https://ukraina.ru/20230820/1048811684.html

Слободан Милошевич: смерть от "мясников от демократии"

Слободан Милошевич: смерть от "мясников от демократии" - 20.08.2023 Украина.ру

Слободан Милошевич: смерть от "мясников от демократии"

Бывший первый президент Сербии Слободан Милошевич родился 82 года назад, 20 августа 1941 года, в Королевстве Югославия, а умер при невыясненных обстоятельствах 11 марта 2006 года в Королевстве Нидерланды. Совсем не по-королевски…

2023-08-20T15:37

2023-08-20T15:37

2023-08-20T15:37

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Умер в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, который уже сделал все, чтобы представить смерть Милошевича "делом естественным". Но не в том смысле, что любой человек смертен, а в том, что, как говорил один из булгаковских героев, внезапно смертен.И особенно тогда, когда этой смерти ждали. Как в случае со Слободаном Милошевичем. Он ни при каких обстоятельствах не должен был выйти живым из стен гаагского суда…Он бы и не вышел. МТБЮ не может выносить смертные приговоры, но приговорить к пожизненному заключению или к огромным, многолетним срокам заключения за "преступления против человечества" – это пожалуйста. И даже то, что в 2006-м многие заговорили о том, что Слобо могут дать всего лишь 20 лет тюрьмы, так как все обвинения против него рассыпались из-за недоказанности и откровенного применения двойных стандартов судьями, его не спасало бы. Такой приговор для него – это по-любому стало бы смертью в тюремной камере…Но он хотел жить. И не просто жить, а доказать если и не абсурдность выдвинутых против него обвинений, то хотя бы лживость, предвзятость и одностороннюю политическую направленность в действиях "международных судей", которые от имени "мировой демократии" взялись творить новый Нюрнберг по защите "общечеловеческих ценностей" на рубеже тысячелетий. Он пошел ва-банк и 1 марта 2006 года потребовал вызова в суд главных свидетелей – экс-президента США Билла Клинтона, его помощницы, экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, экс-командующего войсками НАТО в Европе Уэсли Кларка и действующего премьера Великобритании Тони Блэра.То есть людей, равных себе по статусу и по выполняемым функциям в те годы, за которые его судили. А поскольку собственную защиту Слобо, адвокат по профессии, осуществлял сам и, как свидетельствуют многие очевидцы, делал это с блеском, то он мог бы многое расспросить у своих визави. И, не исключено, рассказать о многих тайных договоренностях, которые были между ними в период с 1991-го по 2000-й годы.А если бы эти, с позволения сказать, свидетели кровавых событий на территории бывшей Югославии, к которым они, как и Милошевич, имели непосредственное и прямое отношение, посылая натовские самолеты бомбить города Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, не явились пред ясные очи гаагских судей, адвокатов и прокуроров, то фарс судилища был бы очевиден. Даже для людей, которые мало следили за перипетиями процесса в Гааге. "Свидетели", получается, просто струсили бы и отказались давать показания, и это стало бы ясно. А чего еще добивался подсудимый экс-президент? И потому он не должен был жить дальше. Он и умер. "Балканским мясником", которым его сделали служители "демократии", экспортированной на Балканы вместе с бомбами…Очень похоже на то, что Милошевича медленно и планомерно убивали. Под знаком демократии, но по чисто сталинскому принципу "нет человека – нет проблемы". А проблема была. В первую очередь, у МТБЮ. Слобо первоначально обвинили почти по 200 пунктам обвинения в военных преступлениях против человечества и геноциде. Сейчас число обвинительных пунктов сократились до 60 с "хвостиком". Было опрошено более 300 свидетелей. И ни один из них не смог привести ни одного убедительного доказательства того, что Слобо организовывал этнические чистки и геноцид несербского населения в Хорватии, БиГ и Косово. В сентябре 2005 года с него сняли несколько обвинений, в том числе, и обвинение в геноциде хорватов и мусульман в Боснии.В 2006-м врачи и коронеры, проводившие повторное вскрытие тела Слобо, утверждают, что причиной его внезапной кончины стал инфаркт миокарда. И пытаются "не замечать", что в крови экс-президента были обнаружены следы непонятных лекарств. А буквально за день до смерти он передал письмо в Россию, в котором просил помочь, так как ему дают не те лекарства. Выяснилось, что давали ему пилюли, лечащие от проказы и туберкулеза, коими экс-президент, естественно, не страдал. Зато эти препараты, говорят врачи даже в Гааге, нейтрализовали действия лекарств, призванных лечить от высокого давления и ишемической болезни сердца.Этими заболеваниями Милошевич страдал. Из-за них суд над ним за 4 года прерывали 22 раза, а сами судебные заседания проводили по четыре часа в день три раза в неделю. В декабре 2005 года Слобо попросил суд отпустить его на исследование и лечение в московский Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Россия дала гарантии того, что после курса лечения Милошевич будет возвращен в Гаагу. Но там Москве не поверили, обвинили экс-президента в желании скрыться от суда, который без него лишался всякого смысла.Ведь весь смысл деятельности МТБЮ – примерно наказать не просто "мясников" рангом поменьше, которые с оружием в руках в условиях тотальной гражданской войны всех против всех творили на Балканах все, что хотели. Надо было демонстративно упрятать за решетку человека, который посмел бросить вызов Западу – США, ЕС и их "военному исполнителю" -- НАТО и всячески хотел спасти от развала свою страну. Ту самую "социалистическую империю" Югославию, против которой, второй после СССР, применили тактику расчленения любой ценой. Как разваливали СССР, помогая "обретать независимость" союзным республикам, так "валили" и Югославию, отделяя от нее Хорватию, Словению, Боснию и Герцеговину. Потом оторвали от Сербии Черногорию и даже Косово.Не хотел Запад, чтобы на Балканах оставался анклав из стран, которые не хотели ему подчиняться и не стояли "в очереди" в НАТО и ЕС, зато оставались дружественными России. А Милошевич был против такого развития событий. Он хотел сохранить независимость хотя бы в рамках урезанной Югославии, состоящей из Сербии и Черногории. Плюс к тому же он откровенно, особенно до 1995 года, хотел присоединить к Сербии еще и территории Хорватии и БиГ, населенные сербами, которые не хотели быть нацменьшинствами в этих новых независимых государствах. Слобо помогал своим соплеменникам как мог....Вот потому не мог быть живым и – тем более! – оправданным Милошевич и по другой не менее важной причине. Его оправдание – одновременно стало признанием незаконными и даже преступными действий НАТО, который в 1999 году начал неприкрытую и несанкционированную агрессию против суверенной Югославии. Естественно, возникал вопрос: зачем нужно было бомбить сербские и косовские города, если президент суверенной страны просто в рамках выданного ему народом мандата на власть пытался сохранить целостность страны и подавить сепаратистские движения косовских албанцев, которые к тому времени начали вытеснять и даже физически уничтожать сербское население в этом крае? Да и, по данным иностранных наблюдателей, под натовскими бомбами мирных и ни в чем не повинных жителей с обеих сторон погибло не меньше, чем от локальных этнических чисток.Кроме того, за 5 дней до смерти Милошевича в той же Гааге и тоже в тюрьме покончил жизнь самоубийством Милан Бабич, экс-президент РСК, который получил 13 лет заключения, несмотря на то, что еще в 2002 году согласился сотрудничать с МТБЮ, признал себя виновным в этнических чистках "с подачи Белграда" и стал, таким образом, основным обвинителем по делу Милошевича. Свидетели и очевидцы утверждают, что Бабич был удручен строгостью приговора и говорил об угрызениях совести.Деятели МТБЮ сразу заявили, что совесть его замучила за военные преступления. Однако община хорватских сербов уже сделала официальное заявление, что если Бабич и повесился в камере из-за угрызений совести, то совесть "грызла" его не за преступления, а за ложные показания, которые он дал против своего народа. И Милошевича.И здесь следует упомянуть, что 200 тысяч хорватских сербов из бывшей СРК изгнаны их Хорватии и сегодня являются официальными беженцами, защита прав которых Западом идет ни шатко, ни валко. Наоборот – с Хорватией, которая не торопится возвращать беженцев на свою территорию, ведутся переговоры о вступлении в ЕС…Многие уже заговорили, что самоубийство Бабича неслучайно: он, обманутый судьями МТБЮ, мог отказаться от своих показаний против Милошевича, и потому в Гааге "подстраховались" при помощи веревки из полотенца. Внезапная смерть Слобо только полила дополнительную воду на мельницу этих утверждений.А была же тогда еще Биляна Плавшич, экс-президент боснийской СР, которая тоже добровольно сдалась МТБЮ, тоже признала себя виновной в этнических чистках, дала показания против Милошевича, но тоже получила 11 лет и отбывала наказание в шведской тюрьме. Ее берегли и отпустили на свободу в 2009 году, когда от ее признаний уже мало что в судьбе Милошевича зависело…Но, в принципе, не об этом разговор. Судья МТБЮ Патрик Робинсон 14 марта 2006 года сообщил, что трибунал формально закрывает дело Слободана Милошевича в связи с его смертью. А значит, сегодня для дела демократии в глазах общественности остается нерешенным главный вопрос: можно ли бороться с "мясниками", даже балканскими, методами "мясников" гаагских – из МТБЮ? Можно ли было клин вышибать клином в таком деликатном деле, как установление торжества правосудия и верховенства права?Тоже вопрос остается открытым, ибо МТБЮ уже в 2017 году почил в Бозе и перед смертью давно вызывал массированную критику за свои методы работы и за откровенное применение двойных стандартов в отношении своих "подопечных".Умерший Слобо, в частности, не признавал легитимность МТБЮ и на одном из заседаний назвал его "судом инквизиторов", созданным для того, чтобы "наказать сербов". И если сконцентрировать все деяния суда за все время его существования с 1993 по 2017 год, то крен в его работе действительно выглядит, мягко говоря, односторонним.И сегодня уже можно сказать, что Милошевич был не так уж и неправ, обвиняя МТБЮ в предвзятом отношении к сербам. Во всяком случае, по отношению к себе. Как мы помним, самого Слобо не отпустили лечиться в Москву. Но экс-генерал югославской армии, воевавший в 1991-1994 годах в Хорватии, Боровое Джукич уже заявил, что смерть Милошевича – "яркий пример использования двойных стандартов". И напомнил, что экс-премьер Косово Рамуш Харадинай, тоже обвиненный МТБЮ в военных преступлениях, во время заседаний трибунала мог спокойно возвращаться в свой край и даже активно занимался там политикой…И таких примеров – множество. Вот такой вот образчик: уже упомянутая 93-летняя Плавшич. Она добровольно сдалась МТБЮ, сотрудничала со следователями, но получила 11 лет. А вот хорватскому генералу Тихомиру Блашковичу, который тоже сдался следователям добровольно, срок скостили – с 45 до 9 лет. И отпустили прямо со скамьи подсудимых – на том основании, что в срок засчитали время судебного процесса.Да что там этот генерал. В ноябре 2005 года МТБЮ оправдал одного из командующих боснийской армии генерала Сефера Халиловича на том основании, что он… непосредственно не руководил действиями, которые трибуналом были признаны военными преступлениями. Но ведь и Плавшич – как президент – тоже ничем не руководила непосредственно! А срок, повторяю, получила. И в полной мере это, кстати, относится и к Милошевичу, который сам лично сербскими войсками не командовал…И уж совсем грустный случай: в июле 2005 года МТБЮ досрочно освободил боснийского хорвата Здравко Мусича, который получил 7 лет тюрьмы за то, что был охранником в концлагере Селебичи, созданном для сербов, и принимал участие в убийстве 14 сербов. Срок ему скостили за то, что он отсидел две трети положенного. А по свидетельству выживших узников Селебичи, Мусич и его напарники забивали насмерть заключенных, вырезали на коже христианские кресты, а одному из несчастных прибили гвоздями на лоб эмблему правящей в Боснии националистической партии демократических действий. Пленник скончался. Вот такая вот получилась "демократия в действии"…Было у МТБЮ и свое юридическое ноу-хау: секретные обвинения. Те, о которых не знал подозреваемый, но которые давали основания следователям арестовывать человека. Именно так был арестован экс-мэр хорватского города Вуковар Здравко Докманович. После окончания войны Докманович был приглашен в Вуковар якобы для встречи с представителем тогдашнего временного администратора Восточной Славонии Жака Клайна. Но вместо обещанной встречи на Докмановича незнакомые солдаты надели наручники и отправили его в тюрьму. Через несколько месяцев, в 1998 году, Докманович покончил с собой, открыв своей смертью печальный счет самоубийств в тюрьмах трибунала. Уже потом был Милан Бабич…Еще страшнее выглядит в этом плане задержание главного врача больницы в Приедоре Милана Ковачевича и экс-начальника кризисного штаба того же города Симо Дрлячи. Последний во время задержания был убит. Следователи на пяти вертолетах, нескольких десантных машинах и в сопровождении десантников настигли Дрлячу на берегу реки, где он с сыном и шурином ловил рыбу. Десантники сразу открыли огонь, так как им показалось, что у Дрлячи есть при себе оружие. Свидетели утверждают: оружия не было…А доктора Ковачевича арестовали прямо в больнице, вызвав из кабинета якобы для получения медикаментов от организации Международного Красного Креста. Доктор вышел и был арестован. В тюрьме он скончался от последствий внутреннего кровоизлияния, так как тюремный врач установил ему неправильный диагноз и прописал не то лечение. Ковачевич умирал в камере несколько часов, звал охрану, но не был услышан… После Международный Красный Крест высказал протест против использования его символики при арестах. Но доктору это уже не помогло. Равно как и не повлияло на методы МТБЮ. Серб Душко Тадич был осужден на 20 лет тюрьмы вопреки тому, что следователи не смогли доказать, что он является тем человеком, которому предъявлены обвинения. А в Чехии были арестованы братья-близнецы Вучковичи и под охраной доставлены в Гаагу. И только там смогли установить, что это не те братья, которых разыскивает трибунал.Несколько лет назад арестовали экс-спикера боснийской РС Момчило Краишника. Его уже объявили чуть ли не главным пособником Милошевича и разыскиваемых лидеров боснийских сербов Радована Караджича и Ратко Младича. Арестовывали его тоже лихо: ворвались прямо в дом, где находились престарелые родители и несовершеннолетние сыновья Краишника, скрутили их, а самому арестованному даже не дали одеться – вывели на улицу под конвоем в тапочках и в халате...И это притом, что практика секретных обвинений и аресты на их основании не признаны как юридический инструмент ни одной западной правовой системой. Но тем не менее, один из прокуроров МТБЮ Луиза Арбур публично заявила, что секретные обвинения стали правилом в его работе, а не исключением. Потому что, дескать, иначе нельзя найти и задержать всех подозреваемых…А как вам такой факт: в 2004 году Международный суд ООН не стал рассматривать иски Сербии и Черногории к восьми странам НАТО, с которыми те обратились 29 апреля 1999 года в связи с воздушными ударами НАТО по Югославии. Белград обвинил страны НАТО в нарушении обязательств о неприменении силы. Однако суд ООН счел, что не обладает юрисдикцией в отношении исков Сербии и Черногории (бывшей Союзной Республики Югославия).Главной же причиной такого решения суда стало то, что Сербия и Черногория не являлись членами ООН и, соответственно, членами Статута Международного суда на момент подачи исков. Кстати, именно ООН исключила Югославию их своих рядов в начале 90-х годов и ввела против нее экономические санкции. Зато 27 февраля 2006 года Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Боснии к Сообществу Сербии и Черногории. Сараево обвиняет своих соседей в геноциде во время войны на Балканах в 1992-95 годах, которая унесла жизни более чем ста тысяч человек. Впервые республики бывшей Югославии стали сторонами в подобном процессе. Цель страны-истца – признание Белградом фактов геноцида, этнических чисток и выплата компенсаций…И на эту тему можно много говорить. Но, как по мне, достаточно и реакции основных "защитников демократии и человечности", правящих бал в МТБЮ, на смерть Милошевича. Кем бы он ни был, но он умер невиновным – в суде все выдвинутые против него обвинения не были доказаны.Формальность, скажет кто-то. Да, формальность. Но ведь умер человек. А значит, заслуживает хоть минимального посмертного уважения. В соответствии с общепринятыми если и не христианскими, то хотя бы общечеловеческими ценностями. И уж, конечно, можно было воздержаться от высказывания сожаления по этому поводу. Хотя бы до похорон. Повторяю, по чисто человеческим законам…Но что творилось, когда стало известно, что Слобо умер. Сторонники Милошевича, разумеется, горько сожалели о его кончине и просили похоронить экс-президента на родине. Но вот главный обвинитель МТБЮ Карла дель Понте однозначно заявила, что "была разъярена, узнав об этой смерти" главного подозреваемого. "Возможно, он бросил нам свой последний вызов, – заявила она в опубликованном на следующий день после смерти Милошевича интервью итальянской газете La Repubblica. – Это не первый случай, когда обвиняемый по этому процессу предпочитает смерть приговору". И дальше: "Как прокурор, я поняла, что никогда не смогу закончить главный процесс моей жизни. Шесть с половиной лет тяжелейшей работы – все впустую".А когда на пресс-конференции в Гааге ее спросили, не сожалеет ли она об отказе отпустить Слобо в Москву, что могло ускорить смерть, "железная Карла" ответила: "Почему я должна сожалеть об этом? Решение об отказе обвиняемому в этом было принято судебной палатой. Судьи обосновали его тем, что Милошевич мог получить все необходимое медицинское обслуживание в Нидерландах. Кроме того, существовала возможность того, что он после поездки в Россию не вернулся бы в Гаагу для продолжения участия в судебном процессе. Мне совершенно не в чем себя упрекать".И пообещала: "Смерть Милошевича не будет препятствием для сотрудничества сербских властей с Международным трибуналом для бывшей Югославии в деле ареста и выдачи МТБЮ бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича"…Не отстал от Карлы и тогдашний генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер. Он выразил сожаление, что Милошевич умер до окончания суда. "Это неудачное во многих аспектах досадное стечение обстоятельств, учитывая, что правосудие над виновником бесчисленных жертв Балканских войн не сможет совершиться", – сказал главный охранник демократии из НАТО.Бывший спецпосланник ООН в Боснии и Герцеговине Элизабет Рен прямо заявила о смерти Слобо: "Я не огорчена этим известием!". И добавила, что единственное, о чем она сожалеет, что теперь невозможно уже будет услышать обвинительный вердикт суда в адрес Милошевича.Тогдашний глава МИД Франции Филипп Дуст-Блази поспешил даже обвинить уже мертвого Милошевича в том, что тот умер и не дал возможности с собой "поквитаться" и удовлетворить всех обиженных. "Мои мысли обращаются ко всем тем, кто пострадал от этнических чисток, которые с решительностью планировал этот человек", – сказал элегантный француз.Точно так же высказался и его коллега из Сербии и Черногории "демократ" Вук Драшкович, по мнению которого, самое большое сожаление вызывает тот факт, что Слобо не судили в Белграде……Но даже не это во всей этой истории главное. Такая смерть Милошевича и такое отношение к ней его обвинителей уже тогда усилила, мягко говоря, европейский и мировой скептицизм не только к деятельности МТБЮ, но и всей системе западных ценностей. К претензиям "цивилизованного Запада" на право диктовать всему миру, как жить, каким богам молиться и как отстаивать демократические принципы, главными среди которых является верховенство права, равенство всех перед законом, справедливость, человеколюбие.Если именно этого добивались в Гааге, то они своего добились…

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2023

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эксклюзив, зарубежье, сербия, югославия, владимир скачко