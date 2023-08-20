"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году - 20.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230820/1048808680.html
"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году
"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году - 20.08.2023 Украина.ру
"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман поделился воспоминаниями об "Августовском путче", рассказал о преодолении его итогов, а также прокомментировал заявление украинского депутата Ирины Верещук о затяжной войне
2023-08-20T11:18
2023-08-20T11:18
видео
анатолий вассерман
гкчп
ирина верещук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/14/1048808552_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79e99f14fd62d81c86c2fdb0afb42f3b.jpg
0:42 – Годовщина ГКЧП; 7:23 – Последствия "Августовского путча" и борьба с его итогами; 8:52 – Заявление Ирины Верещук о затяжной войне; 11:22 – Когда устанет Запад? 13:16 – Отмена русскоязычного образования в Эстонии и беспокойство ООН;
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/14/1048808552_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83d36ac2bb78128779dbd09605fca7c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, анатолий вассерман, гкчп, ирина верещук, видео
Видео, Анатолий Вассерман, ГКЧП, Ирина Верещук

"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году

11:18 20.08.2023
 
Читать в
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман поделился воспоминаниями об "Августовском путче", рассказал о преодолении его итогов, а также прокомментировал заявление украинского депутата Ирины Верещук о затяжной войне
0:42 – Годовщина ГКЧП;
7:23 – Последствия "Августовского путча" и борьба с его итогами;
8:52 – Заявление Ирины Верещук о затяжной войне;
11:22 – Когда устанет Запад?
13:16 – Отмена русскоязычного образования в Эстонии и беспокойство ООН;
 
ВидеоАнатолий ВассерманГКЧПИрина Верещук
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26"Осталось две недели": Военный эксперт рассказал, как изменится театр военных действий осенью
11:18"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году
11:14Шелковый путь во льдах. Как Китай проникает в Арктику
10:54Экс-разведчик США предсказал крах ВСУ после провала наступления
10:51Кирилл Фролов о "новой зерновой сделке" и о том, что происходит с православием на Украине
10:36Старовойт заявил об экстренной эвакуации во время атаки БПЛА на вокзал в Курске
10:31Боррель и бензоколонка. Что думают в Европе про российскую экономику
10:18"Вокруг Булгакова": "Ревизор"
10:17Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину
09:58"Ошеломляющий голод ВСУ": New York Times рассказала, зачем Пентагон ждет зиму
09:48Атака на Курск и Москву, Резников и увольнение. Главное на Украине на утро 20 августа
09:28Помощь Запада может иссякнуть: Washington Post оценила перспективы наступления ВСУ
08:00Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанами
18:26Зеленский заявил, что Украина планирует производить шведские БМП CV-90
18:23Атака на Новгородчину, Чернигов и скандал, обучение на Gripen. Итоги 19 августа на Украине
18:00Гагаузская автономия: 33 года в ожидании исчезновения Молдавии
17:41Лётчики ВСУ начали тренировки на шведских истребителях Gripen - Зеленский
17:05Минобороны: В Подмосковье пресекли атаку беспилотника, его уничтожили в Красногорске
16:27Надёжная конструкция: эксперт оценил высокий уровень безопасности реакторов на Запорожской АЭС
15:53Герои мобилизации и воины спецконтингента - репортаж Украина.ру из Соледара
Лента новостейМолния