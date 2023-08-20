Били молотом и пилили болгаркой: сотрудники МВД Украины взлетели на воздух после эксперимента с ракетой - 20.08.2023 Украина.ру
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Били молотом и пилили болгаркой: сотрудники МВД Украины взлетели на воздух после эксперимента с ракетой
Били молотом и пилили болгаркой: сотрудники МВД Украины взлетели на воздух после эксперимента с ракетой - 20.08.2023 Украина.ру
Били молотом и пилили болгаркой: сотрудники МВД Украины взлетели на воздух после эксперимента с ракетой
Четыре эксперта-криминалисты НИЭКЦ МВД в Киевской области попытались изучить внутренности ракеты типа воздух-воздух Р-27 и погибли. Об э том рассказало украинское издание "Политика страны"
2023-08-20T14:56
2023-08-20T14:56
новости
ракета
мвд украины
молот
киевская область
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Вооружившись болгаркой эксперты попытались распилить корпус ракеты. Для пущего эффекта незадачливые исследователи нанесли по ней несколько ударов молотом.Наконец, боевая часть ракеты сдетонировала, положив конец "экспертизе". На складе НИЭКЦ вспыхнул пожар.Источник в правоохранительных органах назвал причиной взрыва "нарушение мер безопасности экспертами центра". Работы по ликвидации последствий ЧП пришлось приостановить, так как из-за высокой температуру горения могли сдетонировать и другие боеприпасы, хранившиеся на складе.
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новости, ракета, мвд украины, молот, киевская область
Новости, Ракета, МВД Украины, молот, Киевская область

Били молотом и пилили болгаркой: сотрудники МВД Украины взлетели на воздух после эксперимента с ракетой

14:56 20.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПерекладка брусчатки на Баррикадной улице в Москве
Перекладка брусчатки на Баррикадной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Александр Кожохин
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Четыре эксперта-криминалисты НИЭКЦ МВД в Киевской области попытались изучить внутренности ракеты типа воздух-воздух Р-27 и погибли. Об э том рассказало украинское издание "Политика страны"
Вооружившись болгаркой эксперты попытались распилить корпус ракеты. Для пущего эффекта незадачливые исследователи нанесли по ней несколько ударов молотом.
Наконец, боевая часть ракеты сдетонировала, положив конец "экспертизе". На складе НИЭКЦ вспыхнул пожар.
Источник в правоохранительных органах назвал причиной взрыва "нарушение мер безопасности экспертами центра".
Работы по ликвидации последствий ЧП пришлось приостановить, так как из-за высокой температуру горения могли сдетонировать и другие боеприпасы, хранившиеся на складе.
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 07:54
Украинские военные при попытке наступления утопили свой танк в реке Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления на населенный пункт Урожайное (на границе Запорожья и ДНР) утопили один из своих танков Т-72. Об этом 7 августа сообщил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
 
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