https://ukraina.ru/20230820/1048812407.html

Бич войны: военный эксперт объяснил, почему ВСУ на танках "Абрамс" не повторят "Бурю в пустыню"

Бич войны: военный эксперт объяснил, почему ВСУ на танках "Абрамс" не повторят "Бурю в пустыню" - 20.08.2023 Украина.ру

Бич войны: военный эксперт объяснил, почему ВСУ на танках "Абрамс" не повторят "Бурю в пустыню"

Американские "Абрамсы" будут поставляться Украине в модификации "М1-А1". Это очень древняя модификация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-08-20T15:34

2023-08-20T15:34

2023-08-20T15:34

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Это тип "Абрамсов", который воевал в 1991 году во время "Бури в пустыне" против Саддама Хуссейна. Но тогда самыми модерновыми танками у Хуссейна были первые модификации Т-72. Никаких Т-80 и Т-90 у него не было.А ПТУРы их спокойно брали. Потому наши современные ПТУРы имеют тандемную боевую часть, которая просто сшибает первым зарядов динамическую защиту, а вторым снарядов пробивают саму броню танка.Кроме того, "Абрамс" - прожорливая и привередливая, потому что у нее газотурбинный двигатель. Лучше ее кормить керосином. Потому что американцы взяли стандартную авиационную турбину, модернизировали ее и вставили внутрь танка. И проблема топлива стало бичом войны в Ираке в 1991 году.Оказалось, что некоторые "Абрамсы" тогда вышли из строя из-за плохого топливо, а потом эту горючку пришлось вертолетами возить, потому что они прожорливые. Они просто зашли в пустыню и там остановились. Их спасло только чудо, что у Хуссейна не было должной разведки. Ирак не воспользовался шансом, когда советские танки могли расстрелять американские.Сейчас ВС РФ не простят таких сбоев в снабжении и в движении. Украинским танкистам потребуются серьезные усилия, чтобы показать сильные стороны "Абрамса" и купировать слабые стороны.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230819/1048803482.html

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новости, танк, всу, саддам хусейн, украина, рпг