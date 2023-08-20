https://ukraina.ru/20230820/1048817374.html

Тайна "главного врага Кремля" Верки Сердючки - кто ей (им) все же управляет

Тайна "главного врага Кремля" Верки Сердючки - кто ей (им) все же управляет - 20.08.2023 Украина.ру

Тайна "главного врага Кремля" Верки Сердючки - кто ей (им) все же управляет

Колесит по европейским и американским весям, с заездом в Израиль бывшая "звезда мирового уровня", ныне "заслуженная пенсионерка эстрады" Верка Сердючка, он же Андрей Данилко. Собирает не такие уж большие залы. Но пока зритель хоть какой-то есть, надо успевать. Популярность артиста неуклонно падает, и причин две.

2023-08-20T19:56

2023-08-20T19:56

2023-08-20T19:56

эксклюзив

верка сердючка (андрей данилко)

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"Главный враг Кремля"Во-первых, никакой новой программы у Сердючки нет. И новых песен нет, уже лет десять или более того. Теперь же, когда артист анонсировал: будущие произведения - только на украинском и английском - зрителей будет вообще раз-два и обчёлся.Но Данилко нашел способ "обновить и оживить" свои старые хиты. И это вторая причина резкой непопулярности артиста. Даже в тех эмигрантских кругах, которые поддерживают сегодняшнюю политику Украины.Как проходят нынче его концерты? Зрители, которые приходят послушать "А у нас гуляночка!", "Тук-тук-тук", "Читта Дрита" и "Дольче Габанна", уходят в шоке.Известный продюсер Сергей Лавров сказал: "это был худший концерт Данилко, который я видел." Лавров, первый продюсер Данилко в России, в Неаполе пошёл из интереса на его концерт. Данилко увидел его, узнал, и прислал смс: "не подходи ко мне, нам не о чем говорить".Конечно, не о чем. Ведь сегодняшнее "творчество" Андрея Данилко выглядит так: он вставляет в свою обычную программу, которая сделана ещё лет ... надцать назад, кричалки - обзывалки, и после этого называет себя "угрозой номер один" для России."Пусть они все там сдохнут!" "Соловьёв гадёныш!" "Скабеева (нецензурно)!"И другие ругательства, которые опубликовать можно, но не хочется. Всё на том же уровне.На полном серьёзе Данилко говорит: они боятся меня, я их так высмеиваю, что российские пропагандисты считают меня врагом номер один. Ха-ха-ха! Вы слышали? Гадёныш! "Во всем мире нет того, кого бы так боялись в Кремле".Это реальный краткий пересказ того, что несёт Данилко в многочисленных интервью.Сравнивает себя с Чарли Чаплиным."Я главный враг России", - с пафосом говорит он о самом себе."Кажется, он сошёл с ума", - это сказал о Данилко его продюсер Лавров. От Верки Сердючки "осталась только какая-то злая, завистливая баба, со злыми глазами".Сошел с ума?Но нет, он не сошёл с ума. Это часть продуманного плана. Как и вообще Данилко - продуманный и расчётливый человек. Совсем не похожий на свою героиню Верку. Совсем не похожий.А народ после концертов, конечно, в шоке. И пишут об этом в соцсетях. Что случилось? Хотели просто посмеяться, вспомнить молодость, а тут на сцену вышел украинский пропагандист самого низкого, примитивного уровня.Неужели та смеховая народная культура, которая так привлекала в прошлом творчестве Данилко, превратилась вот в это убогое вырождение? А ведь народ на Украине раньше умел просто "разговаривать анекдотами".И так ярко, так необыкновенно проявилось это народное творчество у Данилко, чья "проводница Вера" была абсолютно узнаваемым типажом "жиночки с Украины", разбитной, весёлой, немного хамоватой, "без комплексов". Практичная, и в то же время наивная. "Я попала на любовь", "гуляночка" бесконечная.Да нет, конечно. Он не переродился и не сошел с ума. Данилко просто выполняет заказ. Как уже не раз было в его жизни.Человек, который заработал на корпоративах миллионы долларов, по определению не может быть простаком.Таким простаком очень хотелось бы выглядеть и так представляет себя перед публикой Данилко. Но на самом деле это довольно расчётливый и на сегодня очень богатый человек.Данилко сам рассказывал, что только в одном 2009 году он заработал 1,5 миллиона долларов. Вот такая была совсем не бедная "проводница Вера".Сейчас он очень активно "работает" уже не как артист, а как пропагандист: постоянные интервью для западных радиостанций, газет. Участие в пропагандистском шоу Лаймы Вайкуле "Рандеву".Кто же даёт ему советы и указания?Лаша ТумбайМожно вспомнить очень интересный эпизод, связанный со скандалом на "Евровидении" в 2007 году.Остались воспоминания Юры Шатунова. Юра Шатунов, чьи песни обожал и частично копировал Данилко, сказал ему: "Андрей, убери "Раша, гудбай" из песни на Евровидение. Звучит дико."Данилко серьёзно ему ответил:- Я посоветуюсь.И потом сказал:- Юра, я посоветовался. Всё останется, как было.Этот небольшой рассказ о том, что было на самом деле тогда на Евровидении, ставит точку в эпизоде с "Раша, гудбай". Данилко уже тогда сознательно пошёл на провокацию. Это уже тогда был "пропагандист", а не артист. Сердючка, увы, была "засланным казачком".Самое неприятное - он потом бесконечно врал, юлил, выдумывал разные варианты для своего (якобы) "Лаша, тумбай". Приплёл даже Цоя с его знаменитым "Бошетунмай" ("Мы пьём чай в старых квартирах"). Но на самом деле он прекрасно знал, что это была действительно провокация с "Раша, гудбай!" И сознательно на это шел.Кто же дал ему тогда "совет"?Скорее всего, те же люди, что и сейчас "посоветовали" Данилко отправиться с криками про "гаденышей" в турне по Европе.Он конечно, не ожидал тогда такого жёсткого поворота. С тех пор он не появлялся в России ни на телевидении, ни в официальных концертах. Только корпоративы.Те же покровители, кстати, обеспечили его потом баснословными по деньгам корпоративами.Андрею Данилко въезд в Россию теперь запрещен на 50 лет.А ведь когда-то его даже называли "поющий Кремль", из-за звёзды на голове.И Сердючка боролся за звезду на своем доме - это знаменитый дом в Киеве, на Крещатике, 25, "Дом со звездой". Звезду, советскую, конечно, хотели снести. Но она до сих пор украшает дом, где живёт Данилко. Он сказал, что это теперь "его звезда"."Очень опасен"Когда его спрашивают: у вас был выбор - сцена, окоп или тероборона? Данилко уверенно отвечает: конечно, сцена!Да конечно, понятно, что не окоп. И даже близко к окопам Данилко не появляется. Даже в родной Полтаве не даёт концерты. Какой уж там окоп.Его сцена сейчас - не на Украине. Как и у подавляющего большинства украинских артистов.Светлана Лобода и Вера Брежнева проживают в Латвии. Братья Меладзе - в Италии. Ани Лорак всем "шлёт любовь", но не говорит, откуда. Ротару - неизвестно, где вообще. Остальные - на бесконечных гастролях.Никто не видел Данилко на сцене Украины после единственного "концерта в метро", в марте прошлого года.Данилко все это прекрасно понимает, отсюда и возникает история: я очень, мол, опасен как юморист, я вообще враг Путина номер один! А вы: тероборона, окоп. Как можно?Звезда Сердючки Он и раньше ездил на заработки по России и за рубеж, на Украине почти не выступал."Без бокала нет вокала! " - кричала Сердючка. На самом деле, без денег, конечно, Сердючка не выступает. А на Украине сейчас какие деньги? Да и раньше тоже.Данилко - "певец корпоративов", превратившийся сегодня в обычный "коммерческий пропагандистский проект".Пафос Сердючки зашкаливает. "Борец с Путиным". Практически даже вождь протестного движения, не иначе.Он так и описывает себя: "многие российские пропагандисты ... молились бы, чтобы я никуда не приехал". Имеется в виду - на концерты где-то в Италии.Так, мол, страшен юмор Данилко. Невероятно страшен он для "русских пропагандистов". Вообще-то никто не заметил, что у Данилко где-то за рубежом были выступления. Намекните ему уже кто-нибудь об этом!Грустно смотреть сегодня на когда-то очень популярного артиста. Но никакого "перерождения" нет. "Проводница Вера" всегда любила заработать. Зарабатывает и сейчас."Мне нравится быть богатым", - признался как-то Данилко.Кстати, все абсолютно корпоративы проводились для "новых русских", все деньги Данилко заработал в России или у богатых русских заказчиков. Но теперь он об этом старается не вспоминать.А его "Вера" как была коммерческим проектом, так и осталась. А что мы ещё ожидали увидеть от миллионера, "певца корпоративов" ?

https://ukraina.ru/20230807/1048528690.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, верка сердючка (андрей данилко)