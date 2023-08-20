А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ - 20.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230820/1048812708.html
А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ
А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ - 20.08.2023 Украина.ру
А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ
Сегодняшние бои вокруг Артемовска напоминают продолжение битвы на Сомме времен Первой мировой войны, когда ВС РФ и ВСУ упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-20T16:15
2023-08-20T16:15
новости
сво
первая мировая война
артемовск
вс рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/11/1048757620_0:171:3090:1910_1920x0_80_0_0_5a39530d645a66b4280a87c9524b53d8.jpg
Британцы тоже штурмовали гряду холмов, чтобы потом увидеть, что пока они их штурмовали, немцы построили еще две линии обороны. А потом еще три, напомнил эксперт.Ситуация, при которой противник строит линии обороны быстрее, чем ты успеваешь их прорывать, характерна для Первой мировой. То же самое мы видим сейчас, добавил он.Таким образом, сегодняшние бои за высоты вокруг Артемовска - продолжение кампании, которая началась еще в 2022 году и которая, по мнению противников, должна продолжаться. Битва завершится тогда, когда стороны оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/11/1048757620_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_af6eaa4aaa17d63e5b87a1e6bfe2e860.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, первая мировая война, артемовск, вс рф, всу
Новости, СВО, Первая мировая война, Артемовск, ВС РФ, ВСУ

А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ

16:15 20.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Сегодняшние бои вокруг Артемовска напоминают продолжение битвы на Сомме времен Первой мировой войны, когда ВС РФ и ВСУ упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Британцы тоже штурмовали гряду холмов, чтобы потом увидеть, что пока они их штурмовали, немцы построили еще две линии обороны. А потом еще три, напомнил эксперт.
Ситуация, при которой противник строит линии обороны быстрее, чем ты успеваешь их прорывать, характерна для Первой мировой. То же самое мы видим сейчас, добавил он.
"Поэтому когда в телеграм-каналах пишут, что завтра ВСУ займут Клещеевку и тогда все пропало, я задаюсь вопросом: "А что тогда пропало?". Да, это будет локальная неудача. Но за ней будет еще что-то, еще что-то и еще что-то. Если мы в целом выстроили грамотную оборону, это не будет означать большой катастрофы", - пояснил Копылов.
Таким образом, сегодняшние бои за высоты вокруг Артемовска - продолжение кампании, которая началась еще в 2022 году и которая, по мнению противников, должна продолжаться. Битва завершится тогда, когда стороны оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах, заключил собеседник издания.
 
НовостиСВОПервая мировая войнаАртемовскВС РФВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Годовщина убийства Дугиной, Пушкин и Одесса, Нидерланды и F-16. Итоги 20 августа на Украине
18:25Ростислав Ищенко о том, протянет ли Украина до 2025 года и о том, можно ли было сохранить СССР
18:00Операция "Дунай": брежневская СВО, принудившая Запад к началу разрядки
17:52Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии
17:21В генштабе ВСУ признали нехватку ресурсов для лобовых атак в угоду Западу
16:43Киев объявил эвакуацию из 68 населенных пунктов Харьковской области
16:22Сколько F-16 получит Украина от Нидерландов? Зеленский и Рютте не сошлись в цифрах
16:15А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ
15:37Слободан Милошевич: смерть от "мясников от демократии"
15:34Бич войны: военный эксперт объяснил, почему ВСУ на танках "Абрамс" не повторят "Бурю в пустыню"
14:56Били молотом и пилили болгаркой: сотрудники МВД Украины взлетели на воздух после эксперимента с ракетой
14:50Военный эксперт объяснил, чем закончилась для ВСУ их попытка устроить России новый "Нгуен Хюэ"
14:24Последыши Бандеры и Шухевича ударили по нашей общей истории - Захарова
14:06Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня
13:37"Зеленский – психически неадекват": Экс-советник Кучмы предрек Украине первенство по числу суицидов
13:36"Пряник" для Украины, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 августа
13:26Потеряли 11 самолетов. Военный эксперт ответил на вопрос, как России уничтожить мосты через Днепр
12:32Запад безуспешно предлагает грандиозные сделки по остановке конфликта на Украине - СМИ
12:13"Готовятся ползти к нашей обороне": эксперт назвал преимущество танков "Челленджер" во встречном бою
11:52Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ
Лента новостейМолния