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"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году
"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году - 20.08.2023 Украина.ру
"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман поделился воспоминаниями об "Августовском путче", рассказал о преодолении его итогов, а также прокомментировал заявление украинского депутата Ирины Верещук о затяжной войне
2023-08-20T11:18
2023-08-20T11:18
2023-08-20T11:18
видео
анатолий вассерман
гкчп
ирина верещук
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0:42 – Годовщина ГКЧП; 7:23 – Последствия "Августовского путча" и борьба с его итогами; 8:52 – Заявление Ирины Верещук о затяжной войне; 11:22 – Когда устанет Запад? 13:16 – Отмена русскоязычного образования в Эстонии и беспокойство ООН;
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, анатолий вассерман, гкчп, ирина верещук, видео
Видео, Анатолий Вассерман, ГКЧП, Ирина Верещук
"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман поделился воспоминаниями об "Августовском путче", рассказал о преодолении его итогов, а также прокомментировал заявление украинского депутата Ирины Верещук о затяжной войне
7:23 – Последствия "Августовского путча" и борьба с его итогами;
8:52 – Заявление Ирины Верещук о затяжной войне;
11:22 – Когда устанет Запад?
13:16 – Отмена русскоязычного образования в Эстонии и беспокойство ООН;