https://ukraina.ru/20230819/1048805454.html

Зеленский заявил, что Украина планирует производить шведские БМП CV-90

Зеленский заявил, что Украина планирует производить шведские БМП CV-90 - 19.08.2023 Украина.ру

Зеленский заявил, что Украина планирует производить шведские БМП CV-90

Владимир Зеленский заявил о планах производства шведских бронемашин CV-90 на территории "незалежной". Об этом президент Украины сообщил в своём Telegram-канале 19 августа

2023-08-19T18:26

2023-08-19T18:26

2023-08-19T18:29

новости

владимир зеленский

швеция

бмп

вооружение

поставки

всу

переговоры

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19 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швецию и заявил о начале переговоров с премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Он сказал, что в приоритете - оборонное сотрудничество со Стокгольмом, в частности Киев интересуют "мощные шведские CV-90".Президент Украины также сообщил о передаче 13-го пакета шведской военной помощи. В него вошли боеприпасы для пойм боевых машин, запасные части для бронетехники и оборудование для разминирования.В июле российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90, сообщили журналисты РИА Новости. Бойцы 20-й армии Западного военного округа захватили боевую машину пехоты во время боя с ВСУ на Краснолиманском направлении.Это первая шведская машина CV-90, ставшая трофеем российских военнослужащих в зоне СВО.Combat Vehicle 90 (CV-90) находятся на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале правительство Швеции сообщило, что поставит Украине 50 таких машин. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что шведские БМП прибыли на Украину и готовы к бою.В четверг, 17 августа, немецкая газета Bild написала о том, что Киев несет критические потери в технике. Авторы статьи подсчитали, что если Киев продолжит терять от 10 до 30 западных бронетранспортеров в боях за один поселок, а новые поступать не будут, то наступление ВСУ остановится.

https://ukraina.ru/20230730/1048352966.html

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новости, владимир зеленский, швеция, бмп, вооружение, поставки, всу, переговоры