Лётчики ВСУ начали тренировки на шведских истребителях Gripen - Зеленский - 19.08.2023 Украина.ру
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Лётчики ВСУ начали тренировки на шведских истребителях Gripen - Зеленский
Лётчики ВСУ начали тренировки на шведских истребителях Gripen - Зеленский - 19.08.2023 Украина.ру
Лётчики ВСУ начали тренировки на шведских истребителях Gripen - Зеленский
Украинские лётчики начали начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, трансляция велась на YouТube-канале шведского правительства
2023-08-19T17:41
2023-08-19T17:47
новости
швеция
истребители
летчики
всу
обучение
владимир зеленский
вооружение
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Во время пресс-конференции с премьером Швеции Кристерссоном Зеленский рассказал о начале обучения украинских пилотов на шведских истребителях JAS Gripen. Эти полёты являются тестовыми, добавил он.Парламент Швеции ранее одобрил очередной пакет военной помощи киевскому режиму на 3,2 млрд шведских крон, что эквивалентно 295 млн долларов. Также пакет помощи включает обучение украинских пилотов управлению JAS Gripen, сообщили РИА Новости.В пакет входит партия запасных частей и предметов первой необходимости на сумму не более 1,1 миллиарда шведских крон. На долю основной суммы приходятся боеприпасы и компоненты боекомплектов, оборудование для разминирования и транспортные средства.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, швеция, истребители, летчики, всу, обучение, владимир зеленский, вооружение
Новости, Швеция, истребители, летчики, ВСУ, обучение, Владимир Зеленский, вооружение

Лётчики ВСУ начали тренировки на шведских истребителях Gripen - Зеленский

17:41 19.08.2023 (обновлено: 17:47 19.08.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Украинские лётчики начали начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, трансляция велась на YouТube-канале шведского правительства
Во время пресс-конференции с премьером Швеции Кристерссоном Зеленский рассказал о начале обучения украинских пилотов на шведских истребителях JAS Gripen. Эти полёты являются тестовыми, добавил он.

"Тестовые испытания [истребителей JAS] Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались, сегодня мы детально обговорили будущие шаги возможности получения шведских Gripen", - сказал Зеленский.

Парламент Швеции ранее одобрил очередной пакет военной помощи киевскому режиму на 3,2 млрд шведских крон, что эквивалентно 295 млн долларов. Также пакет помощи включает обучение украинских пилотов управлению JAS Gripen, сообщили РИА Новости.
В пакет входит партия запасных частей и предметов первой необходимости на сумму не более 1,1 миллиарда шведских крон. На долю основной суммы приходятся боеприпасы и компоненты боекомплектов, оборудование для разминирования и транспортные средства.
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НовостиШвецияистребителилетчикиВСУобучениеВладимир Зеленскийвооружение
 
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