в рамках круглосуточной и круглогодичной операции ВВС НАТО "Балтийское воздушное патрулирование", к обладанию которым также стремится Польша. Учитывая данные факторы, Россия имеет полное право разместить ядерное оружие на калининградской земле. До подписания названного договора оно там было развернуто.— Украинские военные укрепляют линию обороны на северном рубеже Волынской области, граничащем с Белоруссией, несмотря на то, что, по их же словам, "ситуация спокойная и контролируемая". Зачем они объявили прямо об усилении, если угроза остаётся гипотетической? Нужно ли нам придавать этому значение?— Такие военные "укрепления" со стороны НАТО призваны создать угрозу безопасности и Калининградской области, и Республики Беларусь. Вторая причина военных приготовлений Североатлантического пакта в этой части европейского континента путем размещения боевых средств "передового базирования" — это сдержать возможность нанесения мощного удара России по Украине с тыла за то, что последняя развязала неспровоцированную масштабную агрессию сначала в 2014 году против Донбасса, а позднее в 2022 году — против России.В последние годы Украина вместе с Польшей стали постоянно бряцать оружием на границах с Белоруссией — Союзным государством с Россией. В Польше уже давно высаживаются тяжелые стратегические бомбардировщики США с ядерным оружием на борту, а под Редзиково, близ Слупска, стала действовать американская операционная база системы ПРО, способная загружать в свои 24 пусковые установки не только оборонительные, но и наступательные вооружения, в том числе крылатые ракеты США повышенной дальности в ядерном снаряжении. Такая база расположена в 180 км от Калининграда. Также ее удаленность от Москвы в 1300 км и от Минска в 680 км — с этой базы можно наносить удары о ним.Но в альянсе так называемой трансатлантической солидарности и в Киеве должны твердо знать: Москва и Минск уже имеют гарантированный силовой комбинированный ответ на накачивание натовскими вооружениями этой части Европы. Причем, ответ, который, как говорят, будет дан по полной программе.— Имеет ли смысл с военной точки зрения с нашей стороны провести операцию — условно говоря, занять Луцк и Львов и отрезать Украину от поставок западного оружия через Польшу?— Проведение такой силовой операции вполне возможно. Причем — с занятием Львова и других крупных городов и военных баз в северо-западной и юго-западной частях Украины. Блокирование поставок натовских вооружений и военной техники возможно также продолжать осуществлять и с помощью ракет большой дальности и ударными средствами авиации ВВС России, что уже делается. До реальных поставок американских истребителей-бомбардировщиков F-16 на Украину, сертифицированных под доставку корректируемых ядерных авиабомб, еще есть некоторое время. До этого часа "икс" необходимо уничтожить все военные и гражданские аэродромы на украинской территории, чтобы такие самолеты вообще не приземлялись на них.В этом контексте хотел бы напомнить недавнее заявление командующего ВВС Украины Николая Олещука, который признал факт приземления названных истребителей-бомбардировщиков на территорию Украины. Вероятно, не случайно кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что санкционированные Белым домом поставки F-16 на Украину не изменят ситуацию в ее пользу и не спасут ее от коллапса, но такие дестабилизируюшие авиационные средства представят угрозу не только для нее самой, но и для всего человечества. Хотя он не пояснил свое суждение, но оно очевидно: американские самолеты двойного назначения вступят в боевое соприкосновение с боевыми российскими самолетами, имеющими более высокие тактико-технические и ударные характеристики по сравнению с американскими. И что дальше?— Насколько опыт городских боев "Вагнера" может пригодиться при штурме Ковеля?— Мое частное мнение: я против штурма городов "в лоб", сражаясь за каждый дом или переулок. Это потребовало бы много людских резервов. Для этого есть иные средства: полное окружение стратегически важных населенных пунктов неприятеля с последующим ультиматумом об их капитуляции. Не в обиду бойцам ЧВК "Вагнер" будет сказано, но все же хотел бы заметить, что они взяли полностью Артемовск не за одну неделю и не за один месяц. На это ушло почти 10 месяцев.— Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на московской конференции по безопасности заявил, что возможность прямого боестолкновения с НАТО в будущем представляется весьма очевидной. По его словам, на Западе идут интенсивные военные приготовления, вкладываются огромные деньги, а в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет. Чего опасается господин Хренин?— Я считаю, что у белорусского министра обороны верное суждение. Он также заметил, что не просто так декларируется создание трехтысячной группировки войск НАТО высокой степени боеготовности на восточном фланге альянса; оно явно будет предназначено не для обороны, а для внезапного нападения и прикрытия стратегического развертывания основных ударных сил западного военно-политического блока.Многочисленные факты военных приготовлений стран – членов НАТО у границ России и Беларуси из далекого прошлого, текущего настоящего и его военно-стратегические планы, проецированные в будущее, говорят нам следующее: порох надо стабильно держать сухим. То есть — соблюдать величайшую бдительность и не дать обвести себя вокруг пальца пустыми обещаниями военно-политического руководства альянса и преступного киевского режима.Нельзя в этом контексте сбрасывать со счетов и агрессивные, наступательные военно-стратегические установки США и НАТО, ориентированные против России и КНР, а также наших союзников и друзей: стратегии национальной безопасности и обороны, ядерные и противоракетные стратегии, военно-космические доктрины и киберстратегии. К такому выводу я пришел, проанализировав по шесть таких установок, одобренных отдельно друг от друга администрациями Трампа и Байдена. Монография за моим авторством на эту тему должна выйти в текущем году.— Есть ли у НАТО сейчас ресурсы воевать с Россией и Белоруссией?— Да, есть. Точнее сказать: частично есть. Но практика прямого участия вооруженных сил НАТО на стороне Украины в агрессии против России за последние полтора года свидетельствует о том, что в штаб-квартире альянса, расположенной в районе Эвере бельгийской столицы уже стали понимать: Россию коллективному Западу никогда не победить — ни с помощью обычных, ни с помощью ядерных вооружений. В особенности при наличии у нас самых передовых и перспективных видов неядерных и ядерных вооружений, которых нет у агрессивного сообщества западных государств. Да, и не надо забывать то существенное обстоятельство: Россия уже практически модернизировала всю свою стратегическую ракетно-ядерную триаду, а США только приступили к этому длительному процессу. Да, и действующие гиперзвуковые системы американский ВПК пока не создал. А у нас они уже есть.В этой связи рекомендовал бы американскому и украинскому военно-политическому руководству заучить русскую поговорку: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". К нынешней ситуации она может интерпретироваться так: прежде чем принимать какие-то военно-политические решения в отношении России и Белоруссии подумайте крепко — к чему это может привести в отношении вас и ваших воинствующих сателлитов?

https://ukraina.ru/20221116/1040897960.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, балтика, калининград, львов, польша, прибалтика, волынь, нато, сша, белоруссия, ядерное оружие, вооружения, чвк "вагнер", f-16, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности