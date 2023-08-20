Тайна "главного врага Кремля" Верки Сердючки - кто ей (им) все же управляет
Верка Сердючка
Колесит по европейским и американским весям, с заездом в Израиль бывшая "звезда мирового уровня", ныне "заслуженная пенсионерка эстрады" Верка Сердючка, он же Андрей Данилко. Собирает не такие уж большие залы. Но пока зритель хоть какой-то есть, надо успевать. Популярность артиста неуклонно падает, и причин две.
"Главный враг Кремля"
Во-первых, никакой новой программы у Сердючки нет. И новых песен нет, уже лет десять или более того. Теперь же, когда артист анонсировал: будущие произведения - только на украинском и английском - зрителей будет вообще раз-два и обчёлся.
Но Данилко нашел способ "обновить и оживить" свои старые хиты. И это вторая причина резкой непопулярности артиста. Даже в тех эмигрантских кругах, которые поддерживают сегодняшнюю политику Украины.
Как проходят нынче его концерты? Зрители, которые приходят послушать "А у нас гуляночка!", "Тук-тук-тук", "Читта Дрита" и "Дольче Габанна", уходят в шоке.
Известный продюсер Сергей Лавров сказал: "это был худший концерт Данилко, который я видел." Лавров, первый продюсер Данилко в России, в Неаполе пошёл из интереса на его концерт. Данилко увидел его, узнал, и прислал смс: "не подходи ко мне, нам не о чем говорить".
7 августа, 13:37Данилко не смог забыть о русских, задирая юбкуУкраинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, записал проморолик своего американского тура. Однако обойтись без упоминания русских он не смог. Соответствующее видео артист-русофоб разместил в своих соцсетях
Конечно, не о чем. Ведь сегодняшнее "творчество" Андрея Данилко выглядит так: он вставляет в свою обычную программу, которая сделана ещё лет ... надцать назад, кричалки - обзывалки, и после этого называет себя "угрозой номер один" для России.
"Пусть они все там сдохнут!" "Соловьёв гадёныш!" "Скабеева (нецензурно)!"
И другие ругательства, которые опубликовать можно, но не хочется. Всё на том же уровне.
На полном серьёзе Данилко говорит: они боятся меня, я их так высмеиваю, что российские пропагандисты считают меня врагом номер один.
Ха-ха-ха! Вы слышали? Гадёныш! "Во всем мире нет того, кого бы так боялись в Кремле".
Это реальный краткий пересказ того, что несёт Данилко в многочисленных интервью.
Сравнивает себя с Чарли Чаплиным.
"Я главный враг России", - с пафосом говорит он о самом себе.
"Кажется, он сошёл с ума", - это сказал о Данилко его продюсер Лавров. От Верки Сердючки "осталась только какая-то злая, завистливая баба, со злыми глазами".
Сошел с ума?
Но нет, он не сошёл с ума. Это часть продуманного плана. Как и вообще Данилко - продуманный и расчётливый человек. Совсем не похожий на свою героиню Верку. Совсем не похожий.
А народ после концертов, конечно, в шоке. И пишут об этом в соцсетях. Что случилось? Хотели просто посмеяться, вспомнить молодость, а тут на сцену вышел украинский пропагандист самого низкого, примитивного уровня.
Неужели та смеховая народная культура, которая так привлекала в прошлом творчестве Данилко, превратилась вот в это убогое вырождение? А ведь народ на Украине раньше умел просто "разговаривать анекдотами".
И так ярко, так необыкновенно проявилось это народное творчество у Данилко, чья "проводница Вера" была абсолютно узнаваемым типажом "жиночки с Украины", разбитной, весёлой, немного хамоватой, "без комплексов". Практичная, и в то же время наивная. "Я попала на любовь", "гуляночка" бесконечная.
Да нет, конечно. Он не переродился и не сошел с ума. Данилко просто выполняет заказ. Как уже не раз было в его жизни.
Человек, который заработал на корпоративах миллионы долларов, по определению не может быть простаком.
Таким простаком очень хотелось бы выглядеть и так представляет себя перед публикой Данилко. Но на самом деле это довольно расчётливый и на сегодня очень богатый человек.
Данилко сам рассказывал, что только в одном 2009 году он заработал 1,5 миллиона долларов. Вот такая была совсем не бедная "проводница Вера".
Сейчас он очень активно "работает" уже не как артист, а как пропагандист: постоянные интервью для западных радиостанций, газет. Участие в пропагандистском шоу Лаймы Вайкуле "Рандеву".
Кто же даёт ему советы и указания?
Лаша Тумбай
Можно вспомнить очень интересный эпизод, связанный со скандалом на "Евровидении" в 2007 году.
Остались воспоминания Юры Шатунова. Юра Шатунов, чьи песни обожал и частично копировал Данилко, сказал ему: "Андрей, убери "Раша, гудбай" из песни на Евровидение. Звучит дико."
Данилко серьёзно ему ответил:
- Я посоветуюсь.
И потом сказал:
- Юра, я посоветовался. Всё останется, как было.
Этот небольшой рассказ о том, что было на самом деле тогда на Евровидении, ставит точку в эпизоде с "Раша, гудбай". Данилко уже тогда сознательно пошёл на провокацию. Это уже тогда был "пропагандист", а не артист. Сердючка, увы, была "засланным казачком".
Самое неприятное - он потом бесконечно врал, юлил, выдумывал разные варианты для своего (якобы) "Лаша, тумбай". Приплёл даже Цоя с его знаменитым "Бошетунмай" ("Мы пьём чай в старых квартирах"). Но на самом деле он прекрасно знал, что это была действительно провокация с "Раша, гудбай!" И сознательно на это шел.
25 июля, 07:52Фестиваль иноагентов в Юрмале. Зачем Лайма Вайкуле объявила себя племянницей эсэсовцаВ Юрмале с 26 по 30 июля пройдет широко разрекламированный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Афиша обещает зрителям встречу с "самыми востребованными звёздами эстрады, легендарными мировыми музыкантами". Кто же они? Кто выйдет на сцену концертного зала "Дзинтари"? И для кого будут петь "звёзды эстрады"? Это пока самый непонятный вопрос.
Кто же дал ему тогда "совет"?
Скорее всего, те же люди, что и сейчас "посоветовали" Данилко отправиться с криками про "гаденышей" в турне по Европе.
Он конечно, не ожидал тогда такого жёсткого поворота. С тех пор он не появлялся в России ни на телевидении, ни в официальных концертах. Только корпоративы.
Те же покровители, кстати, обеспечили его потом баснословными по деньгам корпоративами.
Андрею Данилко въезд в Россию теперь запрещен на 50 лет.
А ведь когда-то его даже называли "поющий Кремль", из-за звёзды на голове.
И Сердючка боролся за звезду на своем доме - это знаменитый дом в Киеве, на Крещатике, 25, "Дом со звездой". Звезду, советскую, конечно, хотели снести. Но она до сих пор украшает дом, где живёт Данилко. Он сказал, что это теперь "его звезда".
"Очень опасен"
Когда его спрашивают: у вас был выбор - сцена, окоп или тероборона? Данилко уверенно отвечает: конечно, сцена!
Да конечно, понятно, что не окоп. И даже близко к окопам Данилко не появляется. Даже в родной Полтаве не даёт концерты. Какой уж там окоп.
Его сцена сейчас - не на Украине. Как и у подавляющего большинства украинских артистов.
Светлана Лобода и Вера Брежнева проживают в Латвии. Братья Меладзе - в Италии. Ани Лорак всем "шлёт любовь", но не говорит, откуда. Ротару - неизвестно, где вообще. Остальные - на бесконечных гастролях.
Никто не видел Данилко на сцене Украины после единственного "концерта в метро", в марте прошлого года.
Данилко все это прекрасно понимает, отсюда и возникает история: я очень, мол, опасен как юморист, я вообще враг Путина номер один! А вы: тероборона, окоп. Как можно?
12 июня, 06:16Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюИх имена долгие годы были на слуху, они стали здесь популярными и заработали баснословные деньги. Они были кумирами и секс-символами. А еще - непременными завсегдатаями корпоративов. Но теперь больше мы их не увидим. Возможно, к счастью
Звезда Сердючки
Он и раньше ездил на заработки по России и за рубеж, на Украине почти не выступал.
"Без бокала нет вокала! " - кричала Сердючка. На самом деле, без денег, конечно, Сердючка не выступает. А на Украине сейчас какие деньги? Да и раньше тоже.
Данилко - "певец корпоративов", превратившийся сегодня в обычный "коммерческий пропагандистский проект".
Пафос Сердючки зашкаливает. "Борец с Путиным". Практически даже вождь протестного движения, не иначе.
Он так и описывает себя: "многие российские пропагандисты ... молились бы, чтобы я никуда не приехал". Имеется в виду - на концерты где-то в Италии.
Так, мол, страшен юмор Данилко. Невероятно страшен он для "русских пропагандистов". Вообще-то никто не заметил, что у Данилко где-то за рубежом были выступления. Намекните ему уже кто-нибудь об этом!
Грустно смотреть сегодня на когда-то очень популярного артиста. Но никакого "перерождения" нет. "Проводница Вера" всегда любила заработать. Зарабатывает и сейчас.
"Мне нравится быть богатым", - признался как-то Данилко.
Кстати, все абсолютно корпоративы проводились для "новых русских", все деньги Данилко заработал в России или у богатых русских заказчиков. Но теперь он об этом старается не вспоминать.
А его "Вера" как была коммерческим проектом, так и осталась. А что мы ещё ожидали увидеть от миллионера, "певца корпоративов" ?