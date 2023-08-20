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Били молотом и пилили болгаркой: сотрудники МВД Украины взлетели на воздух после эксперимента с ракетой

Били молотом и пилили болгаркой: сотрудники МВД Украины взлетели на воздух после эксперимента с ракетой - 20.08.2023 Украина.ру

Били молотом и пилили болгаркой: сотрудники МВД Украины взлетели на воздух после эксперимента с ракетой

Четыре эксперта-криминалисты НИЭКЦ МВД в Киевской области попытались изучить внутренности ракеты типа воздух-воздух Р-27 и погибли. Об э том рассказало украинское издание "Политика страны"

2023-08-20T14:56

2023-08-20T14:56

2023-08-20T14:56

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ракета

мвд украины

молот

киевская область

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Вооружившись болгаркой эксперты попытались распилить корпус ракеты. Для пущего эффекта незадачливые исследователи нанесли по ней несколько ударов молотом.Наконец, боевая часть ракеты сдетонировала, положив конец "экспертизе". На складе НИЭКЦ вспыхнул пожар.Источник в правоохранительных органах назвал причиной взрыва "нарушение мер безопасности экспертами центра". Работы по ликвидации последствий ЧП пришлось приостановить, так как из-за высокой температуру горения могли сдетонировать и другие боеприпасы, хранившиеся на складе.

https://ukraina.ru/20230807/1048516925.html

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новости, ракета, мвд украины, молот, киевская область