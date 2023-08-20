"Зеленский – психически неадекват": Экс-советник Кучмы предрек Украине первенство по числу суицидов - 20.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230820/1048809804.html
"Зеленский – психически неадекват": Экс-советник Кучмы предрек Украине первенство по числу суицидов
"Зеленский – психически неадекват": Экс-советник Кучмы предрек Украине первенство по числу суицидов - 20.08.2023 Украина.ру
"Зеленский – психически неадекват": Экс-советник Кучмы предрек Украине первенство по числу суицидов
Президент Украины Владимир Зеленский представляет опасность для государства и людей. Об этом в эфире своего Youtube-канала заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин
2023-08-20T13:37
2023-08-20T13:37
новости
владимир зеленский
олег соскин
украина
убийства
леонид кучма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047143459_0:0:604:341_1920x0_80_0_0_b950db0a00931b29378cf8c8212e7378.jpg.webp
По его словам, украинские парламентарии должны проявит инициативу и выдвинуть политиков, обладающих хоть какой-то поддержкой электората, способных вменяемо говорит и оценивать ситуацию.Зеленского эксперт оценивает, как психически, социально и профессионально неадекватного. Управляемая им страна находится на грани катастрофыРанее советник Кучмы заявлял, что украинские политики выстраивают внутренний фронт против президента Украины Владимира Зеленского.
https://ukraina.ru/20230819/1048785050.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047143459_16:0:604:441_1920x0_80_0_0_e399f0796e3fac6eb5f63d482218dcc4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, олег соскин, украина, убийства, леонид кучма
Новости, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Украина, убийства, Леонид Кучма

"Зеленский – психически неадекват": Экс-советник Кучмы предрек Украине первенство по числу суицидов

13:37 20.08.2023
 
Владимир Зеленский в неадеквате
Владимир Зеленский в неадеквате
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский представляет опасность для государства и людей. Об этом в эфире своего Youtube-канала заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин
По его словам, украинские парламентарии должны проявит инициативу и выдвинуть политиков, обладающих хоть какой-то поддержкой электората, способных вменяемо говорит и оценивать ситуацию.
Зеленского эксперт оценивает, как психически, социально и профессионально неадекватного. Управляемая им страна находится на грани катастрофы
"Украина будет занимать одно из первых мест по количеству узников в тюрьмах по количеству убийств, "самоубийств", - считает Соскин.
Ранее советник Кучмы заявлял, что украинские политики выстраивают внутренний фронт против президента Украины Владимира Зеленского.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Вчера, 09:06
Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны Заявления представителей украинской власти о том, что война надолго, что в перспективе воевать придется всем мужчинам, вызвали неоднозначную реакцию в стране. И без того регулярно появляется информация о росте количества украинцев, пытающихся выехать за границу, не желающих попасть под призыв.
 
НовостиВладимир ЗеленскийОлег СоскинУкраинаубийстваЛеонид Кучма
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Слободан Милошевич: смерть от "мясников от демократии"
15:34Бич войны: военный эксперт объяснил, почему ВСУ на танках "Абрамс" не повторят "Бурю в пустыню"
14:56Били молотом и пилили болгаркой: сотрудники МВД Украины взлетели на воздух после эксперимента с ракетой
14:50Военный эксперт объяснил, чем закончилась для ВСУ их попытка устроить России новый "Нгуен Хюэ"
14:24Последыши Бандеры и Шухевича ударили по нашей общей истории - Захарова
14:06Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня
13:37"Зеленский – психически неадекват": Экс-советник Кучмы предрек Украине первенство по числу суицидов
13:36"Пряник" для Украины, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 августа
13:26Потеряли 11 самолетов. Военный эксперт ответил на вопрос, как России уничтожить мосты через Днепр
12:32Запад безуспешно предлагает грандиозные сделки по остановке конфликта на Украине - СМИ
12:13"Готовятся ползти к нашей обороне": эксперт назвал преимущество танков "Челленджер" во встречном бою
11:52Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ
11:26"Осталось две недели": Военный эксперт рассказал, как изменится театр военных действий осенью
11:18"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году
11:14Шелковый путь во льдах. Как Китай проникает в Арктику
10:54Экс-разведчик США предсказал крах ВСУ после провала наступления
10:51Кирилл Фролов о "новой зерновой сделке" и о том, что происходит с православием на Украине
10:36Старовойт заявил об экстренной эвакуации во время атаки БПЛА на вокзал в Курске
10:31Боррель и бензоколонка. Что думают в Европе про российскую экономику
10:18"Вокруг Булгакова": "Ревизор"
Лента новостейМолния