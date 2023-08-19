https://ukraina.ru/20230819/1048805454.html
Зеленский заявил, что Украина планирует производить шведские БМП CV-90
Зеленский заявил, что Украина планирует производить шведские БМП CV-90 - 19.08.2023 Украина.ру
Зеленский заявил, что Украина планирует производить шведские БМП CV-90
Владимир Зеленский заявил о планах производства шведских бронемашин CV-90 на территории "незалежной". Об этом президент Украины сообщил в своём Telegram-канале 19 августа
2023-08-19T18:26
2023-08-19T18:26
2023-08-19T18:29
новости
владимир зеленский
швеция
бмп
вооружение
поставки
всу
переговоры
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19 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швецию и заявил о начале переговоров с премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Он сказал, что в приоритете - оборонное сотрудничество со Стокгольмом, в частности Киев интересуют "мощные шведские CV-90".Президент Украины также сообщил о передаче 13-го пакета шведской военной помощи. В него вошли боеприпасы для пойм боевых машин, запасные части для бронетехники и оборудование для разминирования.В июле российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90, сообщили журналисты РИА Новости. Бойцы 20-й армии Западного военного округа захватили боевую машину пехоты во время боя с ВСУ на Краснолиманском направлении.Это первая шведская машина CV-90, ставшая трофеем российских военнослужащих в зоне СВО.Combat Vehicle 90 (CV-90) находятся на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале правительство Швеции сообщило, что поставит Украине 50 таких машин. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что шведские БМП прибыли на Украину и готовы к бою.В четверг, 17 августа, немецкая газета Bild написала о том, что Киев несет критические потери в технике. Авторы статьи подсчитали, что если Киев продолжит терять от 10 до 30 западных бронетранспортеров в боях за один поселок, а новые поступать не будут, то наступление ВСУ остановится.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, владимир зеленский, швеция, бмп, вооружение, поставки, всу, переговоры
Новости, Владимир Зеленский, Швеция, БМП, вооружение, поставки, ВСУ, переговоры
Зеленский заявил, что Украина планирует производить шведские БМП CV-90
18:26 19.08.2023 (обновлено: 18:29 19.08.2023)
Владимир Зеленский заявил о планах производства шведских бронемашин CV-90 на территории "незалежной". Об этом президент Украины сообщил в своём Telegram-канале 19 августа
19 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швецию и заявил о начале переговоров с премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Он сказал, что в приоритете - оборонное сотрудничество со Стокгольмом, в частности Киев интересуют "мощные шведские CV-90".
"Сегодня мы детализировали нашу договоренность по совместному производству боевых машин CV-90 в Украине, локализации производства, ремонтов. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV90 появилась как можно быстрее", - сообщил Зеленский в телеграм.
Президент Украины также сообщил о передаче 13-го пакета шведской военной помощи. В него вошли боеприпасы для пойм боевых машин, запасные части для бронетехники и оборудование для разминирования.
В июле российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90, сообщили журналисты РИА Новости. Бойцы 20-й армии Западного военного округа захватили боевую машину пехоты во время боя с ВСУ на Краснолиманском направлении.
Это первая шведская машина CV-90, ставшая трофеем российских военнослужащих в зоне СВО.
Combat Vehicle 90 (CV-90) находятся на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале правительство Швеции сообщило, что поставит Украине 50 таких машин. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что шведские БМП прибыли на Украину и готовы к бою.
В четверг, 17 августа, немецкая газета Bild написала о том, что Киев несет критические потери в технике. Авторы статьи подсчитали, что если Киев продолжит терять от 10 до 30 западных бронетранспортеров в боях за один поселок, а новые поступать не будут, то наступление ВСУ остановится.