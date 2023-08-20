Военный эксперт объяснил, чем закончилась для ВСУ их попытка устроить России новый "Нгуен Хюэ" - 20.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, чем закончилась для ВСУ их попытка устроить России новый "Нгуен Хюэ"
Военный эксперт объяснил, чем закончилась для ВСУ их попытка устроить России новый "Нгуен Хюэ" - 20.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, чем закончилась для ВСУ их попытка устроить России новый "Нгуен Хюэ"
Сегодняшний "контрнаступ ВСУ" напоминает Тетское наступление (1968) и операцию "Нгуен Хюэ" (1972) во время войны во Вьетнаме. Эти сражения закончились серьезным разгромом Северного Вьетнама в их генеральном наступлении. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-08-20T14:50
2023-08-20T14:50
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В этом году исполнилось ровно 50 лет с того момента, как 29 марта 1973 года США завершили вывод своих войск из Вьетнама. В том конфликте (1964 -1975) Вашингтон поддерживал проамериканский Южный Вьетнам (Республика Вьетнам), столица которого располагалась в Сайгоне, а СССР — Северный Вьетнам (Демократическая республика Вьетнам, ДВР) со столицей в Ханое, а также действовавшую на Юге повстанческую организацию "Вьетконг" (Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама).Эксперт напомнил, что непосредственно в бою вьетнамцы не выиграли у американцев ни одного сражения. Можно даже сказать, что Северный Вьетнам не выиграл ни одного сражения аж до 1975 года. Северный Вьетнам разбил Южный Вьетнам только после полного ухода армии США.Тетское наступление было проиграно Вьетнамом, но привело к колоссальному психологическому эффекту в США и как следствие к антивоенным настроениям. Но Украина и Вьетнам - это абсолютно разные конфликты. Американцам война во Вьетнаме была чужда, а сейчас в СВО для обеих сторон - это уже вопрос более высокого порядка, добавил специалист.Российское общество не больно пацифизмом. Мы рады успехам нашей армии и поддерживаем ее, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, сво, сша, вьетнам
Новости, Россия, ВСУ, СВО, США, Вьетнам

Военный эксперт объяснил, чем закончилась для ВСУ их попытка устроить России новый "Нгуен Хюэ"

14:50 20.08.2023
 
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Сегодняшний "контрнаступ ВСУ" напоминает Тетское наступление (1968) и операцию "Нгуен Хюэ" (1972) во время войны во Вьетнаме. Эти сражения закончились серьезным разгромом Северного Вьетнама в их генеральном наступлении. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
В этом году исполнилось ровно 50 лет с того момента, как 29 марта 1973 года США завершили вывод своих войск из Вьетнама. В том конфликте (1964 -1975) Вашингтон поддерживал проамериканский Южный Вьетнам (Республика Вьетнам), столица которого располагалась в Сайгоне, а СССР — Северный Вьетнам (Демократическая республика Вьетнам, ДВР) со столицей в Ханое, а также действовавшую на Юге повстанческую организацию "Вьетконг" (Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама).
Эксперт напомнил, что непосредственно в бою вьетнамцы не выиграли у американцев ни одного сражения. Можно даже сказать, что Северный Вьетнам не выиграл ни одного сражения аж до 1975 года. Северный Вьетнам разбил Южный Вьетнам только после полного ухода армии США.
"То же самое касается СВО. Если бы Донбасс остался без поддержки России, ВСУ бы разгромили Народную милицию, несмотря на все свои неудачи и поражения 2014-2015 годов", - констатировал Полищук.
Тетское наступление было проиграно Вьетнамом, но привело к колоссальному психологическому эффекту в США и как следствие к антивоенным настроениям. Но Украина и Вьетнам - это абсолютно разные конфликты. Американцам война во Вьетнаме была чужда, а сейчас в СВО для обеих сторон - это уже вопрос более высокого порядка, добавил специалист.
Российское общество не больно пацифизмом. Мы рады успехам нашей армии и поддерживаем ее, заключил собеседник издания.
 
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