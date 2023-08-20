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А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ
А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ - 20.08.2023 Украина.ру
А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ
Сегодняшние бои вокруг Артемовска напоминают продолжение битвы на Сомме времен Первой мировой войны, когда ВС РФ и ВСУ упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-20T16:15
2023-08-20T16:15
2023-08-20T16:15
новости
сво
первая мировая война
артемовск
вс рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Британцы тоже штурмовали гряду холмов, чтобы потом увидеть, что пока они их штурмовали, немцы построили еще две линии обороны. А потом еще три, напомнил эксперт.Ситуация, при которой противник строит линии обороны быстрее, чем ты успеваешь их прорывать, характерна для Первой мировой. То же самое мы видим сейчас, добавил он.Таким образом, сегодняшние бои за высоты вокруг Артемовска - продолжение кампании, которая началась еще в 2022 году и которая, по мнению противников, должна продолжаться. Битва завершится тогда, когда стороны оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, первая мировая война, артемовск, вс рф, всу
А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ
Сегодняшние бои вокруг Артемовска напоминают продолжение битвы на Сомме времен Первой мировой войны, когда ВС РФ и ВСУ упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Британцы тоже штурмовали гряду холмов, чтобы потом увидеть, что пока они их штурмовали, немцы построили еще две линии обороны. А потом еще три, напомнил эксперт.
Ситуация, при которой противник строит линии обороны быстрее, чем ты успеваешь их прорывать, характерна для Первой мировой. То же самое мы видим сейчас, добавил он.
"Поэтому когда в телеграм-каналах пишут, что завтра ВСУ займут Клещеевку и тогда все пропало, я задаюсь вопросом: "А что тогда пропало?". Да, это будет локальная неудача. Но за ней будет еще что-то, еще что-то и еще что-то. Если мы в целом выстроили грамотную оборону, это не будет означать большой катастрофы", - пояснил Копылов.
Таким образом, сегодняшние бои за высоты вокруг Артемовска - продолжение кампании, которая началась еще в 2022 году и которая, по мнению противников, должна продолжаться. Битва завершится тогда, когда стороны оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах, заключил собеседник издания.