"Зеленский – психически неадекват": Экс-советник Кучмы предрек Украине первенство по числу суицидов
Владимир Зеленский в неадеквате
Президент Украины Владимир Зеленский представляет опасность для государства и людей. Об этом в эфире своего Youtube-канала заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин
По его словам, украинские парламентарии должны проявит инициативу и выдвинуть политиков, обладающих хоть какой-то поддержкой электората, способных вменяемо говорит и оценивать ситуацию.
Зеленского эксперт оценивает, как психически, социально и профессионально неадекватного. Управляемая им страна находится на грани катастрофы
"Украина будет занимать одно из первых мест по количеству узников в тюрьмах по количеству убийств, "самоубийств", - считает Соскин.
Ранее советник Кучмы заявлял, что украинские политики выстраивают внутренний фронт против президента Украины Владимира Зеленского.
Вчера, 09:06Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны Заявления представителей украинской власти о том, что война надолго, что в перспективе воевать придется всем мужчинам, вызвали неоднозначную реакцию в стране. И без того регулярно появляется информация о росте количества украинцев, пытающихся выехать за границу, не желающих попасть под призыв.