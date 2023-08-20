https://ukraina.ru/20230820/1048815151.html

Космос - это большой риск: что случилось на Луне

Космос - это большой риск: что случилось на Луне - 20.08.2023 Украина.ру

Космос - это большой риск: что случилось на Луне

По предварительным расчётам, станция "Луна-25" перешла на нерасчётную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила своё существование, передало агентство РИА-Новости сообщение Роскосмоса.

2023-08-20T21:10

2023-08-20T21:10

2023-08-20T21:10

эксклюзив

эксперты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/66/1030376641_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a2f380f98021c81088e86527881e5e51.jpg.webp

Что случилось на орбите, о дальнейших перспективах российской лунной программы и о трудностях освоения космоса написали эксперты в своих соцсетях.Журналист Андрей ПерлаСамым важным в сложившейся ситуации станет не само по себе расследование произошедшего с "Луной-25", а то, как преломится эта ситуация в информационном пространстве.Нет такой новости, которую Запад не смог бы использовать как часть антирусской пропаганды. Причём в двух направлениях: чтобы агитировать своих продолжать войну с Россией и чтобы дестабилизировать обстановку в России. Что нам с этим делать? Наверное, помнить о трёх вещах.- В мире нет и пяти стран, которые могут послать корабль к Луне. Россия может.- Первый блин часто бывает комом – а мы к Луне не летали больше 40 лет.- Космическая программа в России существует и в целом очень успешна, несмотря на войну, санкции и крики с Запада про бензоколонку.Так что спокойно выясняем, в чём была причина неудачи, и запускаем следующую лунную станцию. На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы.Политолог Дмитрий АстафьевСамое неумное, что сейчас можно сделать, - начать сворачивать финансирование космических программ. Это было бы стратегической политической недальновидностью. За которую потом придется расплачиваться очень и очень долго. Напротив, считаю, что финансирование, особенно по среднедальному космосу, надо увеличить. И в следующий раз строить не одну, а две станции. Но при двух условиях:Первое. Проведении жесточайшей ревизии отрасли и, в особенности, её управляющего звена. Не надо кошмарить инженеров. Если хотите, нужна Государственная Проверка управленческих процедур. По полной программе. Не спеша и без истерик. Второе. Сворачивании "космического пыара". На ближайшие лет 5-7. Пока не будем готовы демонстрировать реальный национальный результат. Отрасли явно нужна тишина. Меньше трескотни - больше дела.Политолог Михаил ПавливПо лунной программе. Раз уж сегодня все в эксперты по космосу записались.Напомнить каков был путь к 12 апреля 1961 года? Сколько на нем было аварий и потерь?Если на тридцать лет забыть о большом космосе, то последствия подобного рода считай неизбежны. Скорее обратное (успешное выполнение программы) было бы несказанной удачей. Возвращение статуса великой державы никогда не дается даром.Просто, надо продолжать делать что должно …Журналист и общественный деятель Алексей ЧадаевНу и про Луну. Я считаю, что старого багажа подходов времён Королёва-Мишина-Глушко для фазового сдвига в космических программах уже недостаточно. Новый поток идей, технологий, инженерных решений и кадров в космическую отрасль через какое-то время должен прийти из разворачивающейся и бурно развивающейся сейчас отрасли беспилотников. Задача создать лунный модуль нового поколения — это задача создать искусственный интеллект с такими возможностями, которые порогово превосходят нынешний уровень. Нам предстоит переосвоить беспилотниками тропосферу, стратосферу и ближнее околоземное пространство, и потом адаптировать наработанные там идеи и решения для более дальних бросков. Но это потребует и организационной трансформации космической индустрии, пока ещё рано говорить какой именно.Политолог Сергей СтаровойтовКонечно же, ситуация с крушением Луны-25 является и должна стать поводом для глубокой внутренней рефлексии (т.е. "самобичевания") по поводу того, где и до какой степени мы деградировали. Анализ должен касаться всех сфер: науки, культуры, высоких технологий, гуманитарных практик, этики и политики. Без такой ревизии невозможно понять, например, куда в первую очередь направлять государственные усилия и бюджетные средства. То есть вопрос "самобичевания" имеет сугубо прикладное, практическое значение. Те льстивые головы, которые предлагают отказаться от взрослого серьёзного разговора и вновь все свести к "эх, не беда, получится в следующий раз" - пытаются понравится начальникам (и понять их можно), но подкладывают большую свинью как государству, так и будущим поколениям. Если из формулы исключить самобичевание - ничего не получится и в следующий раз.Журналист Олег ЯсинскийСтранная вещь. На фоне трагедии войны, ежедневно уносящей столько жизней и надежды, боль от потери станции "Луна-25". Российский космический проект чертил высоко над нами контуры другого, следующего времени. Это была очередная наша общая попытка вырваться в будущее, в котором не будет ни стран, ни наших доисторических амбиций конкурировать с ближним. Гений советской и российской науки, умноженный на труд множества специалистов, нес эту мечту к лунному полюсу. Проект "Луны-25", являлся пророчеством времен, когда крылатыми будут не ракеты, а человеческие сны. Для страны, которую пытаются стереть с лица планеты 14 тысячами санкций и миллионами медийных фейков, решение о запуске важной космической миссии являлось научным и политическим подвигом, и Россия заслуживала успеха. Разумеется, многие рожденные ползать уже вовсю празднуют катастрофу космической станции. Некоторые из российских чиновников, чтобы не получить нагоняй от начальства, постараются поскорее забыть об этом, переводя разговоры на другие менее важные темы. Нет ничего более глупого и вредного, чем скрывать и замалчивать собственные поражения и выпячивать только победы. С пропагандистской точки зрения, это антипропаганда, вызывающая только чувство жалости. Ни на земле, ни в космосе нет путей без ошибок, поражений и падений. В них главные уроки, позволяющие нам двигаться вперед. Россия, как неотъемлемая часть человечества, обязательно вернется в Космос, потому что именно Космос когда-нибудь навсегда объединит времена и народы. Наша ночная мечта о звездах останется самой высокой и светлой. Мое искреннее восхищение миссией "Луны-25" и надежда на ее продолжение.

https://ukraina.ru/20201014/1029256720.html

https://ukraina.ru/20230811/1048612646.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, эксперты, россия