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А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ

А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ - 20.08.2023 Украина.ру

А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ

Сегодняшние бои вокруг Артемовска напоминают продолжение битвы на Сомме времен Первой мировой войны, когда ВС РФ и ВСУ упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру

2023-08-20T16:15

2023-08-20T16:15

2023-08-20T16:15

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Британцы тоже штурмовали гряду холмов, чтобы потом увидеть, что пока они их штурмовали, немцы построили еще две линии обороны. А потом еще три, напомнил эксперт.Ситуация, при которой противник строит линии обороны быстрее, чем ты успеваешь их прорывать, характерна для Первой мировой. То же самое мы видим сейчас, добавил он.Таким образом, сегодняшние бои за высоты вокруг Артемовска - продолжение кампании, которая началась еще в 2022 году и которая, по мнению противников, должна продолжаться. Битва завершится тогда, когда стороны оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах, заключил собеседник издания.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, первая мировая война, артемовск, вс рф, всу