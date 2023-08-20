https://ukraina.ru/20230820/1048808796.html

"Осталось две недели": Военный эксперт рассказал, как изменится театр военных действий осенью

"Осталось две недели": Военный эксперт рассказал, как изменится театр военных действий осенью - 20.08.2023 Украина.ру

"Осталось две недели": Военный эксперт рассказал, как изменится театр военных действий осенью

Специфика активной обороны состоит в том, что обороняющаяся сторона постоянно предпринимает чувствительные для наступающей стороны контратаки, которые заставляют ее по нескольку раз брать одни и те же населенные пункты и высоты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов

2023-08-20T11:26

2023-08-20T11:26

2023-08-20T11:26

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военный эксперт

всу

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фронт

нато

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По его словам, линия фронта дышит и ходит туда-обратно Украинское наступление, которое продолжается 2,5 месяца, крутится вокруг одной и той же местности. Да, тактические результаты у противника есть, но предъявлять на саммите НАТО, что ВСУ взяли Пятихатки и приблизились к Работино, было бы для Киева несерьезно.Вопрос только в том, сколько еще нужно времени, чтобы Украина растеряла свой наступательный порыв и у нас появилось собственное окно возможностей для своих наступательных действий. Это диктуется самим состоянием театра боевых действий и сезонностью на этом театре.Следовательно, у Киева осталось еще два месяца на активные действия. Вопрос в том, хватит ли у них сил действовать на всем фронте, на отдельных его участках, или это все закончится активными действиями России.Полностью интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военный эксперт, всу, осень, фронт, нато