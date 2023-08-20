"Осталось две недели": Военный эксперт рассказал, как изменится театр военных действий осенью - 20.08.2023 Украина.ру
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"Осталось две недели": Военный эксперт рассказал, как изменится театр военных действий осенью
"Осталось две недели": Военный эксперт рассказал, как изменится театр военных действий осенью - 20.08.2023 Украина.ру
"Осталось две недели": Военный эксперт рассказал, как изменится театр военных действий осенью
Специфика активной обороны состоит в том, что обороняющаяся сторона постоянно предпринимает чувствительные для наступающей стороны контратаки, которые заставляют ее по нескольку раз брать одни и те же населенные пункты и высоты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов
2023-08-20T11:26
2023-08-20T11:26
новости
военный эксперт
всу
осень
фронт
нато
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По его словам, линия фронта дышит и ходит туда-обратно Украинское наступление, которое продолжается 2,5 месяца, крутится вокруг одной и той же местности. Да, тактические результаты у противника есть, но предъявлять на саммите НАТО, что ВСУ взяли Пятихатки и приблизились к Работино, было бы для Киева несерьезно.Вопрос только в том, сколько еще нужно времени, чтобы Украина растеряла свой наступательный порыв и у нас появилось собственное окно возможностей для своих наступательных действий. Это диктуется самим состоянием театра боевых действий и сезонностью на этом театре.Следовательно, у Киева осталось еще два месяца на активные действия. Вопрос в том, хватит ли у них сил действовать на всем фронте, на отдельных его участках, или это все закончится активными действиями России.Полностью интервью можно прочитать здесь
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новости, военный эксперт, всу, осень, фронт, нато
Новости, военный эксперт, ВСУ, осень, фронт, НАТО

"Осталось две недели": Военный эксперт рассказал, как изменится театр военных действий осенью

11:26 20.08.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Специфика активной обороны состоит в том, что обороняющаяся сторона постоянно предпринимает чувствительные для наступающей стороны контратаки, которые заставляют ее по нескольку раз брать одни и те же населенные пункты и высоты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов
По его словам, линия фронта дышит и ходит туда-обратно Украинское наступление, которое продолжается 2,5 месяца, крутится вокруг одной и той же местности. Да, тактические результаты у противника есть, но предъявлять на саммите НАТО, что ВСУ взяли Пятихатки и приблизились к Работино, было бы для Киева несерьезно.
Вопрос только в том, сколько еще нужно времени, чтобы Украина растеряла свой наступательный порыв и у нас появилось собственное окно возможностей для своих наступательных действий. Это диктуется самим состоянием театра боевых действий и сезонностью на этом театре.
"У нас осталось две недели августа, после чего начнется календарная осень. Фактическая осень с серьезным изменением погоды на Украине начинается во второй декаде октября. Сентябрь – это еще теплый и сухой месяц. Даже если на Украине пойдут дожди, это не означает, что там сразу же наступит непроходимая грязь. Распутица может чередоваться сухими периодами, которые можно использовать для наступления", - сказал эксперт.
Следовательно, у Киева осталось еще два месяца на активные действия. Вопрос в том, хватит ли у них сил действовать на всем фронте, на отдельных его участках, или это все закончится активными действиями России.
Полностью интервью можно прочитать здесь
 
Новостивоенный экспертВСУосеньфронтНАТО
 
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