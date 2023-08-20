https://ukraina.ru/20230820/1048808680.html

"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году

"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году - 20.08.2023 Украина.ру

"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году

Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман поделился воспоминаниями об "Августовском путче", рассказал о преодолении его итогов, а также прокомментировал заявление украинского депутата Ирины Верещук о затяжной войне

2023-08-20T11:18

2023-08-20T11:18

2023-08-20T11:18

видео

анатолий вассерман

гкчп

ирина верещук

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0:42 – Годовщина ГКЧП; 7:23 – Последствия "Августовского путча" и борьба с его итогами; 8:52 – Заявление Ирины Верещук о затяжной войне; 11:22 – Когда устанет Запад? 13:16 – Отмена русскоязычного образования в Эстонии и беспокойство ООН;

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, анатолий вассерман, гкчп, ирина верещук, видео