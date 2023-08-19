Минобороны: В Подмосковье пресекли атаку беспилотника, его уничтожили в Красногорске - 19.08.2023 Украина.ру
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Минобороны: В Подмосковье пресекли атаку беспилотника, его уничтожили в Красногорске
Минобороны: В Подмосковье пресекли атаку беспилотника, его уничтожили в Красногорске - 19.08.2023 Украина.ру
Минобороны: В Подмосковье пресекли атаку беспилотника, его уничтожили в Красногорске
Украинский беспилотник самолётного типа пытался атаковать Москву и Московскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 19 августа
2023-08-19T17:05
2023-08-19T17:08
новости
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беспилотники
атаки
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подмосковье
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Днем 19 августа украинский БПЛА пытался совершить атаку на Москву и Подмосковье, говорится в сообщении Минобороны.Сообщается, что силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и подавлен средствами РЭБ. После этого дрон потерял управление и потерпел крушение в безлюдном районе рядом с деревней Путилково недалеко от Красногорска. Пострадавших и разрушений на земле нет.Утром 19 августа украинский БПЛА совершил атаку на военный аэродром в Новгородской области, один самолёт получил повреждение, говорится в сообщении Минобороны. В результате теракта на территории аэродрома произошёл пожар на стоянке самолетов. Горение было оперативно ликвидировано пожарными расчетами, сообщили в ведомстве.Ночью в Крыму силы ПВО ВС РФ сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты на территории полуострова, сообщили ранее в Минобороны.
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новости, москва, беспилотники, атаки, бпла, подмосковье, крым
Новости, Москва, беспилотники, атаки, БПЛА, Подмосковье, Крым

Минобороны: В Подмосковье пресекли атаку беспилотника, его уничтожили в Красногорске

17:05 19.08.2023 (обновлено: 17:08 19.08.2023)
 
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
- РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
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Украинский беспилотник самолётного типа пытался атаковать Москву и Московскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 19 августа
Днем 19 августа украинский БПЛА пытался совершить атаку на Москву и Подмосковье, говорится в сообщении Минобороны.
"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", - говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и подавлен средствами РЭБ. После этого дрон потерял управление и потерпел крушение в безлюдном районе рядом с деревней Путилково недалеко от Красногорска. Пострадавших и разрушений на земле нет.
Утром 19 августа украинский БПЛА совершил атаку на военный аэродром в Новгородской области, один самолёт получил повреждение, говорится в сообщении Минобороны.
В результате теракта на территории аэродрома произошёл пожар на стоянке самолетов. Горение было оперативно ликвидировано пожарными расчетами, сообщили в ведомстве.
Ночью в Крыму силы ПВО ВС РФ сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты на территории полуострова, сообщили ранее в Минобороны.
13:49
Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской областиУкраинский беспилотник коптерного типа атаковал военный аэродром в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 19 августа
 
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