Лётчики ВСУ начали тренировки на шведских истребителях Gripen - Зеленский
17:41 19.08.2023 (обновлено: 17:47 19.08.2023)
Украинские лётчики начали начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, трансляция велась на YouТube-канале шведского правительства
Во время пресс-конференции с премьером Швеции Кристерссоном Зеленский рассказал о начале обучения украинских пилотов на шведских истребителях JAS Gripen. Эти полёты являются тестовыми, добавил он.
"Тестовые испытания [истребителей JAS] Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались, сегодня мы детально обговорили будущие шаги возможности получения шведских Gripen", - сказал Зеленский.
Парламент Швеции ранее одобрил очередной пакет военной помощи киевскому режиму на 3,2 млрд шведских крон, что эквивалентно 295 млн долларов. Также пакет помощи включает обучение украинских пилотов управлению JAS Gripen, сообщили РИА Новости.
В пакет входит партия запасных частей и предметов первой необходимости на сумму не более 1,1 миллиарда шведских крон. На долю основной суммы приходятся боеприпасы и компоненты боекомплектов, оборудование для разминирования и транспортные средства.
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