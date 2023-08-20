В генштабе ВСУ признали нехватку ресурсов для лобовых атак в угоду Западу - 20.08.2023 Украина.ру
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В генштабе ВСУ признали нехватку ресурсов для лобовых атак в угоду Западу
В генштабе ВСУ признали нехватку ресурсов для лобовых атак в угоду Западу - 20.08.2023 Украина.ру
В генштабе ВСУ признали нехватку ресурсов для лобовых атак в угоду Западу
ВСУ не обладают ресурсами, необходимыми для наступления, но Запад требует идти вперед, не считаясь с потерями. Об этом изданию Economist заявил источник в генштабе ВСУ
2023-08-20T17:21
2023-08-20T17:21
новости
всу
ресурсы
запад
генштаб
танки
потери всу
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По словам украинского офицера, западные союзники ограничились 60 танками Leopard, хотя обещали предоставить сотни машин этого типа. Не хватает и машин для разминирования.Украинский военнослужащий тем не менее не призывает к перемирию, поскольку оно означает лишь "отсроченную войну".Сейчас в распоряжении украинского командования пополнение, набранное "в основном среди нежелающих". Все, кто хотел служить в рядах ВСУ., уже сделали это.Украинское наступление, которое долго откладывалось из-за отсутствия воздушной поддержки и необходимой техники, началось 4 июня. К 4 августа потери ВСУ превысили 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.В том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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новости, всу, ресурсы, запад, генштаб, танки, потери всу
Новости, ВСУ, ресурсы, Запад, Генштаб, танки, потери ВСУ

В генштабе ВСУ признали нехватку ресурсов для лобовых атак в угоду Западу

17:21 20.08.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
ВСУ не обладают ресурсами, необходимыми для наступления, но Запад требует идти вперед, не считаясь с потерями. Об этом изданию Economist заявил источник в генштабе ВСУ
По словам украинского офицера, западные союзники ограничились 60 танками Leopard, хотя обещали предоставить сотни машин этого типа. Не хватает и машин для разминирования.
"У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад", - сказал источник издания.
Украинский военнослужащий тем не менее не призывает к перемирию, поскольку оно означает лишь "отсроченную войну".
Сейчас в распоряжении украинского командования пополнение, набранное "в основном среди нежелающих". Все, кто хотел служить в рядах ВСУ., уже сделали это.
Украинское наступление, которое долго откладывалось из-за отсутствия воздушной поддержки и необходимой техники, началось 4 июня. К 4 августа потери ВСУ превысили 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
В том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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