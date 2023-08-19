https://ukraina.ru/20230819/1048805039.html

Атака на Новгородщину, Чернигов и скандал, обучение на Gripen. Итоги 19 августа на Украине

Атака на Новгородщину, Чернигов и скандал, обучение на Gripen. Итоги 19 августа на Украине - 19.08.2023 Украина.ру

Атака на Новгородщину, Чернигов и скандал, обучение на Gripen. Итоги 19 августа на Украине

Удар по мероприятию операторов БПЛА в Чернигове вызвал скандал. Украина попыталась атаковать военную базу в Новгородской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские лётчики проходят обучение на шведских истребителях Gripen

2023-08-19T18:23

2023-08-19T18:23

2023-08-19T18:23

эксклюзив

хроники

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Об атаке на базу в Новгородской области сообщило Минобороны РФ."Сегодня около 10:00 московского времени киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолётов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчётами. Повреждение получил один самолёт, пострадавших в результате террористического акта нет", - отмечалось в сообщении министерства обороны.Этот удар украинских диверсантов снова актуализировал дискуссию о необходимости сооружения укрытий на военных аэродромах."Недавно писал про укрытия для самолётов, хотя бы навесы. При этом на одном канале недалекие хейтеры начали вонять что я мол панику навожу, и весь смысл их аргументации сводился что профнастил не выдержит 120 мм мины. Самое интересное, что я про мину вообще не писал, а писал про возможность сброса гранаты с коптера на боевой самолёт. И что даже профнастил навеса позволит защитить борт от такого сброса, как минимум за счёт удаления точки взрыва. Жареный петух, вуаля. Недалёким хейтерам большой привет. С коптера в тылу на самолёт сбросили гранату. Пока некоторые дебилы не поймут, что к здоровой критике надо прислушиваться, а не "гасить негатив в сети заливая оппонентов бравурной субстанцией", то добиваться победы над врагом будет сложнее. Так как бравурные отчёты и прикормленные недоумки по факту работают на врага. И между прочим, об этом говорил и Верховный Главнокомандующий, лично В. В. Путин, что очковтирательство крайне пагубно. Очень бы хотелось чтобы недоумков лишили премии, в той организации которая их курирует. Ибо некомпетентность и слабоумие", - написал у себя в телеграм-канале бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.Он извинился перед читателями за резкость, отметив, что ему "сложно было подобрать цензурные слова в этой ситуации"."Да, к слову, вопрос стоимости одного поврежденного самолёта. Очень хотелось бы увидеть от министерства обороны, сколько укрытий можно было бы построить за стоимость ремонта уже конкретного повреждённого самолёта? Так, на будущее понимать. Жаль у нас слабо работает механизм парламентских расследований. А ведь вообще то этот вопрос в юридически обязывающей форме могли бы задать наши депутаты. Ведь это деньги нашего народа, всех налогоплательщиков, и депутаты уполномочены контролировать в том числе эффективность их использования", - отметил Васильев.По его словам, атака произошла на аэродром Сольцы, место базирования бомбардировщиков Ту-22М3.О том, что дрон украинских диверсантов атаковал именно Сольцы сообщил и губернатор Новгородской области Андрей Никитин."Сегодня беспилотник киевского режима совершил террористическую атаку на аэродром Сольцы Новгородской области. Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты", - отметил он.Губернатор выразили уверенность, что "действия преступного киевского режима не останутся без ответа".Скандал по поводу ЧерниговаИсполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил о росте количества жертв ракетного удара в городе. По его словам, пострадали 117 человек, 7 из которых погибли.Ранее знакомый с ситуацией источник сообщил РИА "Новости", что удар ракетой был нанесён по месту сбора специалистов Вооружённых сил Украины по ударным БПЛА. Сбор проводился под видом фестиваля "Люті пташки" ("Свирепые птичики" - Ред.). При этом перед ударом в городе и в области объявили тревогу."В Чернигове было поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена. Это мероприятие проводилось с соблюдением мер конспирации. Сам удар пришелся на объект, используемый украинскими военнослужащими", — рассказал собеседник агентства.Он также предоставил РИА "Новости" снимок приглашения, из которого следует, что мероприятие специально маскировали под фестиваль дронов. Участники рекомендовали военным не надевать униформу."Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде. По возможности переодеть военную форму, чтобы избежать идентификации мероприятия как причастного к военной сфере", - указывалось на объявлении из закрытой для посторонних рассылки.Также отмечалось, что мероприятие будет закрытым, на нём представлена чувствительная для обороноспособности страны информация (военные разработки), а большинство участников — действующие военнослужащие. Поэтому, подчёркивали организаторы, снимать или фотографировать их можно только с предварительного устного согласия.Несмотря на закрытый характер мероприятия, его анонс был размещён в соцсетях. И это вызвало в украинском обществе скандал, реагировать на который должны были организаторы выставки."Мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями (ВГА), место было предоставлено местными властями. Анонс, что будет мероприятие, был в открытом доступе. Но конкретное место сообщили только (!) зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам. Сейчас работаем с СБУ предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования", - заявила сотрудница фонда Dignitas Мария Берлинская.Именно этот фонд запустил проект "Люті пташки".Примечательно, что основательница и глава фонда Любовь Шипович призывала к геноциду населяющих Россию народов."Меня Гопко (бывший народный депутат Украины, активистка Анна Гопко — Ред.) останавливала на той конференции, когда я сказала: "Нам нужно 140 миллионов фоток дохлой русни". А потом [я] остановилась: "Та не, они же ещё и размножаются", - рассказывала она в интервью бывшему прокурору Сергею Иванову 10 июня.Шипович была одна из тех, кто угодил под удар."Ненавидеть уже не получается. Тупо желание мести", - написала она на своей странице в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).Там же она уточнила, что была одной из последних, кто спустился в убежище после объявления воздушной тревоги."В укрытие не пошли те, кто не захотел. Я была среди последних", - указала в комментарии к своей записи.Оправдания соратницы Шипович — Берлинской — не успокоили черниговчан."Долбо**ы вы и убийцы", - написал один из пользователей под постом с оправданиями Берлинской в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).Одна из женщин призвала посадить Берлинскую."Зачем было проводить это мероприятие в центре Чернигова, да ещё в выходной праздничный день. Думайте головой, люди! Теперь пусть посмотрит в глаза тем людям, которые потеряли близких из-за этой дуры", - отметил ещё один пользователей.Украинское издание "Страна" сделало подборку комментариев разозлённых жителей Чернигова.Примечательно, что позже горсовет Чернигова выпустил специальное заявление, в котором указал, что проведение мероприятия с ним не согласовывалось. Горсовет подчеркнул, что не одобрил проведение этого мероприятия.Также стали появляться свидетельства того, что на мероприятии присутствовали военнослужащие. Так, боец Нацгвардии Валерий Боровик у себя в соцсетях написал, что был в театре, где и проходило мероприятие, в момент удара."Просто Бог помог: за минуту до прямого попадания спустился со второго этажа на первый <...> Нас спасло только добротное перекрытие между первым и вторым этажом. Будем жить!" - указал он.В комментарии украинским журналистам командир спецподразделения ударных дронов "Белый орёл" Валерий Боровик рассказал о том, что в момент удара внутри помещения было более 200 человек, среди которых были военные."Спасло перекрытие самого помещения. Очень массивный драмтеатр был и будет. После удара мы начали помогать людям спуститься в бомбоубежище. Внутри было, думаю, человек 200 и больше, если с полицией и службой безопасности, также внутри находились и гражданские, и военные", — отметил он.Он также заявил, что "удар был очень серьёзным".Обучение на GripenПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию заявил, что украинские лётчики уже обучаются на шведских истребителях Gripen."Это гордость Швеции. Я уверен, что Грипены могут сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания Грипенов с участием украинцев - наших пилотов, уже начались. Сегодня мы подробно обсудили будущие шаги по возможности открыть тематику получения шведских Грипенов", - заявил Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.Зеленский подчеркнул, что поднимет вопрос передачи Украине самолётов Gripen во время встреч со спикером парламента Швеции и представителями всех парламентских политических сил."У нас нет преимущества в небе. У нас нет современных самолётов. И реально, шведский Gripen – это гордость вашего государства. И я считаю, что такой гордостью премьер-министр мог бы поделиться с Украиной. Мы также будем этим гордиться очень сильно. Мы над этим работаем. Важно, что мы сделали мощные шаги. Важно, что сейчас несколько недель будут совершаться действия, которые, я очень верю, раскроют возможность для получения в будущем соответствующих самолётов", - подчеркнул Зеленский.Ранее ряд западных экспертов заявил, что Gripen может быть одной из альтернатив F-16. В апреле этого года эксперты британского издания The Economist указали на сильные стороны этой машины."Одним из кандидатов является Gripen, построенный шведской компанией Saab. Во многих отношениях он идеально подходит для нужд Украины. Он был разработан специально для защиты шведского воздушного пространства от российских самолётов, а не для более сложных задач, таких как проникновение в глубокий тыл врага для выполнения ударных миссий. Он также был построен для посадки на короткие взлетно-посадочные полосы и даже дороги в условиях, когда традиционные авиабазы были поражены ракетами. Saab говорит, что самолёт может быть заправлен и перевооружен за десять минут одним техником и пятью новобранцами", - отмечалось в публикации издания.В то же время, в Воздушных силах ВСУ неоднократно указывали на приоритет F-16 над другими западными самолётами, когда речь заходила о потребностях украинских военлётов.

https://ukraina.ru/20230819/1048802546.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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