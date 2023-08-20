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Годовщина убийства Дугиной, Пушкин и Одесса, Нидерланды и F-16. Итоги 20 августа на Украине

Годовщина убийства Дугиной, Пушкин и Одесса, Нидерланды и F-16. Итоги 20 августа на Украине - 20.08.2023 Украина.ру

Годовщина убийства Дугиной, Пушкин и Одесса, Нидерланды и F-16. Итоги 20 августа на Украине

В России увековечили память убитой украинскими террористами год назад философа и политолога Дарьи Дугиной. Мэр Одессы Геннадий Труханов вспомнил о памятнике Александру Пушкину в центре города. Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию, объявив о предоставлении его стране истребителей F-16

2023-08-20T18:25

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своём телеграм-канале, что именем убитого российского философа, политолога и журналистки Дарьи Дугиной назвали улицу в Донецке."Год назад ушла из жизни Даша Дугина… Преступный киевский режим оборвал её жизнь терактом... В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу её именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко", - написал Пушилин.Он напомнил, что Дугина не раз бывала в республике."Конечно, такое увековечение памяти не случайно. Она для нас тоже Герой. Мы её будем помнить, потомки наши будут её помнить - она этого достойна", - добавил Пушилин.В Мелитополе активисты регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" вместе с представителями движения "Юг Молодой", фондом "Защитники Отечества", студентами и преподавателями Мелитопольского государственного университета возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной, сообщило РИА "Новости".На церемонии выступил ректор Мелитопольского университета Николай Тойвонен. Он назвал гибель Дугиной "смертью на взлёте"."Такие собрания всегда трагичны, потому что связаны с гибелью наших соотечественников, наших друзей, братьев, сестер <…> Смерть Дарьи Александровны Дугиной, я считаю, что это такая особая страница в истории современной России, поскольку, знаете, есть такая фраза: "Смерть на взлёте"? Вот Дарья была очень талантливым человеком, <…> она написала диссертацию про Платона, человек очень эрудированный, знающий. Человек, чувствующий душой то, что сейчас происходит. Пытающийся выразить это, заинтересовать ребят", — указал он.По слова Тойвонена, несправедливо противопоставлять таким людям, как Дугина, насилие, а не другое мнение в дискуссии."Это всегда режет по сердцу… Если ты считаешь, что она не права, ты вступи в дискуссию, ты попытайся объяснить, донести свою позицию, а такие взрывы — это слабость. Это показывает то, что у людей нет своей правды", — подытожил он.В этот день о погибшем философе и журналистке также вспоминали друзья и знакомые."Сегодня годовщина. Помню, в тот день ехал с "Лимоновских чтений". Когда узнал, долго не мог поверить. Все это казалось каким-то немыслимым ужасом. Это и был немыслимый ужас. И остается им до сих пор. Спи спокойно, Даша. Твои убийцы рано или поздно будут наказаны. В этой жизни. И всех последующих", - отметил российский публицист Свят Павлов.Журналист и вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев вспомнил, как ему сообщили об убийстве Дугиной."Это было год назад. Поздно вечером 20-го мне позвонил знакомый, сотрудник одной структуры и сказал, что убита Даша Дугина и что это однозначно теракт. На следующий день мы встретились с Владленом (Владлен Татарский — псевдоним военкора, ополченца и писателя Максима Фомина — Ред.), он как раз вернулся с фронта. Мы сидели, пили кофе, говорили о войне. А потом Макс сказал, что хочет поехать на место гибели Даши, чтобы положить цветы. И мы поехали. Год назад, а кажется, что прошла целая жизнь. Тогда ещё не случилась харьковское отступление. Мы ещё держали Херсон. Ещё были живы Арни Огнеборец, Игорь "Берег" Мангушев, был жив Владлен. Ещё не началась мобилизация, не было ударов БПЛА по Москве. Но вообще, именно день убийства Даши Дугиной стал для многих днём, когда пришло новое понимание происходящего. Что эта война не против условного Кремля или режима. А против каждого буквально. Что это война террористическая. Что противник убивает уже только за слова и размышления, которые кажутся опасными. Убийство Даши заставило очень многих людей, которые и войну не поддерживали и власти не симпатизировали, увидеть Запад иными глазами. Когда основные медиа стали понимающе-одобрительно писать об убийстве "дочери главного идеолога Кремля", - указал Медведев.Он отметил, что все потери и теракты не сломали россиян."Военкоры не перестали снимать, волонтёры не прекратили сборы и не перестали ездить на фронт, те публичные люди, кто не боялся выражать свою позицию раньше, продолжает это делать и сейчас. Наши воины, кадровые и мобилизованные, продолжают стоять насмерть. Их героические женщины продолжают ждать и верить. Да, ждать своего мужчину с войны это героизм. Время проходит, но горечь от потерь не становится меньше, и боль не уйдёт окончательно никогда. Но мы все верим, что наши братья и сестры во Христе, Даша, Владлен, Арни, Ростислав, Берег, и сотни других, живы у Бога", - отметил Медведев.Он также процитировал послание апостола Павла к римлянам (К Римлянам 6:3-5).Писатель Захар Прилепин у себя в телеграм-канале опубликовал последнюю прижизненную фотографию Дугиной."Даша Дугина. Прошел год. Думаю, это последняя её фотография. За несколько часов до. Это наш с Эдом Бояковым фестиваль "Традиция", усадьба Захарово, Подмосковье. Это отец Даши, философ Александр Гельевич Дугин и певица Саша Макарова. Мы виделись в тот день с Дашей несколько раз. Она была очень красивой. От нее исходило ощущение легкости и полёта. Когда это случилось, мы стояли на сцене и пели с Алексеем Джанго Поддубным "Тёмная ночь". Потом был Владлен. Потом Саша Злой. Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней - мало. Так думаю", - подписал он фото.Дарья Дугина была убита в результате организованного украинской разведкой теракта 20 августа 2022 года. Исполнительницей теракта была гражданка Украины Наталья Вовк, заехавшая в РФ под видом жительницы ДНР. При этом Вовк прикрывалась несовершеннолетней дочкой. Вовк удалось скрыться.Пушкин и ОдессаМэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Александру Пушкину в центре города не нужно сносить. При этом он заявил, что судьбу памятника должны решить сами жители города."Пушкин – это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире. Поэтому этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы, никакая власть и не императрица Екатерина устанавливала памятник Пушкину, тем более не Путин его устанавливал. Поэтому это частный вопрос. Я считаю, что если в то время жители нашего города, наши земляки установили этот памятник, они имели на это основание. И он стоит. Это должно решать община", - отметил Труханов в интервью "Радио Свобода"* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.).На уточняющий вопрос, каково его личное мнение, Труханов заявил, что считает, что памятник Пушкину убирать не стоит.При этом ранее он таким же образом выступал против сноса памятника Екатерине II, однако позже изменил своё мнение в угоду политической конъюнктуре.Вопрос Труханову по поводу Пушкина может свидетельствовать о том, что прозападные силы на Украине решили продолжить уничтожение исторического прошлого Одессы.Конфуз с F-16Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Нидерландами о поставке Украине 42 истребителей F-16."Мы с [премьером-министромНидерландов] Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", — написал он в своём телеграм-канале.Само соглашение между Нидерландами и Украины Зеленский назвал "историческим, мощным, мотивационным"."Ещё один шаг по усилению воздушного щита Украины", — подчеркнул Зеленский.Он поблагодарил Нидерланды и Рютте.Однако последний на совместной пресс-конференции с Зеленским хоть и подтвердил, что у Нидерландов есть 42 истребителя F-16, но отметил, что пока слишком рано говорить, все ли они будут переданы Украине.Также Рютте заявил, что передача самолётов— "долгосрочное обязательство" со стороны Нидерландов.Кроме того премьер-министр Нидерландов сообщил, что F-16 Украине также передаст Дания, не уточнив объёмы и сроки поставок. Информацию Рютте подтвердил позже министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, который также не уточнил, сколько самолётов получит Украина.

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, зарубежье